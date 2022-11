Polonia no pateó al arco y Emiliano Martínez bromeó sobre su rendimiento: “Me hicieron el trabajo muy fácil hoy los chicos”

Una de las pocas intervenciones de Emiliano Martinez en el estadio 974 de Doha en el partido entre Argentina y Polonia (REUTERS/Issei Kato)

Hay memes en las redes sociales que juegan con el rendimiento de Emiliano Martínez. Lo muestran descansando, sentado, con el teléfono celular, haciendo cualquier acto menos atajar. Argentina superó 2 a 0 a Polonia por la tercera fecha del grupo C, terminó puntera y con la clasificación se ganó el espacio para enfrentar a Australia, un rival accesible, en los octavos de final. Goles de Alexis Mac Allister y de Julián Álvarez, rendimientos altos de Di María, Enzo Fernández, Cuti Romero, Nicolás Otamendi. No tuvo puntos bajos el equipo argentino en el mejor rendimiento colectivo que ofreció, hasta el momento, en el Mundial de Qatar. Pero el papel del arquero esconde un interrogante.

El alivio de Dibu Martínez tras la victoria de Argentina sobre México: “Estos días fueron muy difíciles para nosotros” El arquero valoró el triunfo en la segunda presentación en el Mundial de Qatar luego del tropezón inicial que les generó “mucha tensión y muchas preguntas”. Igualmente puso un freno a la euforia: “Nos queda ganar el miércoles” VER NOTA

Polonia no atacó. Robert Lewandowski, ganador del último trofeo The Best que la FIFA se lo otorgó en enero de este año, no pateó al arco. La única acción de riesgo para el arco argentino que alimentan los compendios televisivos del partido la protagonizó el defensor central Kamil Glik, que superó en el salto a Mac Allister y cabeceó en la puerta del área chica. La pelota pasó cerca del segundo palo de un Martínez que solo podía mirar. El arquero, después, fue un testigo privilegiado de la victoria argentina: su participación fue testimonial.

Algún centro cruzado. Alguna pelota que bajó en el área chica. Algunas intervenciones con pelota y delanteros que lo presionaban. Su actuación se redujo a poco protagonismo, casi nulo. En rueda de prensa, un reportero le preguntó si pensaba cobrar el premio en esta noche. Dibu Martínez se rió y dijo: “Arco en cero es arco en cero. Algún centro… creo que le pegué dos veces de zurda sin conectar con ningún compañero. Me hicieron el trabajo muy fácil hoy los chicos. Con una defensa y con un equipo como el que estaba hoy delante mío, para el arquero es mucho más fácil”.

Emiliano Martínez volvió a mantener el arco en cero por segundo partido consecutivo (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El arquero del Aston Villa hacía referencia al alto rendimiento de la zaga de defensores centrales y de los volantes para estar atento a la segunda jugada. Lewandowski, uno de los mejores delanteros de la década, no pesó y fue bien cubierto por el sistema defensivo de Scaloni. Después de los goles de los delanteros saudíes, Salem Al Dawsari y de Saleh Al-Shehri, en el primer partido del Mundial, Martínez volvió a mantener el cero el marcador con el segundo 2 a 0 consecutivo de la selección argentina.

Argentina - México: una final anticipada por la necesidad Después de la sorpresiva derrota en el debut ante Arabia Saudita, la Albiceleste afrontará el partido contra el elenco de Tata Martino como el primer mata-mata de Qatar 2022 VER NOTA

En zona mixta, el nacido en Mar del Plata el 2 de septiembre de 1992 recordó una de las mejores prestaciones de la era Scaloni y comparó ese rendimiento con el vertido en el estadio 974 de Doha ante Polonia. “Después del partido contra Italia (3 a 0 para Argentina en la Finalissima de campeones continentales), fue uno de los mejores partidos que jugamos al fútbol. Ellos tienen jugadores de muy buen nombre. Pero hoy hicimos un partido fácil”.

Las estadísticas del partido precisa que Polonia tuvo el 26,7% de la posesión y que solo ejecutaron cuatro remates, contra los 23 de Argentina. Dos los realizó el central de 1,9 metros Glik, uno Bielik y otro Skóras, dos mediocampistas. Ningún delantero polaco probó a Martínez. La mitad de los remates los lanzaron desde dentro del área grande y ninguno de los cuatro disparos fueron al arco: dos salieron desviados y los otros dos fueron bloqueados por los jugadores argentinos. Los centros que cayeron al área defendida por Martínez fueron cinco en total. Una vino de un saque de esquina y otras cuatro de jugadas aisladas.

Scaloni admitió que evalúa cambios para jugar contra México y aseguró que Messi está bien: “Que la gente confíe” El entrenador de la Albiceleste tuvo contacto con los medios en el centro nacional de Convenciones de Qatar VER NOTA

“El arco de la Selección es muy difícil. Jugás con 45, 50 millones de personas atrás tuyo y yo tengo que responder cuando me llegan -apuntó el Dibu-. Pueden ser goles buenos o malos, pero mi trabajo es defender el arco como el de mis compañeros es meter un gol o el de los defensores, defender. Cuando viene un centro o una pelota, la tengo que atajar. Yo me pongo esa presión y tengo gente que me ayuda a calmarme para estar al siguiente partido bien”. La alusión de Martínez obedecía a sus dichos tras el partido con Arabia Saudita: confesó que habló con su psicólogo tras la derrota en el debut mundialista. “Que me pateen dos veces y me metan dos goles me golpeó”, reveló.

Seguir leyendo: