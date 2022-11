Enner Valencia da un parte de tranquilidad sobre su lesión, previo al partido definitivo en Qatar 2022 de Ecuador ante Senegal

Enner Valencia lleva tres goles en dos partidos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Enner Valencia es la figura de la selección de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El delantero no es solo uno de los máximos goleadores de la actual edición, sino que también es histórico en su selección al anotar seis goles en cinco partidos jugados con La Tri en los mundiales y ser el máximo artillero en la historia de su selección en los mundiales. Sin embargo, su presencia en la tercera fecha está en duda por una lesión en la rodilla.

Valencia no pudo terminar el partido, donde empataron 1-1 ante Países Bajos, en la segunda fecha del Grupo A, tras una molestia en su rodilla. Esta la arrastra desde el partido inaugural, en donde se midieron a Qatar el 20 de noviembre del presente año. El jugador fue sustituido al minuto 77 por José Cifuentes, esto luego de un par de golpes en la rodilla que le impidieron continuar en cancha.

Aquella vez, el médico de la selección de Ecuador aseguró que lo sufrido por Enner era un esguince leve, descartó alguna ruptura de ligamentos y autorizó al autor del doblete con el que sumaron sus primeros tres puntos a estar en el siguiente duelo tras algunos cuidados médicos y sesiones de fisioterapia. Así fue como el jugador del Fenerbahce de Turquía llegó a ser titular ante Países Bajos, marcando el gol del empate que le permite a los dirigidos por Gustavo Alfaro avanzar nuevamente a los octavos de final de un Mundial.

En esa segunda jornada, Valencia tuvo que abandonar el campo en camilla en el minuto 90. Esto luego de algunas charlas con su entrenador que durante el segundo tiempo le expresó su preocupación por su estado de salud y fue el mismo jugador quien pidió prolongar su permanencia en el campo de juego hasta que consideró oportuno dar paso a Kevin Rodríguez, jugador del Imbabura Sporting Club de la Serie B de Ecuador.

Luego, en zona mixta, fue el mismo Enner Valencia quien despejó las dudas sobre su estado físico y aseguró que estará en el partido del próximo martes 29 de noviembre, en donde Ecuador define su clasificación al enfrentar a Senegal, “de la rodilla estoy bien. Espero llegar bien para seguir ayudando al equipo”.

Valencia visitó una clínica de Doha para hacerse pruebas y aunque oficialmente no ha trascendido nada de su resultado, todo hace indicar que el futbolista forzará para estar en el once de salida de Gustavo Alfaro, según la agencia de noticias EFE. El nacido en San Lorenzo ha marcado los seis últimos goles anotados por Ecuador en Mundiales. Consiguió tres en Brasil hace ocho años, que no fueron suficientes para superar la fase de grupos, algo que Ecuador solo hizo en Alemania en 2006.

Ahora, sus tres goles en Catar han colocado a Ecuador a un punto de repetir aquella gesta. Un empate contra Senegal les garantiza situarse entre los 16 mejores selecciones del mundo y permitir a Enner continuar en su lucha por ser el máximo goleador del certamen.

Ecuador no ha dejado ver sus entrenamientos desde el partido contra Países Bajos, una forma de Alfaro de no dar pistas a su homólogo senegalés Aliou Cissé, el campeón de África, que también busca su segunda clasificación para octavos.

El único cambio obligado sería el de José Cifuentes en el puesto del suspendido Jhegson Méndez. El defensa central recibió tarjeta amarilla en el debut contra Qatar y la segunda frente a Países Bajos, por lo que deberá pagar un partido de suspensión, pero en ese puesto el seleccionador de Ecuador cuenta con tres jugadores a su disposición: Cifuentes, Carlos Gruezo y Alan Franco.

