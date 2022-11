Argentina todavía no demostró lo que puede dar en la Copa del Mundo

El análisis luego del triunfo argentino sobre México

El día después de la victoria de la Argentina, todavía hay repercusiones en Qatar. Lionel Scaloni dijo que se vivió de una manera muy especial. La propia imagen que arrojó el banco de suplentes dejó en claro que se vivió de una manera totalmente diferente a lo que se observó con anterioridad. Incluso el día que la Selección se consagró en la Copa América en el mítico Maracaná.

Polonia doblegó a Arabia Saudita y sumó presión a las seleccionados de Argentina y México El cuadro europeo derrotó a la selección pérsica en un duelo marcado por las intervenciones de Sczeszny quien mantuvo el arco en ceros y con un Robert Lewandowski que apareció con una asistencia y un gol para colocarse, momentáneamente, como líderes del Grupo C en Qatar 2022 VER NOTA

La sensación de estar cerca de la eliminación en la primera ronda había calado muy hondo en el cuerpo técnico del representativo nacional. Los jugadores sintieron cercana e injusta la posible despedida dentro de un proceso que hasta ahora ha sido notable.

Independientemente del nublado equipo albiceleste que estamos viendo en esta Copa del Mundo, el proceso del trabajo de Lionel Scaloni dentro de la selección argentina ha sido sólido en un constante crecimiento. Los propios jugadores pusieron la vara muy alta, y esa misma vara es lo que nos permite a los argentinos creer que el equipo está para mucho más.

Técnico de Arabia Saudita habló sobre duelo con México tras sorprender a Argentina en Qatar 2022 Con la primera fecha del grupo C finalizada, el conjunto asiático es líder del sector con tres puntos; le siguen Polonia y México con uno, y en el fondo Argentina con cero VER NOTA

Hay que exigirle al equipo otra prestación, porque nos guiamos por lo que hizo en el pasado. Cuando Messi dijo que “éste equipo nunca te va a dejar a pie” está estrictamente vinculado a lo que mejor sabe hacer: maniatar a sus rivales , imponer sus condiciones y tener protagonismo. Pero hasta aquí aún no ha logrado exponer esos recursos en la Copa del Mundo.

El encuentro contra México lo destrabó Messi. Él es un componente del equipo y está perfecto, pero no siempre Messi podrá destrabar todos los partidos. Y ello no se remite a sus cualidades técnicas, sino a las propuestas de los rivales. Argentina tuvo la ventaja de la idea de México, porque el conjunto de Gerardo Martino salió a no jugar su compromiso; quiso aguantar hasta el máximo posible. Pero el conjunto de Scaloni encontró el resquicio para poder romper con el cerrojo del Tata.

México y Argentina se enfrentarán por cuarta vez en Qatar 2022; el Tri nunca ha podido vencer a la albiceleste Ambas selecciones se han enfrentado en Uruguay 1930, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010: todas con saldo a favor de los sudamericanos VER NOTA

México no pateó al arco y le relegó todas las responsabilidades a la Argentina. Y en el segundo tiempo retrasó sus líneas 30 metros debido a los cambios que hizo la Argentina. El ingreso de Enzo Fernández fue muy interesante. Volvió a hacer los méritos para ganarse la titularidad y probablemente Scaloni lo incluya dentro de los once en el próximo duelo ante Polonia.

La ecuación es fácil: hay que ganarle a Polonia para no depender de nadie. Si se logra un empate, habrá que estar atentos a lo que sucede entre Arabia Saudita y México. Ambos partidos se jugarán en simultáneo el próximo miércoles. Habrá mucha tensión otra vez. Ojalá que el equipo esté fino y encuentre eso que supo rescatar después del gol de Messi.

El gol de Leo fue un claro punto de inflexión para lograr la victoria, pero la producción del primer tiempo dejó un semblante de preocupación. En las redes sociales exigen que se instalen las buenas vibras, pero hay que contar la verdad. Transmitir desde la emoción y la pasión es para otra gente que está en Qatar. Los hinchas que hicieron un sacrificio para acompañar al equipo pueden hablar desde el corazón; pero desde el análisis y la frialdad hay que destacar las virtudes y los defectos de la selección argentina. Y hasta aquí no hemos visto ni la mitad de lo que puede dar la Scaloneta.

Hay confianza en que se pueda ganar la Copa del Mundo, por esa razón hay que exigirle más al equipo de Scaloni. En un análisis sin pasión y sin corazón, hay que reconocer que la Selección no gusta cómo juega. Esta Argentina es distinta a la que ganó la Copa América en Brasil y la Finalissima ante Italia. Aquella Selección alimentó la ilusión de lo que pueda suceder en Qatar.

Contra México se ganó y era lo que tenía que hacer. Ahora se viene Polonia en el estadio 974, donde también debe ganar. Pero además de ganar, ojalá que podamos ver a un equipo de alto vuelo, con mejor rendimiento y un Rodrigo De Paul más despierto. Aquel excelente jugador parece intocable para el director técnico. Tal vez sea el tiempo de Enzo Fernández para acompañar a Alexis Mac Allister. Con los laterales aferrados por las bandas la duda se instalará sobre si seguirá Lautaro Martínez o si su lugar lo ocupará Julián Álvarez ¿Es momento para seguir cambiando? Serán opciones para tener en cuenta, ya que el cuerpo técnico cuenta con los 26 protagonistas a disposición sin lesiones ni sanciones.

SEGUIR LEYENDO