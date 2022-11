Países Bajos vs Qatar, el duelo de la dignidad para los anfitriones de la Copa del Mundo

Países Bajos busca sellar su pase a los octavos de final

Estando ya en la última jornada de la fase de grupos de Qatar 2022, Países Bajos se verá las caras con el anfitrión del evento, un partido donde los europeos se juegan el primer puesto del grupo A; mientras que los asiáticos parten con la firme intención de sumar su primer punto en la historia de los mundiales. Así consigan el triunfo ante los neerlandeses, el país local ya sentenció ser la peor selección anfitriona en todas las Copas del Mundo.

Tras haberse disputado la mitad de los encuentros en Qatar, es turno de definir los primeros dos lugares de cada grupo que podrán acceder a los octavos de final del certamen. Tal es el caso del grupo A, donde Países Bajos, Ecuador y Senegal aún se mantienen en la lucha por definir las primeras dos plazas; siendo el conjunto europeo quién tiene más posibilidad de clasificar a la siguiente ronda, pues con el empate le basta para conseguir el objetivo, aunque claramente, buscarán el triunfo para poder amarrar el primer puesto del sector.

Al ser el último partido de la fase de grupos y con varias cosas que definir, la FIFA ha establecido desde hace varias ediciones que los dos partidos de cada sector se jueguen simultáneamente y así evitar cualquier tipo de artimaña. De esta manera, los compromisos entre la “La naranja mecánica” y los “Marrones”, así como el de Ecuador y Senegal, tendrán acción a la misma hora.

El escenario luce bastante complicado para que los “Tulipanes” puedan quedar eliminados del certamen, pues necesitarían perder por más de dos goles ante los qataríes y que en el otro encuentro, ecuatorianos y senegaleses empaten con cualquier resultado. No obstante, los dirigidos por Louis Van Gaal saben que se tiene que buscar la victoria y así terminar primeros de grupo y evitar un posible encuentro contra Inglaterra en los octavos de final.

¿Cuáles son los posibles escenarios para los Países Bajos en este último compromiso de primera ronda?

Para terminar como primer lugar de grupo, necesitan si o si conseguir un mejor resultado que Ecuador o Senegal.

En caso de empatar, solo quedarían en primer lugar de grupo si en el otro duelo también igualan en el marcador pero con menos goles anotados.

Para quedar eliminados, tendrían que perder por más de dos goles y que Ecuador y Senegal empaten con cualquier marcador.

Por su parte, y como ya se mencionó, la selección de Qatar llega a este cotejo ya sin aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda, pero con la firme intención de poder cosechar sus primeros puntos en una justa mundialista, pues esta edición es su primera participación en la máxima fiesta del fútbol.

En determinado caso de conseguir el triunfo contra los neerlandeses o mínimo sumar un empate, el combinado asiático ya firmó desde la jornada pasada el dato negativo de ser el peor anfitrión en la historia de la competición (hablando meramente de lo deportivo). Hasta la fecha, Sudáfrica ostentaba el papel del peor combinado local en un mundial (Sudáfrica 2010), al no haber clasificado a los octavos de final, pero a pesar de ello, lograron cosechar cuatro unidades.

Es importante resaltar que el hecho de que tengan la peor actuación de un país cede, no es sinónimo de terminar como el último lugar de todo el mundial, aunque también es algo que se podría dar en caso de no sumar ni una sola unidad. A falta de 16 encuentros de la primera ronda, solo Qatar y Canadá no han logrado sumar ni una sola unidad y curiosamente, teniendo la misma diferencia de goles con -4.

Siendo dos polos completamente opuestos, los Países Bajos buscan dominar su grupo y a priori buscar el su primer título mundial tras 3 finales perdidas (Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010); mientras que los locales solo llegan para retomar algo de dignidad y darle a su afición la alegría de festejar una victoria.

