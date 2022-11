Mundial Qatar 2022: José Luis Gayá lamentó quedar fuera de la lista de España por un “esguince leve”

José Luis Gayá lamentó su baja de última hora con España en el Mundial de Qatar 2022. (Getty Images)

La selección de España se encuentra a pocos días de afrontar su debut en el Mundial de Qatar 2022. El rival es Costa Rica, por lo que el técnico Luis Enrique afina todos los detalles para conseguir una victoria y empezar con el pie derecho. Sin embargo, es conocido que no contará con José Luis Gayá, quien se lesionó en las prácticas de hace días y fue desconvocado. En ese sentido, el jugador se pronunció en sus redes sociales y dejó entrever que su asunto no era de gravedad como para quedarse fuera.

Antes de ello, agradeció los comentarios positivos que ha recibido luego de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya anunciado que el futbolista padece de “un esguince lateral de bajo grado en el tobillo derecho”, factor que causó un retorno prematuro a su país. “Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas horas. Sinceramente, no sé si merezco tanto cariño. No es fácil asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste por un esguince leve, pero las cosas, a veces, vienen así y las debemos aceptar”, manifestó en sus redes sociales.

De la misma manera, el lateral izquierdo aseguró que seguirá los partidos de su selección y la animará en su objetivo de alzar el máximo trofeo. “Ahora seré un aficionado más que disfrutará con cada partido de La Roja. Por eso, quiero desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros porque no tengo ninguna duda de que este es el Mundial de España. La vida sigue”, concluyó.

Mensaje de José Luis Gayá por desconvocatoria de España. (Instagram José Gayá)

En su reemplazo, el DT de 52 años llamó a Alejandro Balde, jugador del Barcelona que formaba parte de la selección sub-21 y que, de última hora, tuvo que tomar un vuelo a Qatar para sumarse a la concentración de ‘La Furia’. Precisamente, el canterano ‘azulgrana’ llevaba 16 encuentros esta temporada, en la que acumula tres asistencias. Números que le han valido para ser considerado el suplente inmediato de Jordi Alba.

Palabras de Luis Enrique por ausencia de Gayá

Como ha sido costumbre durante los últimos días, Luis Enrique ha sido muy asiduo del streaming mediante su cuenta de Twitch. Pero ante esta baja de su jugador, confesó que esta decisión se debió a la seguidilla de cotejos. “Hoy mi cara muestra cansancio porque nos hemos acostado tarde y me he levantado pronto, pero sobre todo porque ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave. Pero que con la inmediatez de los partidos es tomar muchos riesgos”, comentó.

Asimismo, reconoció el profesionalismo del futbolista para tomar esta situación de la mejor manera. “Es desagradable dar ese tipo de noticias. Es un día complicado y agradezco el comportamiento de José, un gran profesional en el terreno de juego y una gran persona. La vida continúa y tengo que aceptarlo como seleccionador”, agregó.

El seleccionador de 'La Furia' se pronunció por la salida del futbolista del Valencia. (Video: Twitter Relevo)

Postura del Valencia CF

De acuerdo con medios españoles, el Valencia CF le hizo las pruebas respectivas a José Luis Gayá para ver cuán grave era su lesión y los médicos habrían llegado a la conclusión de que podría haber estado disponible, incluso en el primer partido ante Costa Rica del miércoles 23 de noviembre. Esto a pesar de no haber jugado ante Jordania, en el último amistoso previo a la Copa del Mundo.

Evidentemente, esta noticia ha llevado a un desconcierto por parte de la prensa ‘ibérica’ y del cuadro ‘che’, que no entiende esta decisión de Luis Enrique. Y es que en la última Eurocopa, convocó a Sergio Busquets, quien sufrió del COVID-19 y no estuvo en los primeros encuentros, aunque se mantuvo en la nómina.

