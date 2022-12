De las “estrellas de la Premier League Mac Allister y Álvarez” a ”la mejor versión de Argentina”: las repercusiones internacionales del triunfo ante Polonia en el Mundial Qatar 2022

La Argentina le ganó 2-0 ante Polonia y terminó primero en el Grupo C del Mundial Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo un buen rendimiento y durante todo el partido buscó el arco contrario. La victoria y el nivel del elenco Albiceleste generó repercusiones en los medios internacionales que elogiaron la labor del elenco sudamericano, que el sábado se medirá con Australia por los octavos de final.

Los tantos convertidos por Alexis Mac Allister (Brighton) y Julián Álvarez (Manchester City) rebotaron en los medios ingleses ya que ambos juegan en la Premier League. “Las estrellas de la Premier League Alexis Mac Allister y Julián Álvarez marcan para sellar el progreso de la Copa del Mundo y el primer puesto para los sudamericanos con los polacos escabulléndose por diferencia de goles” (Daily Mail).

“Polonia vs Argentina: ambos equipos se clasifican a pesar de la segunda de la decisión de un penal cómico” (The Times). “Argentina 2 Polonia 0: Caos en la Copa del Mundo cuando los polacos pierden, pero pasan con Messi y compañía por delante de México por diferencia de goles” (The Sun). “Argentina avanza en la Copa del Mundo a pesar del dolor de penal de Lionel Messi” (Mirror).

En los Estados Unidos apuntaron al triunfo y clasificación de Argentina y la eliminación de México. “Argentina, tras su comienzo con tropiezo y humildad olvidada, avanza en la Copa del Mundo” (The New York Times). Argentina y Polonia avanzan; México eliminado” (Washington Post).

En Francia se hicieron eco del penal errado por Lionel Messi y elogiaron a Alexis Mac Allister. “Messi se estanca, Mac Allister toma el relevo de Lionel Messi que falló un penal y perdió el duelo ante Szczesny este miércoles en la victoria de Argentina ante Polonia (2-0). Pero Mac Allister, conmovedor y autor del primer gol, se llevó a la Albiceleste” (L’Equipe).

En Italia también Alexis y Julián fueron los destacados: “Con Mac Allister y Álvarez, Argentina primero. Polonia derrotada, pero adelante” (Gazzetta Dello Sport).

En tanto que en España afirmaron que “Argentina recupera su mejor versión y se verá las caras con Australia” (Mundo Deportivo). “Argentina agarra la autopista de peaje. Victoria solvente para olvidar aquel pinchazo del arranque, clasificarse primera y citarse con Australia en octavos, cita en la que una rácana Polonia topará con Francia (Marca). “¡Abran paso a Argentina! Los goles de Mac Allister y Julián Álvarez clasifican a la Albiceleste para octavos como líder. Polonia se salvó y es segunda. Messi falló un penal concedido por el VAR” (AS).

Por último en Brasil titularon con “Messi sin brillo, Argentina vence a Polonia para enfrentar a Australia en los octavos de final de la Copa del Mundo” (Lance).

Con esta victoria la Argentina, primera del Grupo C, jugará en los octavos de final con Australia (segundo del D) este sábado a las 16.00 en el Estadio Ahmad bin Ali. La llave de esta primera instancia eliminatoria la abrirán ese mismo día Países Bajos y Estados Unidos (12.00). El domingo jugarán Francia-Polonia (12.00) e Inglaterra Senegal (16.00).

Las portada de medios internacionales:

