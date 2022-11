Avance en las negociaciones entre Boca Juniors y Agustín Rossi por la renovación del contrato: el cambio en la oferta que puede ser clave

Juan Román Riquelme y Agustín Rossi. De fondo el predio de Ezeiza, donde se suelen realizar las reuniones

Es una de las grandes novelas de 2022 y aún no tuvo fin. Se trata la renovación de Agustín Rossi con Boca Juniors, cuyo contrato vencerá el 30 de junio de 2023, pero si las partes no llegan a un acuerdo antes de fin de año, en enero el arquero quedará en libertad para poder negociar con otro club. Sin embargo, este miércoles hubo avances a pesar de las rispideces que abundaron hace unos meses, al punto que en un momento el representante del futbolista afirmó que no iba a jugar más en la entidad.

Infobae pudo saber que hubo una nueva reunión entre el manager del guardameta, Miguel González, y dos de los integrantes del Consejo de Fútbol (CDF), Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez, quienes están bajo la órbita del vicepresidente del club, Juan Román Riquelme. De parte del club hubo una propuesta. El único cambio que hubo de la primera oferta hecha por el CDF fue una baja en la cláusula de rescisión, que según informó en su momento González, era de 18 millones de dólares.

Esa posibilidad permitiría que ante una muy buena oferta que pudiera surgir, el camino podría allanarse para Rossi, de 27 años, y que está terminando una temporada brillante que le valió integrar la lista preliminar que hizo el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, de cara al Mundial de Qatar.

Agustín Rossi fue una de las figuras en la consagración de Boca Juniors en la Liga Profesional (REUTERS/Matías Baglietto)

Tapadas providenciales, penales atajados, seguridad en el mano a mano, convicción a la hora de ir a buscar pelotas aéreas y hasta la presión de la gente, lo ratificaron como titular a pesar de los rumores de una posible separación cuando en agosto las partes no se pusieron de acuerdo y el propio González disparó con munición gruesa sobre el CDF.

El nuevo contrato que Boca Juniors le ofrece a Rossi se extiende hasta finales de 2026. Ahora el futbolista deberá evaluar con su familia esta modificación en la cláusula de rescisión, que luce como un acercamiento. De momento, la mente del guardameta está puesta en el Trofeo de Campeones que jugarán ante Racing el próximo domingo.

La semana pasada Riquelme se refirió al tema en una entrevista con Radio La Red y afirmó que “lo vemos con ilusión de que lo vamos a tener mucho tiempo más. A veces no comparto cuando en la tele se dice (que la oferta de Boca) ‘Es esto o basta’, no es así. Nosotros hicimos un ofrecimiento varios meses atrás y después hicimos uno mucho mayor y él dijo que lo iba a pensar. Esperemos ahora reunirnos con el representante de Agustín y entre todas las partes llegar a una solución. Después, si no nos ponemos de acuerdo, hay que tomar las cosas con calma pero nosotros le vamos a ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance y él nos dirá qué es lo que pretende y veremos si nos podemos poner de acuerdo o no”.

* El pedido al representante de Agustín Rossi para acordar su renovación

A comienzos del mes pasado, Bermúdez sostuvo que “siempre hemos sido optimistas. Mantenemos el mejor trato con su representante y tremendo respeto para Agustín. Ojalá se quede muchos años más en nuestro club. Las charlas son constantes. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo que sea necesario, hasta donde se pueda, para que continúe. Sería un premio que vaya al Mundial”.

En septiembre, un mes después de aquella dura reunión, hubo otro guiño del CDF, pero no hubo avances en concreto. Durante ese mes, el miércoles 14, luego de la victoria por la mínima diferencia ante Lanús por la Liga Profesional, Rossi aseguró que “yo siempre dije que me quería quedar”.

Con el objetivo de mantener el foco en lo deportivo, las partes se volvieron a reunir este miércoles y se esperan más novedades desde las instalaciones del predio de Ezeiza.

