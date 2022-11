La pregunta más incómoda del Kun Agüero a una figura de España que está en pareja con la hija del entrenador Luis Enrique

Kun Agüero incomodó al jugador español Ferran Torres por su noviazgo con la hija del entrenador Luis Enrique (Reuters)

“¿Mi relación con la hija del entrenador? Sin presión”.

Ferrán Torres se refirió en la última conferencia de prensa a su relación con la hija del entrenador de la selección de España, Luis Enrique. Durante la conferencia de prensa previa al debut de La Furia en el Mundial Qatar 2022, el extremo español de 22 años nego que se tratara de una presión extra.

“Para nada”, sostuvo Torres este domingo cuando se le preguntó si sentía presión por esa relación. “No es más presión, el míster y yo lo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Hay que llevarlo de forma natural, es simplemente eso y lo estamos llevando muy bien”, agregó sobre su relación con Sira Martínez.

El último sábado, Luis Enrique bromeó al respecto cuando le preguntaron cuál de los jugadores de España representaba una prolongación suya en el terreno de juego: “Muy fácil, es el señor Ferran Torres, si no mi hija me mata”.

Quién no tuvo tapujos en volver a ahondar en este tema fue Sergio Agüero, que en su canal de Twitch incomodó al futbolista del Barcelona. Mientras dialogaba con Sergio Busquets, ex compañero suyo en el blaugrana, el Kun se refirió al tema.

El ex delantero argentino se refirió a la relación sentimental entre el futbolista español y su entrenador en La Furia

“Escuchame, no quiero mandarme una cagada. ¿Vos estás con la hija de Luis? ¿De qué te reís?”, lanzó el dardo el ex delantero de la selección argentina. Entre risas cómplices con Busquets, Ferran Torres respondió: “Sí, es verdad”. A lo que el Kun, sorprendido, contestó: “Ahh bueno, no sé, pensé que era... yo vi una foto y... escuchá, tu suegro está stremeando...”. De inmediato, el joven jugador español lo interrumpió: “Bueno, te dejo con Busi (Busquets)”. Y abandonó la habitación antes de que el argentino continuara indagando en el tema.

No conforme con ello, Agüero retomó dicho diálogo esta vez con Rodri, otro integrante de la selección de España. “Lo va a escuchar el míster, que ahora está metido en el mundo este”, atinó a decir el actual delantero del Mancheste City, también visiblemente incómodo. Poco le importó esto al Agüero quien suele mostrarse con total soltura y sin pelos en la lengua ante cada intervención online. “Qué querés que haga yo, no es mi culpa boludo. Aparte la gente lo dijo”, cerró el tema el Kun.

Sobre lo que le viene a España en el Mundial Qatar 2022, Ferran Torres reconoció que les espera un duro partido inaugural este miércoles, cuando enfrenten a Costa Rica por el Grupo E en el que también está Alemania, campeona del mundo en 2014, y Japón.

“Cuando juegas contra un equipo que está cerrado siempre es más difícil. Ellos juegan de una manera muy compacta. Sabemos que Costa Rica es un rival muy intenso que se nos va a encerrar porque puede jugar con cinco atrás. Será un partido complicado, y el primero suele ser el más complicado. Hay que llevar el partido a donde queremos”, sostuvo sobre los ticos.

“Para eso el míster tiene un equipo de analistas que nos muestran imágenes de los rivales en sus partidos en fase de clasificación y en su último partido contra Nueva Zelanda. Los analizamos para contrarrestarles. Jugar contra un equipo que se encierra siempre es más difícil porque hay menos espacios, pero intentaremos llevarlo a nuestro terreno y lograr los tres puntos”, concluyó Ferran Torres.

