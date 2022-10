Tevez apuntó contra uno de sus futbolistas y desató la interna en Rosario Central: “El que no quiere estar, no va a estar”

Carlos Tevez, sobre la ausencia de Juan Cruz Komar

Rosario Central no encuentra el rumbo en lo futbolístico al acumular seis partidos sin victorias y tras la igualdad 1 a 1 ante Unión de Santa Fe salió a la luz una de las internas del plantel. El director técnico Carlos Tevez no ocultó su malestar con Juan Cruz Komar por no estar presente en el compromiso ante el Tatengue.

El ex marcador central de Talleres de Córdoba acusó un dolor en una de sus rodillas y el Apache tuvo que llamar de urgencia a Germán Rivarola, entrenador de la Reserva, para sacar del campo de juego a Jonathan Bogado, quien realizó en un remis 200 kilómetros para sumarse a la concentración en Arroyo Seco. El joven llegó a disputar 28 minutos en el primer tiempo de ese duelo.

Al ser consultado sobre esta atípica situación, Carlitos manifestó: “Fue un poco desprolijo. A la mañana, cuando entrenamos, él manifestó que le molestaba la rodilla. Justo cuando estábamos entrenando fue. No fue antes ni después. Nos desayunamos con eso y tuvimos que llamar a un chico de la Reserva, que estaba jugando en ese momento”.

En este sentido, fue contundente con su mensaje: “Como siempre digo, desde el momento que llegué. El que no quiere estar, no va a estar. Yo no voy a estar pensando en esas cosas. El que quiera estar en Central va a estar”. Y añadió: “Luego mejoró el dolor, pero lo mandamos a hacer estudios. Por suerte no salió nada. Mañana trabajará con los médicos y veremos los pasos a seguir”.

Vale recordar que en su momento, cuando dejó Boca Juniors para recalar en Talleres de Córdoba, el defensor esbozó una frase que no fue bien recibida por el plantel Xeneize, que por ese entonces contaba con Carlos Tevez como una de sus principales figuras. “En el plantel de Boca había muchísimos gorilas, y constantemente me jodían. Mauro Navas, ayudante de Arruabarrena, me defendía, porque es medio de izquierda. Pero todos los comentarios eran burlándose sin ningún argumento. Desayunábamos viendo TN y tenía que defenderme. El periodismo es generador de opinión, y gente que no está instruida, repite. En Talleres no les interesa la política, pero en Boca eso era peor: repetir sin conciencia”, soltó en una entrevista con Tiempo Argentino.

Rosario Central, con 26 unidades, aparece en el puesto 22 de la tabla de posiciones de la Liga Profesional y en lo que va del 2022 acumula un total de 40, lo que lo posiciona muy por detrás del último clasificado a la próxima Copa Sudamericana. El próximo compromiso del Canalla será el lunes 10 de octubre, desde las 16.30, ante Defensa y Justicia en el Gigante de Arroyito.

