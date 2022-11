El álbum de fotos del día de visitas a los jugadores de la Selección tras el triunfo ante México: el invitado sorpresa y los gestos más tiernos

Los futbolistas recibiendo a sus parejas y amigos el día después de la victoria frente a México

Uno de los efectos secundarios que tuvo la victoria de Argentina sobre México fue la tranquilidad con la que vivirá la delegación los días previos al enfrentamiento con Polonia del próximo miércoles. Con el objetivo de despejar la mente y ayudar a la recuperación de los integrantes del plantel, el domingo fue día de visitas en el búnker de la Albiceleste. Los protagonistas utilizaron sus redes sociales para dar detalles de la reunión que se llevó a cabo en la Qatar University durante las últimas horas.

La tensión que los integrantes del plantel sintieron desde la derrota con Arabia Saudita hasta el pitazo final de este sábado en el Lusail Iconic Stadium se hizo visible en momentos específicos como las lágrimas de Pablo Aimar y Lionel Scaloni después de los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Por eso, aprovechando el momento de paz después de la tormenta, el cuerpo técnico tomó la decisión de abrir las puertas de la concentración para distender las emociones antes de poner la mente en el duelo frente al cuadro europeo.

Familias, amigos y acompañantes se hicieron presentes en Doha para vivir una noche distendida. Uno de los pocos futbolistas que no publicó ninguna foto al respecto fue Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel, quien arribó el viernes y estuvo presente detrás de uno de los arcos en el encuentro frente a México. Después, prácticamente todos los integrantes mostraron la compañía recibida de alguna manera y el mundo de Internet recibió con palabras de aliento las imágenes.

Uno de los invitados de lujo que tuvo el multitudinario asado que se realizó en la intimidad del plantel fue Sergio Agüero. Vale recordar que hace pocos días el Kun cuestionó si la AFA quería tener su presencia en la concentración. “‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’”, declaró en su momento. En un ambiente de felicidad y relajación, el ex futbolista recibió la invitación y compartió una comida con quienes fueron compañeros en su momento.

Ya desde el lunes, toda la concentración pasará a estar en el choque frente a la Polonia de Robert Lewandowski del próximo miércoles 30 de noviembre en el estadio 974. En caso de ganar, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen altas chances de acceder a los octavos de final de la Copa del Mundo como primeros del Grupo C y soñar con seguir avanzando en el máximo evento de fútbol.

La visita de los familares en las redes sociales





La foto que compartió Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, desde la concentración argentina en Qatar (valucervantes)

Di María, su esposa Jorgelina y sus hijas (Instagram: @angeldimariajm)

Leandro Paredes junto a su familia

Armani y su pareja

Lionel Messi junto a Matías Teclas en la concentración

Guido Rodríguez, Germán Pezzella y Marcos Acuña con sus respectivas parejas

Emiliano Martínez recibió la visita de su mujer

Exequiel Palacios con sus padres

El Cuti Romero le hizo upa a su hijo Valentino junto a su pareja

Rulli también estuvo acompañado por su círculo íntimo

Nicolás Tagliafico con Carolina Calvagni

Lautaro Martínez se rodeó de sus seres queridos en la jornada del domingo

La sonrisa de Lisandro Martínez con su pareja después del partido con México donde fue titular

Otra postal de Fideo en el búnker albiceleste (Instagram: @angeldimariajm)

El posteo del Papu Gómez tras las visita de los familiares a la concentración de Argentina en el Mundial Qatar 2022 (@papugomez_official)

Papu Gómez compartió imágenes de la visita familiar tras el entrenamiento de la selección argentina (@papugomez_official)

