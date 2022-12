Por qué Brasil podría quedar eliminado en octavos de final pese a tener una de las mejores defensas del Mundial

Brasil clasificó a octavos de final con un solo gol en contra (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Tras culminar la primera fase de Qatar 2022 y definidos todos los cruces de los octavos de final, Brasil se quedó a un gol de ser el único equipo en culminar sus primeros tres encuentros sin haber recibido anotaciones. La muralla en su zaga defensiva tuvo completa seguridad en la portería con las actuaciones de Ederson y Alisson Becker, aunque no fue así en el encuentro contra Camerún, cuadro que los derrotó por la mínima diferencia.

No es un secreto que “La Canarinha” llegó a la justa mundialista como uno de los principales favoritos para conquistar su sexto campeonato, pues cuentan con muchos futbolistas en un buen momento de sus carreras y aparentemente compactados al momento de vestir la camiseta de su país. Después de sus tres encuentros en la fase de grupos, los dirigidos por Tite cumplieron al quedar como primer lugar de su sector y resaltando que solamente permitieron un tanto en contra.

Brasil festejando el triunfo contra Suiza. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

No obstante, el hecho de haber sido la mejor defensa de toda la primera ronda, no es sinónimo de trascender, pues basta con recordar la ocasión en la que su similar de Suiza quedó eliminado en la instancia de los octavos de final de Alemania 2006 sin haber recibido un solo gol, pues cayeron en la tanda de penaltis ante la Ucrania de Shevchenko.

En uno de las participaciones más curiosas en la historia de las Copas del Mundo, se tiene a la selección suiza, ya que, a pesar de dar la gran sorpresa en 2006 y quedar en primer lugar de su grupo por encima de la Francia de Zidane, de poco o nada le sirvió durante el cuarto partido, pues si bien, se consolidaron como la mejor defensa del certamen y no permitieron un solo gol, tampoco pudieron hacerle daño a los ucranianos y ya en la tanda de penaltis, los “Amarillos y Azules” fueron más certeros y ganaron 3-0.

El único país que no ha recibido Gol en la historia de los Mundiales en tiempo regular, hasta ser eliminado, fue Suiza en Alemania 2006. La eliminación de los Suizos se dio en penales vs Ucrania que se llevó 3-0 en octavos de final. #GAMBRETTA #Futbol pic.twitter.com/Pn9NIBCpXF — GAMBRETTA (@gambretta) June 16, 2018

En aquella edición, “Las Cruces Rojas” empataron sin goles su primer compromiso contra Zidane y compañía, posteriormente se impusieron 2-0 a los combinados de Togo y Corea del Sur. Al terminar con siete unidades, clasificaron como primer lugar del grupo G y aparentemente habían logrado evitar el camino difícil en la siguiente ronda, pues se midieron a Ucrania, en lugar de la España de Raúl y Casillas.

Ahora, el “Scratch do Ouro” va por el mismo camino y ya prepara su encuentro contra Corea del Sur, un combinado que llega tras quitarle el boleto a Uruguay y que le ganó a Portugal en su último partido de grupos. Cómo ya se mencionó, por más complicado que suene, Brasil podría ser sorprendido y quedar eliminado de la actual Copa del Mundo si es que en su cuarto encuentro llega hasta la tanda de los once pasos y terminan siendo superados por los asiáticos.

Cabe mencionar que el conjunto sudamericano no ha quedado eliminado en los octavos de final desde la edición de Italia 1990, cuando sucumbieron por la mínima diferencia ante la Argentina de Maradona y Claudio Caniggia. No obstante, las intenciones no son solo llegar a los cuartos de final, pues de no ser campeones del mundo, saben que sería un nuevo fracaso para su selección. Es un hecho que poco les importa el récord de imbatibilidad, siempre y cuando terminen ganando todos sus partidos restantes.

