Entrevista con Guillermo Coria tras la dura caída de Argentina en la Davis: “Estamos demasiado calientes como para poder hacer evaluaciones ya”

El capitán argentino reacciona en medio de uno de los partidos de dobles. Coria y su cuerpo técnico creen que hubo errores, pero aún no hicieron el análisis más profundo luego del mal paso

La Selección Argentina de Copa Davis estuvo distante de sus mejores actuaciones, con los singlistas muy lejos de su nivel. El capitán Guillermo Coria salió a responder por el equipo luego de una derrota sin precedentes en la fase de Grupos.

-¿Fracaso, frustración? ¿Cómo lo llamarías?

-Ni una ni otra. Dolor. Porque estamos dolidos, muy dolidos todos. Es que tenemos un equipo sólido para seguir dando pelea, para seguir estando en las instancias finales, pero no salió una. Además, los veo a los chicos cómo están y me pongo peor, porque soy su capitán. Por eso estoy con mucha bronca y dolido.

Coria había tenido buenas sensaciones luego de los primeros entrenamientos en el Unipol Arena de Bolonia, que lo invitaban a soñar, pero la realidad se transformó en una pesadilla.

“El miércoles hablé con todos, de nuevo, y le dije a Fran que no lo guardaba para el viernes, que yo tenía pensado que él debía estar contra los italianos. Acordamos que íbamos a arrancar con Peque y Seba, porque nosotros queríamos cuidar a cada jugador y yo tenía que pensar en qué momento y cuándo hacerlo debutar a Francisco, como lo había hecho con Báez ante República Checa”, explicó Guillermo, para aceptar luego que él se hacía cargo de las tres derrotas. “Con el diario del lunes todos sabemos qué va a suceder, pero en los entrenamientos no jugaron así (baja su cabeza como resignado, hasta casi esconderla entre las manos). Si Báez hubiese ganado esos cuatro puntos del tie break con Suecia, hoy estábamos hablando de otra cosa”, argumentó. En sus gestos se nota que no estaba de acuerdo con las críticas que le habían caído encima por la no inclusión de Cerúndolo ante Suecia y no haber puesto a Schwartzman ante los croatas, para que Francisco pudiera jugar con Borna Gojo.

El Unipol se había transformado en la casa de Freddy Krueger para el equipo argentino. Buenos entrenamientos y bajos rendimientos. Largas charlas estratégicas para definir quiénes jugarían cada serie, pero nada salía como se esperaba. Por eso, la pregunta quedaba flotando: ¿mala decisión del capitán o los jugadores no rindieron? Los brazos de Coria se abrieron, como quien también busca respuestas, pero volvió a surgir de boca del capitán la frase “la decisión fue mía” y aseguró que estuvieron todos de acuerdo en que eran las mejores formaciones para disputar cada competencia. “Con el Tero García (sub capitán) y Leo Mayer somos tres ex jugadores con experiencia en ese sentido, como para darnos cuenta y sacar nuestras conclusiones. Los vimos entrenar cada día, estuvimos al lado de ellos y charlamos con ellos”, contpo Guillermo en referencia a quienes lo secundan en la capitanía.

En esas evaluaciones, Coria hizo hincapié en que los había favorecido haber tenido a sus jugadores varios días antes, haberlos visto entrenar en ese estadio en las jornadas previas, observar cómo se fueron adaptando y “sentir que estaban con mucha confianza -comentó el Mago-. Obviamente, arrancar perdiendo la serie te obliga a venir de abajo y eso te hace todo más difícil. Esto es Copa Davis, eso hay que comprenderlo, y las presiones son otras, porque, además, jugás en equipo”.

El marco que rodeó la última presentación de Argentina fue de caras incrédulas por lo que había sucedido. Hasta hubo quien deslizó una mirada interna diciendo que Coria deberá estar enfocado en que todos trabajen en función del equipo y pensando en el equipo...

