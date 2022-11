Borja Iglesias, jugador de España que no fue convocado al Mundial Qatar 2022, halagó a Luis Enrique: “Es un genio”

Borja Iglesias elogió la labor de Luis Enrique en España, además de resaltar su faceta de 'streamer'.

La selección de España ha venido mostrando una de las mejores expresiones de fútbol en lo que va del Mundial de Qatar 2022. A pesar de que solo ha sumado cuatro puntos en dos partidos, el cuadro europeo se perfila para salir victorioso en la última fecha y clasificar a los octavos de final. Parte de este éxito, es del técnico Luis Enrique, quien ha sabido encontrar un equipo que, hasta el momento, ha dado la talla. En ese sentido, Borja Iglesias, un jugador que se quedó fuera de la nómina mundialista, reconoció la labor del DT y no dudó en elogiarlo.

“A mí me parece un genio, al menos de manera externo. Luego, cuando he podido trabajar con él, me parece un tío de la hostia. Como entrenador es muy bueno y que sabe gestionar bien un grupo. Cada uno viene de un sitio diferente y no es sencillo”, comentó el futbolista en el canal de YouTube, Yo, Interneto.

De la misma manera, se pronunció por la faceta de ‘steamer’ que viene realizando el estratega. “En el streaming me parece el mejor. Me gusta porque es de verdad lo que hace. Cuando habla en rueda de prensa es él, y cuando lo hace delante del grupo también”, mencionó.

“La Federación Española de Fútbol (FEF) viene haciendo cosas muy interesantes. Se lo habrán propuesto y ahí está. O quizás ha sido idea de él. Lo hace de forma muy natural y contesta tranquilo”, agregó.

Luis Enrique se ha abierto a la prensa e hinchas a través de sus constantes 'streamings'. (Captura Twitch Luis Enrique)

Y es que Luis Enrique ha sido un personaje en España que ha sido foco de atención por sus listas con presencia de jugadores que nadie tenía en mente. Por poner un ejemplo, citó a varios del Barcelona, cuando el equipo no se encontraba en un buen momento, tanto en LaLiga española como en las competencias europeas. Además, causó sorpresa por la inclusión de Gavi, a quien hizo debutar con tan solo 17 años y en un partido crucial como la semifinal de la Nations League 2021 ante Italia el mítico estadio San Siro.

Sin embargo, aún con la corriente en su contra, ha podido componer un equipo ha venido afrontando un recambio generacional y que, poco a poco, ha insertado jugadores que pueden ser el presente y futuro de la selección. Pedri es otro caso, que dio un salto gigante desde Las Palmas al Barcelona y se ha convertido en titular indiscutible, tanto en su club como en la ‘Furia Roja’.

Ahora, en un evento tan importante como la Copa del Mundo, el DT nacido en la ciudad española de Gijón dejó fuera a varios nombres con un buen presente. Tal es el caso de Borja Iglesias, quien en la actualidad es el máximo goleador español de LaLiga Santander con ocho dianas, uno más que Iago Aspas, futbolista del Celta de Vigo que tampoco fue incluido. En esa línea, Luis Enrique apostó por elementos polifuncionales en la zona de ataque como Ferrán Torres, Marco Asensio, Dani Olmo, etc., siendo Álvaro Morata, el único ‘9′ de perfil clásico.

Luis Enrique viene liderando a una España que buscará la clasificación a octavos de final ante Japón. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Apoyo en Mundial Qatar 2022

Por otro lado, el futbolista del Real Betis se pronunció sobre los equipos que apoyará en la cita mundialista. Evidentemente, se encuentra su país, España, pero además el de sus compañeros de equipo. “Creo que España puede ganar, he estado con ellos en la última convocatoria y he visto el grupo que hay. Después, Argentina por Guido y Germán (Pezzella), México por Guardado, Portugal por Carvalho, Senegal por Youssouf (Sabaly)... Quiero que mis compañeros ganen”, manifestó.

