Las “agallas de Scaloni”, su secreto para que el equipo sea ganador y por qué ve la mejor versión de Messi en la Selección: 16 frases de Tagliafico

Nicolas Tagliafico debutó en 2017 en la Selección. Jugó 42 partidos y fue campeón en la Copa América 2021 y La Finalissima 2022 (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Es uno de los siete sobrevivientes del plantel argentino que disputó el Mundial de Rusia 2018 y que fue eliminado por Francia en los octavos de final, equipo que se terminó consagrando en aquel torneo. Seis meses antes Nicolás Tagliafico había dejado de ser el capitán del Independiente que ganó la Copa Sudamericana y que ilusionó al pueblo rojo. A principios de año emigró a Países Bajos para jugar en el Ajax. Fue todo muy vertiginoso. Luego fue uno de los primeros convocados por el nuevo entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, quien les aclaró que era un interinato. Sin embargo, el joven DT de 40 años en ese momento, logró ganarse la continuidad en base a su trabajo y a la respuesta que le dieron sus jugadores, entre ellos Tagliafico, que será uno es los once titulares ante Arabia Saudita este martes en el debut en el Mundial Qatar 2022.

“Acabábamos de clasificarnos, acabábamos de salir del grupo, la soga estaba al cuello y aunque siempre tienes fe en que puede pasar cualquier cosa, en algún momento nos iban a ganar”, reconoció el lateral izquierdo en una entrevista con The Guardian, sobre el equipo argentino en Rusia. “Fue el final de una era”, sentenció. Tras la salida de Jorge Sampaoli a la conducción del equipo hubo una danza de nombres y Scaloni, que fue uno de sus ayudantes de campo, lo reemplazó. “Nadie quería hacerse cargo de la selección”, disparó el defensor de 30 años surgido en Banfield.

“Tantas cosas andan mal en la Argentina que no sabemos qué anda mal”, escribió entonces Jorge Valdano (campeón mundial en México 1986) citando una “crisis de talento”, una “falta de liderazgo”, una “paciencia perdida”, “ni un genio (por Lionel Messi) puede suplir tantos defectos”.

Llegó Scaloni y Nico recordó: “Era como si empezáramos de cero y no fue fácil para ningún entrenador. Conocíamos a Scaloni ya que era el asistente (de Sampaoli). Estaba recién retirado y más cerca de los jugadores, en una especie de zona intermedia, neutral, un territorio entre jugadores y entrenador. Tuvo las agallas para ayudar. Y esa es la palabra clave: ayuda”.

Lionel Scaloni y Nicolas Tagliafico en una conferencia de prensa en la Copa América de Brasil de 2019. Según el defensor, en ese torneo se sembraron las bases del éxito actual (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

“Él sabía que no iba a ser entrenador permanente. Incluso nos dijo eso: ‘Estoy acá para ayudar a identificar a las personas con el equipo nuevamente, ayudarlos a crecer’. Las expectativas habían caído y podíamos comenzar a construir sin tener que ganar, ganar, ganar, ganar. Las cosas empezaron a suceder, a verse mejor. Unos cuantos partidos más, y empezó a darse cuenta (nosotros también) de que no se necesitaba tanta experiencia para ser entrenador; lo que necesitabas era alguien que ayudara a todos a unirse. Así empezó”, confesó el jugador que este martes llegará a 43 partidos con la Albiceleste.

Hubo, dice Tagliafico, “un gran tropiezo” en la Copa América 2019, Argentina venció 2-0 a Brasil en la semifinal. Pero mirando hacia atrás en esta transformación de cuatro años, ese es el momento que considera más importante. También fue la última vez que perdieron: “Había una nueva generación y algunos que quedaron. Perdimos, pero aprendimos, llegamos a conocernos a nosotros mismos. Estábamos creciendo. Ahí es donde la AFA se quedó con el entrenador (Scaloni). Entre 2019 y la siguiente Copa América hubo altibajos, pero sentimos que algo se estaba construyendo. Afortunadamente, también obtuvimos los resultados que aseguraron que nada se rompiera”.

“A la próxima Copa América (2021) llegamos convencidos. Todo estaba en su lugar. Pero si perdías, algo podría romperse. Una relación. O tal vez Leo (Messi) decidía parar. Ganar nos quitó un peso de encima. No habíamos ganado nada en mucho tiempo. Eso soltó la presión -aunque también genera expectatica-. Para jugadores como Leo, Ángel Di María, que habían llegado a finales y no ganado, era algo totalmente diferente. Emocionalmente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Cuando volvimos con la copa, eran tiempos de COVID-19, pero las calles estaban abarrotadas, como si el mundo se acabara”, destacó el campeón con Argentina en la Copa América de 2021 y La Finalissima en 2022.

