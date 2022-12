Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez son la nueva selección argentina

Todo lo que dejó la clasificación de la selección argentina a los octavos del Mundial Qatar 2022

*Desde Doha, Qatar

Después de los sofocones del comienzo, después de aquella inesperada derrota contra Arabia Saudita, la selección argentina logra la clasificación en el Mundial Qatar 2022 ganando el grupo. Es magnífico porque tiene rivales, en teoría, más accesibles; no tiene que toparse con Francia. Termina siendo un panorama muy alentador porque, además del rival de turno (Australia), termina la zona con una actuación convincente.

Después analizaremos las vicisitudes y las dificultades del rival... Qué malo es Polonia. Pero también hay que enaltecer y destacar que el equipo argentino jugó con paciencia, sapiencia y actitud. Supo lo que tenía que hacer. El técnico movió el tablero. Apostó a la juventud.

Yo me acuerdo que, en el segundo partido, le pedí jugadores sanos a Scaloni. En este partido apostó por los que mejor estaban; no solo los sanos, sino los que mejor jugaron. Y esto habla bien del técnico. El otro día vio bien a Molina cuando entró, ya lo está viendo bien a Romero. Además, él era para Lewandowski en lo alto en lugar de Lisandro Martínez, quien es más chiquito. Lo vio muy bien a Enzo Fernández y lo sostuvo en el equipo, lo mismo Mac Allister. Y, evidentemente, la pulseada entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez está a favor del delantero del Manchester City, porque termina inclinándose por él.

El abrazo de Enzo Fernández con Julián Álvarez, después de que el volante del Benfica haya asistido a su excompañero de River Plate en el segundo tanto ante Polonia

La juventud de los futbolistas argentinos invita al sueño. Logicamente, el sueño argentino se estructura y tiene un cimiento que se llama Messi. Pero qué bueno es para él tener esas ruedas de auxilio, esos futbolistas jóvenes que asumen el rol protagónico, que no le escapan a la pelota o a la parada; muy por el contrario: se muestran, la piden y son alternativa. Asumen el rol que tienen que tener en este partido.

Después del penal errado parecía que podían llegar los nubarrones y, lejos de aparecer las nubes, salió el sol porque el equipo empezó a asociarse, se juntaron permanentemente Enzo Fernández con Mac Allister. Fue un mejor partido de De Paul. Levantó la prestación del jugador del Atlético Madrid y, al mismo tiempo, hay que destacar lo que hizo Julián Álvarez.

Me pregunto si estamos asistiendo a la nueva generación de la selección argentina. Ya había un recambio que provocó Scaloni, pero también era por decantación porque los grandes se habían ido. Los Higuaín, Biglia, Mascherano... Jugadores cuyo peregrinar por el seleccionado terminaba por una cuestión de calendario. Ahora, el técnico les ha dado lugar y estos han demostrado que están a la altura. Enzo Fernández tiene 21 años. Julián Álvarez tiene 22 años. Alexis Mac Allister tiene 23 años. Nahuel Molina y Cuti Romero tienen 24 años. Hay muchos chicos jóvenes que están demostrando estar a la altura de la Copa del Mundo.

Qatar 2022 - Polonia 0 Vs Argentina 2 - Resumen Del Partido

Lógicamente, ayudó la coyuntura y un rival que se mete atrás como México, colabora un rival tan flaco como Polonia, pero también hay un equipo argentino que, después del cimbronazo inicial, supo plantarse y cómo jugar los partidos que venían. No sin dudas porque las hubo contra México, pero con un rendimiento mucho más convincente el día de hoy.

La Argentina de hoy es una Argentina que invita al sueño, que permite creer que es posible, que el camino está relativamente allanado. ¿Esto es fútbol, no? Arabia Saudita también estaba allanado. No estoy soslayando lo que viene, no le falto el respeto a los próximos rivales de ninguna manera, pero no podemos sacar de contexto futbolístico lo que son los adversarios que vienen.

Si yo les decía que Argentina venía a la Copa del Mundo y que jugaría contra Australia en octavos de final, ¿ustedes firmaban? Firmábamos e íbamos a dar una vueltita al Obelisco. ¿Y si les contaba que, hipotéticamente, en cuartos de final nos tocaba el ganador de Países Bajos y Estados Unidos, estaban de acuerdo o no? Entonces, hay que señalar que se ha allanado el camino para la Argentina producto de estas dos victorias, pero sobre todas las cosas por el rendimiento de hoy.

Hubo un equipo que lo buscó insistentemente, que no lo encontró con el penal que Messi no pudo marcar -bien por Szczesny- y después lo terminó destrabando con buen juego, con asociaciones, con pases filtrados y con un Acuña muy picante en ataque. Un equipo argentino que logró la clasificación convincentemente.

Los invitó otra vez a que hagamos memoria, ¿cómo nos sentíamos el 22 de noviembre? Casi se nos caía el mundo.

Argentina sueña; Argentina está en octavos de final, ganó su grupo y el sábado juega frente a Australia.

