La selección de Chile y su intermitente presencia en los mundiales

Estos son los mundiales a los que no ha asistido la selección de Chile. Creación de Infobae.

La última vez que Chile jugó un partido de la copa mundial de fútbol fue el 28 de junio de 2014, certamen que se desarrolló en Brasil, y día en que la Roja se enfrentaba a la selección local, cayendo eliminada tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular, y perder 3 -2 por penales en los octavos de final. Desde entonces, han pasado cinco entrenadores, dos clasificatorias y cuatro Copas América sin que los australes vuelvan al torneo orbital.

De las 22 ediciones de la Copa del Mundo, contando la de Qatar 2022, Chile ha participado en nueve y su mejor actuación se registró en el campeonato que se realizó en el país en cuestión, en 1962, en el que alcanzó el tercer lugar. En cinco oportunidades ha sido eliminado en fase de grupos, mientras que en las tres restantes salió en los octavos de final.

Su primera participación se dio, precisamente, en la primera edición de la Copa del Mundo de1930, desarrollada en Uruguay. En aquel entonces, los puntos por partido ganado eran dos, y a pesar de ganar el primer par de compromisos del certamen, el último fue contra Argentina, que la venció 3 - 1, dejándola por fuera de las semifinales, pues solo clasificaba el primero de cada grupo.

Pero, desde ese campeonato la Estrella Solitaria se ha perdido 13 ediciones del torneo, algunas por decisión propia, otra por sanción, y otras tantas por rendimiento. Así ha sido su paso por la máxima competición a nivel de selecciones.

<b>Italia 1934, el mundial de Mussolini, el primer desplante</b>

Ese que sería el segundo campeonato en la historia, fue el primero que requirió realizar una etapa clasificatoria previa. Para ese momento, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, enviaba invitaciones a los países y los que las aceptaran tendrían la oportunidad de medirse ante las demás naciones.

En ese momento, el torneo se desarrollaba con 16 equipos, pero, luego de que se enviaran las invitaciones a Europa, América, África y Asia, resultaron 32 interesados, el doble de cupos disponibles, por lo que se planteó la clasificación para cumplir con los cupos.

En el caso de América: Brasil, Argentina, Uruguay (el vigente campeón en ese momento) y Chile, fueron los que recibieron la misiva de la FIFA, pero no hubo necesidad de eliminatorias. La selección charrúa desestimó su oportunidad de defender el título en protesta contra el anfitrión, Italia, pues esta desistió de su participación en el torneo de 1930, por lo tanto, podría decirse, devolvieron las atenciones.

Argentina fue el otro país, que, en teoría, declinó de su participación, así que Chile fue al territorio europeo, pues en ese momento los gauchos, que eran los subcampeones, estaban conformando su liga de fútbol profesional, pero, a última hora, se las arreglaron para enviar un equipo con jugadores amateur, pues los clubes profesionales decidieron que no prestarían a los deportistas para estas justas.

En ese momento Chile decidió no reclamar el cupo, ni tampoco disputarlo en partidos eliminatorios, además, porque el país venía en un proceso de recuperación económica tras la depresión vivida entre 1929 y 1932.

Cabe recordar que este mundial lo terminó ganando el anfitrión, Italia, en medio de la polémica presión que ejerció su líder, Benito Mussolini, amenazando de muerte a los futbolistas de ese país en caso de no obtener el trofeo.

Imagen oficial Mundial 1938. Tomado de FIFA.

<b>Francia 1938, el boicot sudamericano</b>

La FIFA decidió que el país galo sería la sede, y aunque mantuvo el formato del torneo anterior, hubo dos cambios significativo: tanto el campeón como el anfitrión tendrían un cupo asegurado, es decir, Italia y Francia ya estaban dentro del campeonato de manera automática.

Esto no cayó muy bien dentro de los equipos suramericanos, por lo que Uruguay mantuvo su postura de no ir, mientras que Argentina declinó su participación, en protesta por ser desestimado para ser el país organizador. Algunas otras naciones se unieron a la ‘protesta’, motivada también por el complicado y largo viaje desde este continente hasta Europa

Por América a ese mundial fueron Brasil y Cuba, que disputó un triangular frente a Colombia y El Salvador para definir su cupo, pero los cafeteros decidieron sumarse a la protesta, y El Salvador, por cuestiones económicas, decidió desestimar su participación.