Cuando se le pidió que explique por qué Argentina reacciona de esa manera ante el fútbol, hace una pausa. “El fútbol nos cambia la vida”. Sobre el buen presente del equipo y el invicto de 36 partidos, sostuvo: “La Copa América, tanto tiempo sin perder, hace que haya expectativa, pero sabes que por algo es así”.

Tagliafico reveló por qué el plantel es tan unido y llegaron a 36 partidos invictos y dos títulos (AP Photo/Eduardo Munoz Álvarez)

Sobre qué significa Messi, el jugador del Lyon de Francia respondió: “Es el jugador más importante, el plus, pero hemos construido un grupo muy, muy fuerte. Si miras, no somos grandes nombres, pero somos fuertes como equipo, buenos tanto dentro como fuera del campo, y a veces eso es igual de importante”.

También advirtió que Messi se siente más cómodo que antes en el seleccionado. “Siento eso desde adentro también, que lo está disfrutando más. Ganar la Copa América lo liberó, pero lo sentí desde antes. Pude ver que estaba cómodo, y eso es lo que queríamos: que tuviera total libertad. Porque cuando está libre, lo disfruta, vemos las cosas que hace”.

“Es difícil explicar por qué. Creo que empezó a darse cuenta de que la Selección no es para siempre y que tiene que disfrutarla. Tal vez ser padre te cambia, tal vez vio que tenía que jugar para sus hijos, no para la gente. Sentí que Leo siempre tuvo ese peso sobre sus hombros: ‘Tengo que ganar para Argentina’. Afortunadamente, la Copa América le dio lo que tanto deseaba; está aún más tranquilo sabiendo que tiene eso y, afortunadamente, todavía le queda esta Copa del Mundo, tal vez más”, confió.

“Leo es el mejor. Tal vez todavía no nos damos cuenta del todo porque estamos jugando con él; tal vez en 20 años lo haré. Si Dios quiere, puede ganar el Mundial y acabar con ese mito que dice que hay que ganarlo para ser como Diego (Maradona). Lo que te sorprende es la calma, la humildad: a veces hasta se le ve tímido, pero es una persona normal con la que puedes hablar de cualquier cosa. A veces pienso que tal vez no sabe lo grande que es, lo que genera en el mundo”, afirmó.

Nico Taglifico aseveró que Lionel Messi disfruta más de la Selección y lo ve mejor en otros años en el equipo (REUTERS/Amr Alfiky)

“Es una locura pensar que ahora hubo gente que criticó a Leo. ¿Y por qué? Porque no ganó una copa. Lo pasan por alto llegando a cuatro finales, lo cual no es fácil. Él lo hizo fácil. Pero al no haber ganado, fue criticado. Ahora, eso ha cambiado. Tal vez aprendimos. Aprendimos tomando los golpes, los malos momentos, cómo son realmente las cosas, lo difícil que fue. Y las personas que lo criticaron terminaron lamentándose por eso. Era impensable, pero aprendemos”, reconoció.

Y reflexionó: “Obviamente no diremos que somos favoritos. Hay equipos que son muy, muy fuertes. A veces pierdes, y puede ser por alguna estúpida razón. No necesitamos crear esa expectativa: debemos centrarnos en lo que podemos hacer. Sabemos que Arabia Saudita ha estado entrenando juntos durante mucho tiempo, es el primer día y solo estamos pensando en este partido. El mejor comienzo de una Copa del Mundo es ganando. Y algo que aprendí en la última Copa del Mundo es: no mirar hacia adelante, sino seguir el camino”.

“Estamos en buena forma y estaremos allí con las grandes naciones, pero ¿favoritos? No, los pies sobre. Ha pasado lo que sea: aquellos partidos invictos, la Copa América. Llegamos sintiéndonos fuertes, competitivos. Tenemos las ganas, la confianza y sabemos de dónde venimos”, concluyó.

Este martes la Argentina jugará ante Arabia Saudita su primer partido en el Mundial Qatar 2022. Será el inicio del gran sueño para Tagliafico y sus compañeros: tratar de llegar al 18 de diciembre y levantar la ansiada copa.

