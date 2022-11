Los mejores memes del gol de Ecuador que fue anulado tras revisión del VAR

Los mejores memes que dejó la anulación del gol de la selección ecuatoriana. (Twitter).

Apenas pasaron tres minutos del primer partido del Mundial 2022 entre las escuadras del país anfitrión Qatar contra Ecuador, cuando apareció la creatividad en las redes sociales luego de que anularan un gol del país americano, cuando Enner Valencia anotó el primer gol de este torneo, pero el VAR decidió anular el gol.

La euforia mundialista se escuchó y el festejo de los ecuatorianos cimbraron el estadio Al Bayt, sin embargo, segundos después la algarabía fue opacada por un silencio total, ya que el árbitro central se llevó la mano al oído para indicar que la anotación no contaba por fuera de lugar.

A lo anterior, muchos en redes sociales aseguraron que el gol del jugador número 13 de la selección ecuatoriana fue legal porque estaba en la posición correcta, los memes inmediatamente comenzaron a circular de forma irónica, haciendo referencia al poder económico que tienen en Qatar para supuestamente recibir la ayuda del VAR.

“@fifaworldcup_es Confirmen por favor, porque es un desastre este mundial que asco”. (twitter/@FIFAWorldCup).

El usuario @ErrorArbitralTR publicó una foto de los Simpson “saliendo del estadio luego de anular el gol de Ecuador a Qatar”, publicación que generó una serie de comentarios: “@fifaworldcup_es confirmen, por favor, porque es un desastre este mundial que asco”, “Fue bien anulado , similar al gol de Real Madrid anulado en la final de la champions pasada”, “Igual se van a comer 5 esos qataríes juegan peor que sport caimanes”, “Está bien anulado, el pie estaba adelantado. Recuerden que el Offside es por el penúltimo jugador, no el último. Otras veces no nos percatamos porque simplemente el portero estaba en su arco”, “Está mal anulado, pero Ecuador se lo merece, no debería estar ahí”, se lee en la red social.

La usuaria @Viteri_BelenEc escribió: “Yo con mi cero conocimiento de fútbol, pero con todo mi amor por #LaTri y mi odio por el VAR”. (twitter).

En otro Tuit, la usuaria @Viteri_BelenEc escribió: “Yo con mi cero conocimiento de fútbol, pero con todo mi amor por #LaTri y mi odio por el VAR”; otro comentario fue “El var está chequeando si hay offside”, mismo que tuvo una respuesta inmediata: “”Roban a los hermanos Ecuatorianos el primer gol del mundial”, “Ecuador Perú está contigo métele 5 goles a Qatar por tramposos”, “Pongan a Qatar en octavos ya es de ley que los va a meter con puro robo”.

"El árbitro viendo el var con cada falta que ecuador le haga a Qatar" (TROLLANO/@TROLLANOXD1).

Y mientras abundaron comentarios en apoyo a la selección de Ecuador, también hubo los que fueron más objetivos y apoyaron la decisión arbitral:”El VAR pidiéndole al árbitro anular el gol de Ecuador”, “El árbitro viendo el var con cada falta que ecuador le haga a Qatar”, “El var está chequeando si hay offside”, “El VAR pidiéndole al árbitro anular el gol de Ecuador. #QatarWorldCup2022 #Maluma”, “VAR officials giving that ecuador goal offside”, que quiere decir: “Oficiales del VAR dan fuera de juego al gol de ecuador”, “El árbitro fue justo, no fuel gol”.

El VAR pidiéndole al árbitro anular el gol de Ecuador”. (Twitter).

La ceremonia de inauguración también generó memes

El estadio Al Bayt vibró con los primeros latidos del Mundial de Qatar 2022. Allí se llevó a cabo la ceremonia de inauguración, que se extendió durante 35 minutos y buscó mostrar a la competencia como amalgama de unión de todos los pueblos. El país organizador sufrió la baja de varios artistas, como Dua Lipa y Shakira, debido a su desacuerdo con la política de derechos humanos.

Los Ecuatorianos ganándole a Qatar en su estadio y en su mundial con todo y VAR en su contra. (twitter).

En consecuencia, Morgan Freeman, en el rol de narrador, y Jungkook, estrella de BTS, resultaron las estrellas más destacadas en el show, que terminó con un impactante festival de fuegos artificiales. En el medio, se escucharon los cánticos más famosos de los fanáticos de cada uno de los 32 seleccionados participantes, los altoparlantes regalaron los hits que representaron a cada Copa del Mundo, desde Notti Magiche, de Italia 90 al Waka Waka en Sudáfrica 2010; desfilaron las mascotas de todos los certámenes y apareció La’ebb, la actual, en tamaño gigante.