Allí la selección italiana obtuvo su segundo título mundial tras derrotar a un célebre equipo húngaro 4 -2, permitiendo que los bicampeones fueran recibidos como héroes y condecorados por el líder fascista Benito Mussolini.

<b>Suiza 1954, el primer fracaso clasificatorio</b>

Aunque la FIFA seguía siendo muy renuente y firme con los países que no estuvieran afiliados, o que, como en el caso de Colombia, no legalizaran a sus jugadores, para este momento ya estaban más consolidadas las eliminatorias.

Para el certamen solo había un cupo, pues Uruguay aseguró su puesto en el Mundial de Brasil 1950, tras ganarlo en lo que se conoce como el Maracanazo; y como Argentina y Perú decidieron no asistir al mundial, solo tres equipos buscaron el tiquete al territorio helvético.

Brasil, Paraguay y Chile arrancaron un triangular el 14 de febrero de ese año, enfrentándose estos últimos dos países en territorio guaraní, puntualmente en el estadio Defensores del Chaco, dejándoles a los locales una victoria por goleada, 4 - 0 frente a los australes, que tuvieron su oportunidad de revancha una semana después, en su país, pero el gol de Eduardo Robledo no fue suficiente frente a las tres anotaciones que recibieron ese 21 de febrero, en el estadio Nacional de Santiago.

Una semana después, los chilenos se enfrentaron a la subcampeona del mundo, Brasil, en territorio austral, pero nuevamente, la derrota 2 - 0, el 28 de febrero, sentenciaba prácticamente su eliminación de la competencia.

El partido por el honor, pues matemáticamente ya estaba por fuera, llevó a los chilenos al estadio Maracaná, donde Brasil el 14 de marzo le ganó un gol por cero, dejándolo como último del triangular, sin ganar ninguno de los cuatro partidos disputados, y con solamente un tanto logrado en poco más de un mes de eliminatoria.

Logo oficial Mundial 1958. Tomado de FIFA.

<b>Suecia 1958, la primera victoria en eliminatorias</b>

Para esta edición más equipos tenían la oportunidad de participar en el mundial, de hecho, América del Sur tuvo tres cupos, que se decidieron en tres grupos, de a tres equipos. Para esta eliminatoria, Chile compitió en el grupo 2, junto a Bolivia y Argentina.

Nuevamente, cuatro partidos definirían si Chile podría volver a un mundial luego de ocho años, pues asistió al de 1950. La ilusión surgió precisamente en el primer encuentro del 22 de septiembre de 1957, cuando con goles de Guillermo Eduardo Díaz Zambrano y Jaime Caupolicán Ramírez vencieron a Bolivia 2 - 1 en el estadio Nacional de Santiago.

Esta sería la única alegría de la Roja en aquellas eliminatorias, pues los otros tres partidos los perdió: la revancha contra Bolivia, en La Paz, una semana después terminó en derrota 3 - 0; luego en Santiago perdió 2 -0 contra Argentina, y su ‘desquite’ en Buenos Aires le dejó una goleada 4 - 0 en contra.

Los dirigidos por Fernando Riera nuevamente quedaron últimos, pero, con su primera victoria en un partido de eliminatorias mundialistas.

<b>México 1970, Uruguay cortó la racha</b>

Chile buscaba para esta edición su tercera participación consecutiva, pues en el 62 fue anfitrión y quedó tercero, mientras que en 1966, en Inglaterra, fue eliminado en fase de grupos, aun así, podría decirse, se hizo costumbre estar nuevamente en la cita orbital.

Como se hizo desde 1954, las eliminatorias buscaban tres equiposque harían parte de los 16 que disputarían el campeonato. A Chile le correspondió el grupo 3 con Uruguay y Ecuador. La competencia arrancó el 13 de julio de 1969 con un empate a cero frente a la selección charrúa, partido que se disputó en el estadio Nacional de Santiago.

Un par de semanas después, Chile recibió a Ecuador en su casa, y los dirigidos por Salvador Nocetti lograron un triunfo 4 a 1 con goles de: Adolfo Olivares, doblete de Francisco Valdés y un autogol de Ramiro Tobar. Por los visitantes el descuento fue marcado por Félix Lasso.

