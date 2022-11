Un histórico de la selección inglesa criticó a Messi tras la caída ante Arabia: el dardo de un ex compañero luego del golazo a México

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, celebra junto con Julián Álvarez y Ángel Di María tras marcar ante México

Lionel Messi fue uno de los grandes responsables de la victoria de Argentina ante México, que le dio vida en este Mundial Qatar 2022. La Pulga convirtió un golazo desde afuera del área que le permitió abrir el marcador, que el equipo jugase con más soltura los miutos finales y termine ganando por 2 a 0 gracias al otro bonito tanto de Enzo Fernández.

Sin embargo, la actuación del capitán argentino había sido blanco de críticas tras el traspié del debut ante Arabia Saudita. No solo Messi, sino el resto de sus compañeros fueron cuestionados por el regular encuentro ante los árabes, que terminó en una derrota histórica y el final del invicto en la era Scaloni.

Jamie Carragher se burló de Gary Neville por sus dichos sobre Lionel Messi post derrota ante Arabia Saudita

“Los jugadores ya no le tienen miedo a Lionel Messi”, fue una de las afirmaciones de Gary Neville, ex futbolista de la selección de Inglaterra. Por supuesto, luego de su tanto salvador ante México, La Pulga provocó que por esta declaración muchos recordaran al ex lateral derecho del Manchester United, quien actualmente se desempeña como comentarista en el Mundial Qatar 2022.

Y uno de los que no dejó pasar ese comentario fue su propio ex compañero, Jamie Carragher, quien no solo compartió la polémica frase de Neville mediante una captura del medio Sport Bible, sino que además comentó: “¡Mi compañero @GNev2 está teniendo un torneo tan malo como Infantino!”.

El dardo con el que Gary Neville le contestó a Jamie Carragher

A partir de entonces, se generaron decenas de comentarios a favor y en contra de los protagonistas, provocando que el tuit se viralizara. Lejos de poner fin a la disputa dialéctica, Gary Neville recogió el guante y retrucó: “¡Mejor que tú en casa sin nadie para quien trabajar!”.

Es más, le sumó otro dardo al ex defensor del Liverpool. “Lionel Messi “llamó burro a Jamie Carragher” en furioso mensaje privado”, publicó Neville simulando informar un textual del capitán argentino, que por supuesto no era cierto y fue en tono de broma.

Jamie Carragher retwitteó el mensaje de Gary Neville y puso fin al cruce en redes

Así fue como pareció tomarlo el propio Jamie Carragher, quien lo compartió en su cuenta con un retwitt. De este modo, pusieron fin, al menos por el momento, una disputa que comenzó siendo picante, pero que terminó en tono amigable. ¿Se repetirá luego en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022?

