Empezó otro Mundial: Argentina comenzó a jugarlo después del gol de Messi

La presión se veía en la cara de Messi. En la respiración desbordada de Pablo Aimar. En los ojos vidriosos de Scaloni. Más aún después del primer tiempo malo de la Selección. Ahí el capitán, el jugador más observado del Mundial, increíblemente caminó por la puerta del área de México como si fuera invisible. Desde ese lugar, de frente al arco de Ochoa y cara a cara con los fantasmas del pasado, Leo metió un gol de los importantes de verdad. Tal vez ahora que por fin logró unanimidad en la Argentina, que llegó después de mucho tiempo con la consagración en la Copa América, se contará sin minimizarlo que rescató a la Selección como alguna vez hizo en Brasil 2014. En aquel Mundial también se corría riesgo de quedar afuera de primera ronda sin él en modo Messi. Desde ahí la obligación: es una deshonra futbolística quedar afuera en fase de grupos. Por eso no sólo fue un grito de desahogo sino de liberación mental. Argentina recuperó la autoestima que había temblado con la derrota con Arabia Saudita. Es el mejor atributo del triunfo de cara al futuro. En los Mundiales pasados la Selección era el equipo con más carga del mundo, un peso que se potenció con las finales perdidas. A Qatar llegaba confiada hasta que en 90 minutos sintió un tsunami. Como dijo Messi, empezó otro Mundial para Argentina. Desde el 1 a 0 empezó a jugarlo.

Messi es el jugador que inundará los portales del mundo. El 10 desató el nudo que tenían el equipo y los hinchas en la boca del estómago. El rompió el partido y se sacó a un monstruo gigante de los hombros. Pero el otro futbolista determinante -una convocatoria clave hace un tiempo y un cambio indispensable contra México- fue Enzo Fernández. Es pibe, tiene 21 años, pero nadie como él se adaptó este año a contextos disímiles. Se podría pensar en Julián Alvarez, aunque no aplica porque el delantero del Manchester City ya era del elenco estable de la Selección. Alguna vez, en el 2020, Gallardo le pidió a Enzo que fuera a Defensa para que tomara ritmo de Primera. El chico sintió el impacto. Igual dio el paso y fue uno de los mejores de la liga local. Volvió en el segundo semestre de 2021 y el Muñeco lo llevó de a poco porque le pedía tomar ritmo River. Lo entendió y al tiempo era una de las piezas claves del último campeón. Este año era el mejor de un equipo irregular, pedía Selección y no la tenía. Hay una frase futbolera que dice que los jugadores se ponen solos. A Enzo no le alcanzaba, por lo menos en el fútbol argentino. Fue al Benfica y se acopló como si tuviera 10 años en Europa, como elogió Messi. Sobre la hora le llegó la convocatoria que pedía desde abril. Ahora la rompió, metió uno de los mejores goles del Mundial, revitalizó al equipo desde su rol de volante central. En fin, si ya debía jugar con México, con Polonia será impensado que no sea titular.

Scaloni hace bien en sacarle rédito al momento de los futbolistas. Ahora ganó más tiempo, aunque no hay que tomar decisiones con delay. Pareció súper correcto que haya dejado el corazón en la mesita de luz al cambiar ante una situación límite con México. Si les faltaba ritmo a Romero y a Paredes, debían salir. Delata que no debieron ser titulares contra Arabia... De todos modos, vale el retoque. Como corrigió al poner a Enzo Fernández en lugar de Guido Rodríguez. El 5 del Betis tenía historia en la Selección, alternó en la Copa América, pero el chico ya había entrado bien el otro día. Un derecho de piso que ya no debería pagar. Mac Allister también se vio como una buena decisión: en ese primer tiempo sin juntar pases entre argentinos pareció el que mejor buscó. Él se reubicó por el centro cuando el DT modificó con los mismos jugadores porque el equipo no tenía buena salida con De Paul muy impreciso y Guido sin peso en la primera línea de pase. Fue Guido como tercer central, con Otamendi y Lisandro, y ganó altura con Montiel y Acuña. Igual, se superó a México en el segundo tiempo. La primera diferencia resultó la ambición. El respetado Martino retrasó sus líneas, tal vez porque no le daban las piernas para seguir con la presión arriba y se abocó sólo a la faceta defensiva. Antes había tenido su llegada más peligrosa en un tiro libre para que vuele con estilo Dibu Martínez. Aunque la diferencia clave no fue táctica. Fue Messi. Se habló mucho de un equipo para respaldarlo. Otra vez fue Messi quien salvó al equipo cuando la anemia se percibía en las caras de todos.

El centrodelantero es de los que más padecen si no hay gestación. Le pasó a Lautaro, a quien no le llegó casi nunca la pelota. Pese a la necesidad del gol, Scaloni hizo 9 por 9 y entró Alvarez, otro jugador con presente. Julián le da energía a la Selección y merece estar rankeado para entrar más minutos. Puede convivir de hecho con Lautaro, el goleador del ciclo. Se espera más del Toro, como de Di María, el otro crack que tiene Argentina y aún no pudo romper caderas rivales en el uno contra uno. Fideo también es de los que sienten presión porque debe llevar a la Selección de su mano. Esta vez podrá contar que le dio el pase a Messi antes del grito que nos devolvió la respiración. “Después del gol miré al cielo y le agradecí a Dios. Él es quien decide todo”, cerró Messi. Aunque pareció que fue él quien decidió este partido...

