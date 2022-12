Bélgica volvió a decepcionar, Marruecos sorprendió y Canadá continúa con su maldición en la Copa del Mundo

Marruecos sorprendió al mundo tras quedar primer lugar de grupo

Ya culminada la actividad de compromisos en el grupo F, es para resaltar los hechos importantes que dejaron los cuatro integrantes del sector, destacando la sorpresiva eliminación de Bélgica, país que llegó a Qatar 2022 siendo la número 2 en el ranking de la FIFA y que claramente era uno de los favoritos para alzar el título. De igual manera la selección de Marruecos dio la campanada al clasificar como primero a los octavos de final; así como también mencionar a Canadá que sigue sin conseguir un punto dentro de un mundial.

Violentos disturbios en ciudades belgas y de Países Bajos tras la victoria de Marruecos sobre Bélgica en el Mundial Qatar 2022 Cientos de marroquíes provocaron incidentes y destrozos en Bruselas, Ámsterdam, y otras urbes de ambos países VER NOTA

Definitivamente las sorpresas son algo que no ha faltado en la actual Copa del Mundo, tan solo en los primeros días de acción pudimos ver a Arabia Saudita ganándole a la Argentina de Messi, o a Japón haciendo lo propio contra Alemania. No obstante, ya en el cierre de la fase de grupos y con varios combinados jugándose la vida dentro del torneo, el grupo F regaló una de las mayores campanadas de Qatar 2022, y es que una vez más, el cuadro de Bélgica se quedó como la eterna promesa y volvió a decepcionar tras no pasar ni siquiera de la fase de grupos con estrellas de talla mundial como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard y Thibaut Courtois.

¡#HRV está en los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA! #BEL quedó eliminada tras la clasificación y liderato de #MAR en el Grupo F! pic.twitter.com/d3bUGALHgN — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 1, 2022

Desde que se llevo a cabo el sorteo de la presente justa mundialista, tanto medios, como aficionados pusieron a los “Diablos Rojos” como el claro favorito para pasar como primer lugar de grupo y posteriormente, llegar como mínimo a los cuartos de final, pues en el papel, no debía haber mayor exigencia con Croacia, Marruecos y Canadá; sin embargo, después de los tres partidos se volvió a demostrar que nada está escrito. Cabe recordar que después de la primera jornada tras conseguir la victoria 1-0 sobre los de la “Hoja de Maple”, los ánimos comenzaron a calentarse dentro del vestuario belga tras unas declaraciones de Kevin de Bruyne.

La calculadora del Grupo F en el Mundial Qatar 2022: Croacia podría eliminar a Bélgica y Marruecos quiere ser la sorpresa Los croatas lideran su zona con cuatro puntos, los mismos que tiene el conjunto africano, que buscará dar el batacazo y meterse en los octavos de final VER NOTA

“¿Ganar el Mundial de Qatar? No tenemos posibilidades, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en 2018. Hemos perdido jugadores clave y los nuevos no son tan buenos” mencionó el atacante del Manchester City. Claramente eso descompensó el convivio entre sus compañeros y resultó contraproducente para el equipo. A pesar de contar y presumir con su “generación dorada”, los belgas volvieron a quedar como la eterna promesa y tras tres Mundiales y dos Eurocopas con la misma base de jugadores, no lograron conquistar nada, siendo Rusia 2018 donde quedaron más cerca.

Brasil 2014: sexto lugar (Cuartos de final)

Eurocopa 2016: séptimo lugar (Cuartos de final)

Rusia 2018: tercer lugar (Semifinal)

Eurocopa 2020: quinto lugar (Cuartos de final)

En otra de las revelaciones que dejó el sector, se tiene a la sorprendente Marruecos que logró ganar el grupo al ganar sus duelos ante los belgas y canadienses, así como empatar contra Croacia, quedando así con siete unidades y de manera invicta. Si bien, cuenta con algunos futbolistas que viven un buen momento y se encuentran en equipos de grandes ligas de Europa, tales como Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern Munich) y Hakim Ziyech (Chelsea), pocos ponían a los africanos en la siguiente etapa.

¡MARRUECOS VUELVE A OCTAVOS DE FINAL TRAS 36 AÑOS!



¿La última vez de #MAR en esa instancia de #CopaMundialFIFA? México 1986. 👀 pic.twitter.com/0QD6wCFpNk — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 1, 2022

Por último, se tiene a la selección de Canadá, misma que al perder sus tres partidos, terminó como penúltimo lugar de todo el certamen solo por arriba de Qatar. A pesar de que los norteamericanos jugaron bien por bastantes lapsos de sus encuentros, no pudieron capitalizar ese desempeño en el marcador. Lo más resaltante de su caso, es que fuera de haber quedado eliminados, siguen sin poder conseguir su primer punto en la máxima fiesta del fútbol, pues en su primera participación en México 1986 tampoco lograron sumar una unidad.

Qatar 2022 - Marruecos Vs Canadá - Resumen Del Partido

SEGUIR LEYENDO: