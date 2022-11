Juan Musso reveló cómo impactó en el plantel la arenga de Messi antes de la final de la Copa América: “A más de uno se nos cayó una lágrima”

El arquero que busca un lugar en la lista de Qatar se refirio a la notable arenga del mejor jugador del mundo

Juan Musso pelea por un lugar en la lista de 26 jugadores que debe anunciar Lionel Scaloni de cara al Mundial de Qatar 2022. Una fractura en su rostro que lo obligó a pasar por el quirófano marginó al arquero del Atalanta de Italia desde fines de septiembre y la ilusión de quedar convocado volvió a renacer.

“Me siento parte del grupo y del proceso. En la Selección vivimos cosas muy lindas, pero siempre se tendrá en cuenta el rendimiento del presente. La mayoría está teniendo un gran nivel en la actualidad, porque se necesita estar al máximo. Creo que la base se mantiene por el presente espectacular de la mayoría de los chicos. Yo me entreno y me exijo día a día para darle lo mejor a mi equipo”, expresó el arquero de 28 años, quien pelea el puesto con Gerónimo Rulli.

Por otra parte, Musso contó cómo reaccionó el día de la final de la Copa América 2021 en el vestuario del Maracaná, donde Lionel Messi realizó una arenga conmovedora antes de salir a la cancha para jugar ante Brasil. La misma fue capturada por la cámara y en las últimas horas se hizo viral luego del estreno de un documental sobre la gesta: ”Fue impresionante, un momento hermoso. En el Maracaná a más de uno se nos cayó una lágrima. Nos transmitió tranquilidad, porque dio la sensación de que íbamos a salir a la cancha para traernos la Copa. Fue un momento histórico y espontáneo que nos motivó muchísimo. Estuvieron muy bien en grabarlo”.

”Se nos dio la posibilidad de ganar una Copa América en Brasil. Para algunos parece que el resultado depende del fracaso o el éxito, pero para mí creo que las generaciones anteriores fue un placer, porque siempre fue competitiva y se perdieron las finales por detalles”, completó.

La arenga de Lionel Messi en la final de la Copa América 2021 en el Maracaná

En cuanto a su rendimiento, el ex Racing analizó también a su compañero Emiliano Martínez, quien será el 1 titular en Qatar: “No puedo decir quién es mejor, y tampoco lo sé. Dibu es muy completo y yo también estoy listo para todo. No me gustan las comparaciones”.

Sobre el presente en Atalanta, la lesión sufrida que lo obligó a jugar con una máscara por precaución, las ganas de sumar minutos para tener su chance en la Selección, Musso sentenció: “Hay ansiedad, pero también estoy tranquilo porque hice todo el esfuerzo para mantenerme en una liga que es muy exigente. El equipo exige estar al máximo, pero son decisiones que tomará el entrenador”.

La lesión ante la Roma quedó en el pasado, pero el arquero recordó cómo fue ese momento en el que debió abandonar el campo de juego con dolor tras chocar con su compañero, Merih Demiral: “Me agarró de frente. Le grité, pero no me escuchó. En el momento pensé que me había bajado todos los dientes, porque no sentía nada. Fue lo del pómulo, que por suerte salió todo bien con la operación”.

”Si me agarraba de costado, tal vez no hubiera sido tan grave. Fue un accidente que ya quedó en el recuerdo”, concluyó.

Juan Musso atajó ante el Empoli con una máscara luego de recuperarse de una operación en su pómulo (Gabriele Maltinti/Getty Images)

