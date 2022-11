Mundial Qatar 2022, grupos C y D: estos son los horarios de los partidos que se podrán ver en Colombia

Los grupos C y D del mundial tendrán su primera presentación en el Mundial Qatar 2022. Imagen: AFP, Reuters y EFE.

El espectáculo más grande en la historia del deporte global, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 inició para el furor de los aficionados más pasionales al balompié. Luego de una ceremonia de inauguración llena de sorpresas, con presencia de estrellas de Hollywood como Morgan Freeman y tras llenar los corazones de todos los sintonizados con nostalgia de los Mundiales pasados, las selecciones de Qatar y Ecuador se vistieron con las camisetas de sus colores y disputaron el primer encuentro de la cita orbital.

Mundial Qatar 2022: Cuáles han sido los partidos inaugurales en la historia de la Copa del Mundo VER NOTA

Con Ecuador saliendo victorioso en el encuentro inaugural ante Qatar por 2-0, el turno de lunes fue para Senegal y Países Bajos que completaron la primera fecha del grupo A. El encuentro entre africanos y europeos fue bastante parejo, solo hasta el segundo tiempo se abrió el sello del marcador y fueron Cody Gakpo más Davy Klassen, quienes le entregaron la victoria a la Naranja Mecánica.

Con estos resultados el grupo A quedó organizado de la siguiente forma:

Mundial Qatar 2022: Enner Valencia se convirtió en el goleador histórico de los mundiales de Ecuador El delantero de Fenerbahçe de Turquía convirtió doblete ante Qatar y llegó a cinco goles, superando a su compatriota Agustín Delgado VER NOTA

1. Ecuador - 3 puntos, diferencia de gol a favor de 2

2. Países Bajos - 3 puntos diferencia de gol a favor de 2

Mundial Qatar 2022: las reacciones de los protagonistas luego de la victoria histórica de Ecuador Los dirigidos por Gustavo Alfaro derrotaron 2-0 a Qatar con un doblete de Enner Valencia, que se convirtió en el goleador histórico del Tri en los mundiales con cinco tantos VER NOTA

3. Senegal - 0 puntos

4. Qatar - 0 puntos

Por su lado quienes también tuvieron acción en la jornada de inicio de semana fueron los miembros del grupo B. Inglaterra enfrentó a Irán y Estados Unidos midió niveles con Galés. Al mejor estilo de la Copa del Mundo todos los encuentros se dieron con emociones y bastantes goles.

El partido más destacado de la jornada fue el Inglaterra vs. Irán. Como es usual en el cuadro inglés, cuando se trata de una Copa del Mundo nunca dejan su mejor juego atrás y así lo demostraron en su presentación inicial, con un abultado resultado de 6-2 a favor, los dirigidos por Gareth Southgate se llevaron los tres primeros puntos del grupo y construyeron una increíble diferencia de gol a favor.

No obstante, la jornada de martes también será igual o incluso más emocionante que la desarrollada el día de hoy. La selección Argentina, otra de las representantes sudamericanas realiza su debut ante Arabia Saudita a tempranas horas de la madrugada Mientras que el campeón defensor, Francia, con la gran ausencia de Karim Benzema en su plantilla buscará llevarse los tres primeros puntos ante el cuadro de Australia, mismo que eliminó a Perú en el repechaje intercontinental.

Te puede interesar: Mundial Qatar 2022: el técnico colombiano Luis Fernando Suárez aseguró que es mejor que el de España: “Él es el segundo”

Programación TV fecha 1 de los grupos C y D

- Argentina vs. Arabia Saudita: martes 22 de noviembre - 5:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN

- México vs. Polonia: martes 22 de noviembre - 11:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN.

- Dinamarca vs. Túnez: martes 22 de noviembre - 8:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

- Francia vs. Australia: martes 22 de noviembre - 2:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

Sin duda la llegada del mundial tendrá ocupados durante todo el día a los amantes del fútbol internacional e incluso nacional, ya que mañana también tendrá lugar en horas de la tarde, los partidos pertenecientes a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2022.





SEGUIR LEYENDO: