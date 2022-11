Mundial Qatar 2022: pronóstico del clima en Doha para este sábado

El país se caracteriza por tener un clima desértico. (Infobae/Jovani Pérez)

Qatar tiene veranos largos, tórridos y áridos, por lo que no es de extrañarse que esta vez el Mundial Qatar 2022 haya tenido que ser recorrido a la temporada de otoño para la comodidad de las 32 selecciones y los millones de hinchas que acuden a la justa para apoyar a sus países.

Inglaterra tenía un partido, pero primero sus fanáticos tenían una misión: encontrar cerveza Ante la inquietante perspectiva de aguantar todo un partido de la Copa del Mundo sin alcohol, los aficionados ingleses tuvieron que recurrir a sus planes de reserva VER NOTA

Y es que si el evento deportivo se hubiera disputado entre los meses de junio y julio, como tradicionalmente se hace, los jugadores y los aficionados se habrían sometido a temperaturas superiores a los 40 grados, con una sensación térmica de hasta 50°C.

Por el contrario, con el movimiento de fecha para que el evento se realice en los dos últimos meses del año se espera que sea más fácil el acoplamiento, con temperaturas que se espera oscilan entre los 15° y 30°C.

Ecuador, de menos a más empató con Países Bajos y sueña con la clasificación Los dirigidos por Gustavo Alfaro sorprendieron a una ´Naranja Mecánica´ que llegó confiada a la segunda fecha del grupo A, dejando las posibilidades vivas frente a una eventual clasificación a octavos de final VER NOTA

Sin embargo, en la era del cambio climático un cálido día puede convertirse rápidamente en uno frío, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas, y más cuando se trata de asistir a eventos deportivos al aire libre.

Aquí te dejamos el pronóstico del clima para este sábado 26 de noviembre, cuando jugarán Túnez vs. Australia; Polonia vs. Arabia Saudita; Francia vs. Dinamarca; y Argentina vs. México, correspondientes a la jornada 2.

Qatar, el anfitrión con peor desempeño en una Copa del Mundo Siendo su primera aparición en un Mundial, Qatar terminó siendo el primer equipo eliminado del certamen VER NOTA

Se espera que hoy en Doha la temperatura máxima llegue a los 28 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad son del 0% durante todo el día. En el mismo sentido, un cielo despejado durante el día y nubosidad del 2% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y 17 kilómetros por hora en la noche.

En cuanto a los cuidados que hay que tener con el sol, se estima que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de 4, lo que significa que hay un riesgo “moderado”, por lo que se recomienda el uso del bloqueador.

El clima en Qatar

Un edificio que muestra los colores de la bandera Qatar se muestra en Doha Corniche. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Debido a su proximidad con el Golfo Pérsico, Qatar es uno de los países más secos que hay en el planeta, con una precipitación anual que apenas llega a los 100 milímetros.

Con un clima desértico, la temperatura generalmente varía de 14° a 41°C, pero rara vez se ubica por debajo de los 11°C o sube más allá de 45°C, no obstante, la sensación de bochorno es constante. La temperatura promedio anual es de 26°C.

La mayor parte de su geografía es una planicie cubierta por arena y zona de dunas; el punto más alto del país sólo está a 90 metros sobre el nivel del mar.

Durante el verano, que comienza en el mes de marzo, se pueden alcanzar temperaturas de 45°; los meses más calurosos son julio y agosto. Mientras que en el invierno, especialmente en las noches de diciembre y febrero, el termómetro puede descender hasta los 5 grados centígrados.

Sobre las precipitaciones, en Qatar son escasas, siendo nulas en verano; se calcula que sólo hay 8 o 10 días “lluviosos” en este territorio árabe, aunque sólo son breves y pequeños chubascos en diciembre.

Otro aspecto que caracteriza a Qatar son las horas de sol que recibe, siendo uno de los países con más tiempo de luz solar en el mundo con más de 3430 horas (de 8760 horas que componen un año).

SEGUIR LEYENDO: