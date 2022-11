“Preguntale a Alonso”: fuertes mensajes de las figuras de Uruguay tras la derrota ante Portugal en el Mundial

Qué Dijo Edinson Cavani Sobre Diego Alonso Tras La Derrota De Uruguay

* Enviado especial a Doha, Qatar

El termómetro apenas sonó el pitazo final en los pasillos del Lusail Stadium ya marcaba al apuntado. Uruguay había hecho una apuesta en la primera etapa que no terminó sirviendo para los intereses de la selección y cuando cambió las intenciones pareció ser tarde. El entrenador Diego Alonso tomó decisiones que, hasta el momento, no rindieron frutos contra Corea del Sur y ante Portugal. La tensión por la situación delicada en la que quedó la Celeste también pareció trasladarse al vestuario, a juzgar por las palabras de algunas de sus figuras.

Edinson Cavani fue el primero en exponer la situación cuando un periodista de Canal 12 de Uruguay le preguntó por qué no le encontraban la vuelta: “Eso hay que preguntarle a Alonso. Preguntale a él, él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar. Son partidos de fútbol. A veces las cosas salen y otras no. Hay que preparar lo que viene”.

El delantero intentó dejar un mensaje claro puertas adentro: “Sabiendo que tenemos un potencial grande para poder dar más y dejar puntos así, que al final cuestan, porque perder puntos en un Mundial es complicado. Te deja un sabor amargo...”.

Cuando el delantero del Valencia de España pasó por la zona mixta tras dialogar con la TV de su país fue cortés, pero contundente: “Ya hablé recién...”. Y claro, el recado que quería plantear ya estaba dado. José María Giménez, otro de los líderes, también planteó una línea similar ante los micrófonos de Infobae en el Lusail Stadiumi: “Depende de nosotros poder clasificar a octavos, queremos ver al Uruguay del segundo tiempo”.

El defensor, al ser consultado sobre por qué se notó un cambio de nivel de un tiempo a otro, reflexionó: “Creo que fue la cabeza, de saber que tenemos un potencial tremendo. El segundo tiempo es la selección que todos queremos ver. En el segundo tiempo nos costó menos, generamos muchas ocasiones. Tuvimos chances de empatar el partido, pero obviamente jugas contra un equipo contra Portugal que tiene mucha calidad en ataque y es difícil; obviamente el penal nos condenó”.

Josema, todavía en caliente por la derrota, había sido incluso más crudo con la transmisión oficial desde el campo de juego segundos después de finalizar el choque: “Pasó lo mismo que en el primer partido. No salimos a ganar, entramos un poco dubitativos con el fútbol nuestro, el juego que tenemos, que a veces por más que nos cueste está. Es una de las facetas que todavía no las sacamos a pleno en los partidos. Queda una sensación de mucha amargura porque tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y no nos estamos largando. No estamos aportando el fútbol que realmente tenemos. Es una pena”.

Y agregó sobre lo que deben modificar de cara a la gran definición ante Ghana: “Primero la cabeza, de entrar a la cancha, más que con la idea clara, sabiendo de la necesidad que tenemos y desde la actitud no se puede reprochar nada, ya se vio, terminamos el partido todos muy cansados del esfuerzo gigante que se hace”.

“Creo que en el primer tiempo, más que nada, no tuvimos tanto la pelota. Quizás en el segundo se abrió un poco más el partido, por parte de los dos también. Pudimos jugar un poquito mejor. El análisis es que quizá tenemos que tener más la pelota y tratar de aprovechar las oportunidades”, planteó Sebastián Coates ante este medio. “Lógico que perder siempre duele, pero tenemos un partido más. Sabemos que es una final como todas”, agregó.

Federico Valverde, Diego Godín, Luis Suárez y el resto de las figuras uruguayas eligieron el silencio al pasar por los micrófonos hispanos. Aunque el Pistolero sí se tomó un minuto para responder preguntas a los periodistas portugueses: “Contra Ghana lo que tenemos que hacer es jugar. No queda alternativa. Se acabaron las especulaciones y ahora lo que tenemos que hacer es afrontar el último partido como una final. No regalar minutos, como hicimos en el partido anterior y en el de hoy”, sentenció según replicó el medio brasileño UOL.

El delantero Maxi Gómez, en cambio, se mostró un tanto más positivo tras lo sucedido en este segundo partido ante Infobae, aunque sí coincidió en el notable cambio de juego entre las dos etapas: “Estoy caliente por el resultado. Vinimos a buscar la victoria y no se pudo. Nos queda la última bala. Nos faltó el gol. Tuvimos muchas ocasiones para poder concretar y no se pudo. Portugal jugó muy bien el primer tiempo, tuvo el balón, lo movió rápido. A nosotros nos costó tenerlo, moverlo. El segundo tiempo fue todo lo contrario, salimos con más dinámica, jugamos mejor. Tuvimos esas ocasiones, lástima que no entraron. Tenemos que ganar el último partido, hay que salir con todo. Dependemos de nosotros si ganamos o no”.

La bala de plata para Uruguay se pondrá en juego el próximo viernes 2 de diciembre cuando enfrente a Ghana. El triunfo es el único resultado que le sirve y lo dejaría con serias chances de avanzar a octavos, aunque también dependerá de que Corea del Sur no dé el golpe ante la clasificada selección de Portugal.