Su visita a Ecuador dejó un empate a un gol, con anotación de Tomás Rodríguez para los locales y Adolfo Olivares para el visitante. Todo se definió en el último partido, que con la victoria los dejó dentro de los tres clasificados.

En el estadio Centenario de Montevideo se sepultaron los sueño mundialistas de los chilenos, con una derrota dos a cero, permitiéndole a los uruguayos clasificarse para el mundial, y acabando con la seguidilla de la Roja en el máximo certamen de las selecciones.

Selección de Chile en el mundial de España 1982.

<b>Argentina 78′, México 86′ e Italia 90′, las últimas ausencias del siglo XX</b>

Para estas tres ediciones del mundial, Chile no logró los resultados necesarios, a pesar que para la década de los 90 la FIFA le dio medio cupo más a la CONMEBOL para acceder al torneo. Además, la Roja no logró superar la primera fase, por lo que, en cierto sentido, el solo hecho de clasificarse no era suficiente, ni para los hinchas, ni para los dirigentes.

En este periodo pasaron 10 entrenadores, todos chilenos o nacionalizados, pero más allá de su participación en España 1982, gesta que consiguió Luis Santibáñez, el equipo no tuvo un buen rendimiento, contrastando con lo conseguido en la Copa América, en la que lograron dos subcampeonatos, en 1979 y 1987.

<b>El ‘maracanazo’ de la selección chilena</b>

El 3 de septiembre de 1989, Brasil y Chile disputaron un partido de eliminatoria clasificatorio para el mundial de Italia 90. El compromiso se jugó en el mítico Maracaná, y con este culminaba un periodo hostil entre ambas selecciones, generado por el entrenador austral, Orlando Aravena, que aseguró que los cariocas no eran los mismos sin Pelé.

Ese era el último partido, el que ganara iba al mundial. El primer tiempo terminó con un empate 0 - 0, gracias a la actuación del arquero chileno Roberto Rojas. Pero, a los cuatro minutos del segundo tiempo, Brasil marcó por intermedio de Antonio de Oliveira, conocido como Careca, eliminando así a la visita.

La tensión se sentía en el aire, hasta que al minuto 67, una bengala salió despedida de la tribuna, cayó en el césped y estalló muy cerca del arquero Rojas, el humo y sus compañeros tapaban al portero, que cuando nuevamente quedó al descubierto con su cara y su camiseta llenas de sangre.

Los chilenos decidieron abandonar el campo en voz de protesta, por falta de garantías, se encerraron en los camerinos y el partido se dio por terminado.

La bronca empezó escalar a niveles diplomáticos, por lo que la FIFA comenzó la investigación exhaustiva y aunque vió que efectivamente un hincha brasileño lanzó el proyectil, no era claro que este lastimara a Rojas. Ricardo Alfieri, periodista argentino que trabajaba para El Gráfico, entregó el rollo de fotos que tomó el día del partido a las autoridades, y se evidenció que la bengala en ningún momento toca al arquero.

La foto que demostró que la bengala no tocó al arquero Roberto Rojas. Publicada por El Gráfico.

CONMEBOL comenzó a indagar a los involucrados, decidieron revisar la herida de Roberto, y determinaron que esta no fue originada por una quemadura o explosión, básicamente, la bengala no tuvo que ver. De hecho, se encontró que fue fingida, por lo que el arquero fue sancionado de por vida para no volver a jugar profesionalmente, y a Chile se le prohibió jugar las siguientes eliminatorias.

Chile fuera del mundial. Fuente Infobae.

<b>Siglo XXI, seis mundiales, cuatro ausencias</b>

Además de su eliminación de Qatar, desde el mundial realizado en Corea y Japón, 2002, Chile faltó al torneo de Alemania en 2006 y a Rusia en 2018. Todas las eliminaciones han sido consecuencia de los resultados, a pesar de tener una generación dorada en estas casi dos décadas de siglo que le ha dejado dos copas América en su palmarés, los más grandes ídolos en su historia, pero como lo marca la historia, una intermitencia en las máximos competiciones.

