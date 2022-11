La osada idea de un arquitecto chileno que se convirtió en el torneo de golf más importante de la región

Trofeo de la Copa Los Andes

Hay veces que vemos los campeonatos más importantes del calendario internacional y tenemos poca o ninguna idea de cómo ni cuándo nacieron.

Eduardo Costabal Zegers nació un 20 de noviembre de 1902 en Santiago, Chile. Arquitecto de profesión y dueño de una fuerte personalidad, fue quien con menos de 30 años encaró el proyecto más importante de su vida: la Basílica de Lourdes. Tan importante fue esta obra para él y para la ciudad que luego del terremoto de 1985 fue llamado para dirigir los trabajos de restauración del templo.

No fue hasta 1938 que Costabal encontró el golf en su vida. Rápidamente se asoció al Club de Golf Los Leones y en 1942 presentó la idea al directorio del club de realizar el primer Campeonato Sudamericano de Golf Amateur por Equipos. No tuvo mucho eco en la gente de Los Leones, pero no se dio por vencido. Un par de años más tarde se celebró en Santiago la primera edición del certamen con solo dos equipos, Argentina y Chile, y un lustro después se sumó Uruguay. La idea ya había germinado y el Campeonato Sudamericano era una realidad.

Costabal sabía también que se necesitaba de un trofeo emblemático para el campeonato y puso gente en Chile y Argentina a buscar la copa. En 1841 la Reina Victoria encargó a los joyeros Mappin & Webb que diseñaran un trofeo para ser donado al Royal Yacht Squadron. Entre los varios diseños que se le presentaron estaba uno de 53 cm de alto, sin contar la base, y 6 kilogramos de peso. La reina eligió otro modelo y este fue a dar a la vitrina de la sucursal de Mappin & Webb en Buenos Aires. Allí lo descubrió Costabal un siglo después de haber sido concebido. La primera oferta que hizo por el trofeo no fue aceptada simplemente porque no estaba en venta, pero cuando Costabal le contó al gerente del negocio cuál iba a ser el futuro del trofeo, este se conmovió y decidió vendérsela. Así fue como la boleta fechada el 16 de septiembre de 1942, extendida al Embajador de Chile en Argentina, acredita el pago de dos mil setecientos pesos de curso legal, discriminados en 2000 por la copa y cuatro réplicas de menor tamaño de 175 cada una. El nombre con la que fue bautizada, Copa Los Andes, surgió de inmediato y fue el mismo Costabal quien así lo explicó en un memorándum. “La cordillera de Los Andes, que, con sus infinitas ramificaciones, sirve de estructura común a todos los países de América, dio su nombre a este trofeo obligándolos a un permanente entendimiento deportivo”.

Aquella primera edición se jugó en Los Leones en septiembre de 1944 y los locales vencieron a los argentinos. Quedó el compromiso de jugar al año siguiente en Buenos Aires, pero los problemas políticos que enfrentaba el país en octubre de 1945 hicieron imposible la realización. En 1946 volvió a jugarse en Santiago y otra vez se impusieron los locales. Fue recién en 1947 que los argentinos ganaron cuando la Copa Los Andes se jugó en Palermo. El ingreso de Uruguay se dio en 1948 y quedó establecido que cada país que se incorporara debía organizar el campeonato al año siguiente, y así fue como el Club de Golf del Uruguay fue la sede en 1949. Los 50 marcaron la consolidación del certamen, el ingreso de las damas a la competencia y se terminó la década con 8 países participando del Campeonato Sudamericano de Golf. Bolivia se sumó en los 60 y fue recién en 1974, con la edición jugada en el Olivos Golf Club, que Paraguay hizo su presentación oficial. Así el campeonato quedaba completo con los 10 países de la región representados en la competencia.

A partir del lunes próximo todos los equipos estarán en Porto Alegre para la edición 76 de la Copa Los Andes

La Copa Los Andes es única en el mundo, no solo por su formato, sino porque es el único certamen continental en donde mujeres y hombres compiten en forma simultánea en el mismo escenario. El formato de match play le da un carácter especial, y a pesar de que hubo varios intentos de transformarlo en una competencia por golpes, esto jamás fue considerado seriamente. El campeonato comenzó con equipos de 4 jugadores y hoy son 5 los representantes de cada país que integran los equipos. Cada uno de ellos tiene un capitán para los hombres y una capitana para las mujeres. El sistema es de todos contra todos en 4 días de competencia, en donde quien finaliza en el último lugar pierde la oportunidad de competir el año próximo. No es lo que más me gusta y siempre fui un fuerte defensor de que todos los países deberían estar representados, pero el argumento de lo largo y costoso que se hacía el campeonato con 10 participantes triunfó. No pierdo las esperanzas que algún día volvamos a ver a todos los países jugando la copa y que ninguno quede eliminado.

Al ser 9 equipos la competencia se desarrolla en 4 días en donde cada día se compite contra dos países al mismo tiempo. Se juegan 36 hoyos por día y en el turno de la mañana se juegan dos partidos de dobles/golpes alternados, mientras que por la tarde es el momento de los 4 individuales. Siempre hay un jugador que descansa en cada turno. Son muy importantes los dobles de la mañana porque llegar con ventaja a los individuales te da más margen de maniobra en el sorteo. Esta es otra parte importante del campeonato y allí se pueden perder o ganar partidos. El capitán de cada equipo es quien, media hora antes del inicio de cada turno, se presenta en la oficina del campeonato para realizar el sorteo, y allí de acuerdo a que bolilla le toque se decide el orden en que se colocan los jugadores. Sortear contra dos equipos al mismo tiempo tiene sus complicaciones.

A partir del lunes próximo todos los equipos estarán en Porto Alegre para la edición 76 de la Copa Los Andes. Tuve el honor de jugar para Argentina en 10 oportunidades entre 1985 y 1998, y desde 2013 la Asociación Argentina de Golf me ha designado como Capitán del equipo de caballeros, lo cual es un gran honor. Es difícil de explicar la sensación que produce este certamen porque es diferente a cualquier otra cosa que un golfista amateur haya disputado, y esto es algo que trato de explicarles a los que juegan por primera vez. Muchos no me creen, pero cuando llega el primer día en el tee del 1 todos sin excepción me han dicho: “tenías razón, siento algo que nunca había experimentado”. Por la Copa Los Andes han pasado muchos de los grandes jugadores de nuestra región; Carlos Franco, Raúl Fretes y Fabrizio Zanotti de Paraguay, los colombianos Camilo Villegas, Sebastián Muñoz, el venezolano Johnny Vegas, Joaquín Niemann y Mito Pereira de Chile, los argentinos, Emiliano Grillo, Tano Goya y los hermanos Carbonetti, Jenny Lidback y Alicia Dibos de Perú, Marisa Baena de Colombia, Daniela Darquea de Ecuador y Silvia Bertolaccini de Argentina quien ganara 4 títulos en el circuito de la LPGA.

En 2004 la Copa Los Andes se jugó en la Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club en Playa Grande y por primera vez directivos de la Royal & Ancient Golf Club de St.Andrews hicieron el viaje para presenciarla. Tan impactados quedaron con el campeonato que de inmediato decidieron apoyarla de diversas maneras, incluido el económico, lo que habla de la jerarquía de la Copa Los Andes

La osada idea de un arquitecto chileno hace más de 80 años es hoy el campeonato más importante de la región y la Copa Los Andes el trofeo más preciado.