Mundial Qatar 2022, grupos E y F: estos son los horarios y los canales para ver los partidos en Colombia

Estos serán los horarios de Colombia para ver la fecha mundialista de los grupos E y F. Imagen: Reuters, AFP y AP.

El espectáculo más grande en la historia del deporte global, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 inició para el furor de los aficionados más pasionales al balompié. Los grupos A, B, C y D ya cumplieron con la primera fecha de esta fase y típico del certamen, fueron varios los partidos que dejaron el corazón de los aficionados en sus manos.

Ecuador, siendo representante latinoamericano cumplió con su debut ante Qatar, pero en su primera presentación el seleccionado de Argentina no cumplió con su tarea y complicó su camino en la competencia internacional. Los amantes del fútbol en Colombia se levantaron temprano para ser espectadores del debut de la selección Argentina ante Arabia Saudita y se llevaron una amarga sorpresa.

Al minuto 10′ los Gauchos se fueron por delante en el marcador tras una pena máxima tranquilamente ejecutada por el astro Lionel Messi, pero en la segunda parte fue Saleh Al-Shehri quien recibió por la banda izquierda y colocó la pelota al poste lejano del guardameta Albiceleste, para firmar el empate. Posteriormente, al 53′ fue Al-Dawsari, con un golazo al ángulo inatajable, quien firmó el 1-2 a favor de Saudita.

Con esta oportunidad de oro fue México quien saltó al terreno de juego para jugar contra Polonia y así tal vez quedarse con el líderato del grupo. No obstante, ni el cuadro Manito, ni los europeos lograron sacarse diferencias en un parejo partido. La acción más importante del encuentro fue la atajada del guardameta Guillermo Ochoa, al penal de Robert Lewandowski que desperdició la chance de quedarse con los tres puntos.

Con estos resultados el grupo C quedó organizado de la siguiente forma:

1. Arabia Saudita - 3 puntos, diferencia de gol de +1

2. México - 1 punto, diferencia de gol de 0

3. Polonia - 1 punto, diferencia de gol de 0

4. Argentina - 0 puntos, diferencia de gol de -1

En cuanto a los partidos del grupo D, Dinamarca enfrentó a Túnez y los campeones del mundo Francia, se vieron las caras contra Australia. Para la jornada de mañana, serán otras selecciones favoritas al título las que saldrán al césped para intentar iniciar con el pie derecho, Alemania y España comenzarán su camino, mientras que el director técnico colombiano Luis Fernando Suárez buscará hacer la histórica con Costa Rica.

- Marruecos vs. Croacia: miércoles 23 de noviembre - 5:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN.

- Alemania vs. Japón: miércoles 23 de noviembre - 8:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

- España vs. Costa Rica: miércoles 23 de noviembre - 11:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

- Bélgica vs. Canadá: miércoles 23 de noviembre - 2:00 p.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN.

Sin duda la llegada del mundial tendrá ocupados durante todo el día a los amantes del fútbol internacional e incluso nacional, ya que mañana también tendrá lugar en horas de la tarde, los partidos pertenecientes a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2022.





