El Kun Agüero viajó rumbo a Qatar en un avión plagado de aficionados brasileños: la cómica reacción que se volvió viral

El Kun Agüero viajó en un avión lleno de hinchas brasileños y mostró su descontento

Sergio Agüero sufrió un incómodo momento en su viaje hacia Doha escenario donde sus ex compañeros en la selección argentina disputarán el Mundial Qatar 2022. El ex delantero de Independiente compartió el vuelo hacia la capital qatarí con decenas de aficionados brasileños que no pararon de cantar un minuto. Con su habitual chispa, el Kun mostró el momento en su cuenta de Instagram y el video se volvió viral.

Con un gesto de incomodidad, pero con su gracia, el ex atacante de 34 años difundió cómo se escondió en su butaca para evitar ser reconocido por los brasileños. Escribió “todo el viaje así”, con un emoji riéndose. Luego levantó el celular y capturó a los torcedores a puro grito de “Brasil pentacampeón”. La anécdota quedó ahí.

La insólita situación se dio justo con los fanáticos del histórico rival de la Argentina y en la previa de la gran cita de la redonda. Brasil integra el Grupo G y debutará el jueves 24 ante Serbia. En caso de avanzar por sus llaves y que la Albiceleste haga lo propio, habrá clásico sudamericano en las semifinales.

El Kun junto a Otamendi, Messi y Di María con la Copa América (@kunaguero)

De haber podido seguir con su carrera el Kun hubiese tenido la chance de jugar su cuarto Mundial. Pero la arritmia detectada en octubre del año pasado lo obligó a colgar los botines en el ámbito profesional. No obstante, el máximo goleador histórico del Manchester City continuó con su inversión en los deportes electrónicos y volvió a hacer streaming con sus seguidores. Además, comenzó a comentar partidos por la señal Star.

El Kun sigue siendo referencia en los fanáticos del fútbol y millones de seguidores que tiene en sus redes sociales. Acostumbrado a sorprender con algunas de sus historias y cuando aporta sus experiencias en los comentarios de los partidos suele tener invitados de primer nivel.

Agüero formó parte del proceso a cargo de Lionel Scaloni e integró el plantel que ganó la Copa América de Brasil en 2021. Esa conquista fue muy especial para él ya que fue uno de los integrantes de la “vieja guardia” que se mantuvo en la Selección junto al capitán Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Agüero anotó 41 goles en 101 partidos con la selección mayor (REUTERS/Ammar Awad)

La consagración en el mítico Estadio Maracaná fue un aliciente para el Kun que pudo conseguir un título con la Selección luego de 15 años a nivel mayores, donde jugó 101 partidos y marcó 41 tantos. Su debut fue justo en un clásico con Brasil en Wembley, el 2 de septiembre de 2006 con triunfo de la Verdeamarela (3-0).

Cabe recordar que Agüero ganó los Mundiales Sub-20 en Países Bajos (2005) y Canadá (2007). Además, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, junto al propio Messi y Juan Román Riquelme, entre otras figuras.

Si bien el Kun fue invitado por el cuerpo técnico de Scaloni y sus compañeros para compartir el Mundial con ellos, el ex futbolista también comentará los partidos más importantes y con seguridad visitará la concentración de la selección argentina en la Universidad de Qatar.

