La polémica que reclamó Irán en la última jugada del partido contra Estados Unidos: por qué no fue penal sobre el goleador Mehdi Taremi

Qatar 2022 - Iran Vs Estados Unidos - Jugada Polémica Sobre El Final Del Partido

El estadio Al Thumama fue el escenario de uno de los choques más vibrantes del Mundial Qatar 2022. En un encuentro disputado en un marco de suma tensión, Estados Unidos derrotó 1-0 a Irán y se clasificó a los octavos de final, donde se verá las caras ante Países Bajos.

La calculadora del Grupo B del Mundial Qatar 2022: las cuatro selecciones llegan con chances de clasificar a octavos de final El conjunto inglés se enfrentan a Gales, mientras que iraníes y estadounidenses se enfrentan en un mano a mano que puede definir otro clasificado VER NOTA

Si bien el partido correspondía a la tercera fecha de la fase de grupos, las circunstancias se dieron para que se presentara como un duelo de eliminación directa anticipado, ya que a los norteamericanos solo les servía la victoria para continuar en el certamen, mientras que los asiáticos tenían la posibilidad de acceder a la siguiente ronda incluso empatando. El contexto hizo que el desarrollo del juego fuera muy disputado y friccionado, al que no le faltó la polémica.

En el cierre del cotejo, hubo una acción que provocó los múltiples reclamos de los dirigidos por Carlos Queiroz. Hacia el minuto 98, cuando faltaban segundos para la finalización y con todo el conjunto iraní volcado en ataque en busca del gol de la clasificación, el defensor central Morteza Pouraliganji bajó un envío aéreo de cabeza en dirección al centro del área estadounidense.

Taremi reclamó infracción por esta supuesta sujeción del defensor norteamericano (Reuters/Kai Pfaffenbach)

El goleador Mehdi Taremi, siempre atento a capturar alguna dividida, ingresó por el medio y se preparaba para rematar a portería, pero cuando estaba por definir perdió la estabilidad y cayó: adujo una sujeción del defensor Cameron Carter-Vickers, que le apoyó su brazo izquierdo en medio de la carrera. Inmediatamente, todo Irán reclamó penal al árbitro español Mateu Lahoz, que dio continuidad al juego. La misma interpretación hizo el equipo a cargo del VAR.

Polémica con una leyenda de Alemania que dirigió a EEUU por sus críticas a la selección de Irán: “Esperamos que renuncies” El entrenador portugués Carlos Quiroz fue duro con su colega alemán Jurgen Klinsmann, ex DT de Estados Unidos, quien apuntó a la forma en la que se manejaron en el partido contra Gales. El clima calienta la previa del choque entre los norteamericanos y asiáticos por un lugar hacia los octavos de final VER NOTA

Pese a las quejas del plantel iraní, la realidad es que no fue penal. Para explicar la jugada es necesario decir que la sujeción se mide por la fuerza aplicada y esa tiene la fuerza suficiente para no permitirle el movimiento. Eso no ocurrió en este caso, donde el jugador se está arrojando hacia adelante para llegar a tocar el balón. De tal manera, el accionar de Lahoz fue correcto.

Todos los jugadores iraníes le reclamaron penal al árbitro Mateu Lahoz (Reuters/Matthew Childs)

Con la victoria consumada, la escuadra de las Barras y las Estrellas sacó pasaje a octavos y su siguiente rival será Países Bajos, que más temprano había sellado su clasificación a través de un cómodo triunfo ante Qatar. Jugarán el sábado en el estadio Internacional Khalifa.

El duro golpe de Pulisic que le impidió celebrar su primer gol con Estados Unidos en los Mundiales El futbolista del Chelsea fue asistido por Sergiño Dest y empujó la pelota en el área chica, pero nunca pudo festejar el tanto ante Irán porque chocó fuertemente con el guardameta Alireza Beiranvand. Salió reemplazado en el entretiempo VER NOTA

El otro duelo de la siguiente ronda confirmado es el de Inglaterra y Senegal. Los europeos concluyeron primera fase liderando el Grupo B, luego de la goleada frente a Gales, eliminado junto a Irán. Por su parte, los africanos vencieron a Ecuador y se quedaron con el segundo puesto en el Grupo A.

El miércoles se definirán las zonas C y D. En la primera de ellas, Francia ya está clasificada por haber ganado los dos partidos y se mide contra Túnez, que solo tiene un punto y necesita vencer para soñar. Además, la sorprendente Australia, que tiene 3 unidades, va contra Dinamarca, que solo suma una y está obligada a ganar.

En el otro grupo, Argentina (3p) se mide contra Polonia (4p) en búsqueda del punto que le brinde el pasaporte a octavos y Arabia Saudita (3) se enfrenta ante México (1), que si no gana se despedirá del torneo.

Qatar 2022 - Iran Vs Estados Unidos - Resumen Del Partido

Seguir leyendo: