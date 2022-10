Las hermanas de Maradona visitaron por primera vez el bar temático de Diego: su reacción ante las dos estatuas del ídolo

La estatua con la Copa del Mundo que conmovió a Kitty. "Es lo que soñó toda la vida", dijo sobre el trofeo

En el mes de un nuevo cumpleaños de Diego Maradona, Kitty, Ana y Cali, hermanas del Diez, visitaron por primera vez el bar temático que homenajea al ex capitán de la selección argentina. , invitó a las hermanas del astro. Allí, en pleno corazón de la Boca, evocaron cada instante cúlmine en la carrera del astro y se emocionaron en continuado.

El momento más conmovedor del paseo por “Lo del Diego” fue cuando se asomaron al balcón del bar que da al Riachuelo. En el lugar hay una estatua de Diego, tamaño natural, con aquella imagen icónica del Diez fumando su habano en el palco de La Bombonera. Ana pidió quedarse a solas con el recuerdo y no pudo evitar quebrarse. “Es él, lo toqué porque siento que es Diego. Es igual, tiene todos los detalles de lo que era mi hermano. Es una manera de sentirlo cerca”, dijo Ana entre lágrimas.

En el interior del bar hay otra estatua en la que Diego tiene en su mano la Copa del Mundo. Ahí fue Kitty quien rompió en llanto recordando el momento más alegre de su vida. “Diego soñó toda la vida con esa Copa y hoy verlo representado acá lo hace inmortal”, dijo la hermana del Diez. Kitty fue además en representación de Sattvica, la firma que tiene los derechos de marca e imagen de Diego. Sattvica hoy es controlada directamente por las hermanas de Diego y Rita Mabel Maradona es quien asumió como presidenta después de la renuncia de Matías Morla. “Es lo que Diego siempre quiso”, aseguró.

Las hermanas, en el balcón, junto a la réplica de Pelusa en su palco en La Bombonera

A la hora de la comida la sorpresa llegó con los platos. La pizza decorada con la firma de Diego, el café con su rostro dibujado en la crema y los vasos con el nombre de Maradona. “No podrían haberle hecho un homenaje mejor. Él estaría orgulloso de este lugar, a pocas cuadras de su amada Bombonera”, aseguró Kitty. A la hora del repaso de las imágenes, ellas se quedaron en las familiares. “Hay fotos de mi abuela, la abuela de Diego, me emocionó verlas porque hace muchos años no las veía. Pero la que más me conmovió es una que sacamos en Fiorito, donde está toda la familia. Eso era Diego, siempre con su familia”, dijo Ana, dejándose llevar por el viaje al pasado..

El bar prepara una serie de festejos a lo largo de lo que queda de octubre y culminarán el 30 con un nuevo aniversario del nacimiento de Maradona. Y las hermanas lo pisaron por primera vez y sintieron su presencia en cada rincón.

Ana pidió quedarse unos instantes a solas con la estatua del balcón

Las fotos familiares fueron las que tocaron más profundamente el balcón de las hermanas

El staff del lugar y la familia de Maradona, en el primer piso