“Nueve derrotas seguidas de Báez”, dijo uno detrás de la platea mientras miraba a Sabatini preparándose para una entrevista. “En realidad 10″, le respondió quien lo acompañaba y que continuaba preguntándose por Schwartzman. Infobae también lo hizo, pero al capitán. “Ya habíamos hablado con Peque después del match ante Suecia. Si bien él no iba a jugar contra Italia, me dijo que no se había sentido bien jugando contra Ymer, en el primer partido. Ahí vimos la conveniencia de no exigirlo. Él lo comprendió y colaboró desde otro lado, como lo hace siempre. Cuando decidimos, en conjunto, que quedaría afuera de la serie ante Croacia lo aceptó tranquilamente y me dijo que creía que Francisco podía hacerlo muy bien. Más detalles no voy a contar. Como dije, esas cosas quedan entre él y yo”, fue la respuesta del “Mago” sobre la ausencia de Schwartzman, que le hubiese dado la posibilidad a la Argentina de que se le cumpliera el deseo a Cerúndolo sobre a quién enfrentar ante Croacia, en el último match. Pero Coria insistía en que por el nivel que había demostrado Francisco ante Sinner, “pensábamos que lo haría muy bien ante Coric y que tendría sus chances”.

En el balance final y a pesar de estar “con mucha bronca y dolido”, porque no le gusta perder a nada, Coria no sólo confirmó que seguirá como capitán de la Copa Davis, sino que se siente cómodo en ese rol. “Con mi cuerpo técnico hicimos todo lo posible para llevar a la Argentina a cuartos de final, pero no se consiguió. Cuando analicemos, habrá que corregir las cosas en las que nos equivocamos y seguir potenciando lo bueno que se viene haciendo”

Sebastián Báez festeja un punto en el partido frente a Berretini

-Hablás de errores, ¿a cuáles te referís?

-Cuando se tiene una derrota, siempre hay que pensar que se deben haber cometido equivocaciones. No sé si algo puntual. Pero ahora estamos demasiado calientes como para poder hacer evaluaciones ya. Yo no tengo problemas en reconocer si algo no lo hicimos bien.

“No me refiero sólo a si haber puesto a uno o a otro hubiese sido la solución, creo que hay que analizar todo desde el primer día hasta el final, para ver cómo vinieron pasando las cosas”, agregó.

Los doblistas Machi González y Horacio Zeballos se fueron conformes con su rendimiento, Cerúndolo no podía ocultar su amplia sonrisa por haber debutado jugando de igual a igual con dos consagrados en el circuito. Schwartzman se fue en silencio y Báez se despidió dejando en claro que está demasiado “coucheado”, también, a la hora de declarar, algo que por momentos parece ahogarlo hasta dentro de la cancha. “Báez estuvo cerca -subrayó Coria-, y quedó lejos, pero nunca bajó los brazos. Noté que fue un golpe duro para él, pero tiene 21 años y va a sobreponerse.”

No hay dudas, Sebastián volverá a levantar su nivel y regresará a formar parte de la Selección Argentina de tenis. No es lo mismo ganar que perder, y menos cuando se trata de un equipo, pero debe alejar de su memoria estos últimos dos meses del año.

De cara a fin de 2022, o hasta la próxima participación argentina por Copa Davis, el capitán argentino dijo que le queda mucho por hacer, que va a seguir trabajando, “para que Argentina siga en estas instancias, para pasar a cuartos de final y pelear por la Ensaladera. Además, yo sigo con mi planificación de trabajar fuerte no sólo para mí, sino para que el próximo capitán que llegue tenga una base sólida armada y que pueda continuar el trabajo con estos grandes jugadores que tenemos y con los que están por incorporarse”.

Berretini y Báez se saludan luego de la derrota del argentino

Una derrota tan categórica y dura como la que sufrió Argentina en esta fase de grupos, quedando última y con sólo 2 victorias, conseguidas en los matches de doble, sobre 9 presentaciones, genera algunas dudas de cara al futuro. Sin embargo, desde la visión de Coria, “Argentina tiene un equipo en formación con jugadores importantes. Hay que seguir trabajando con ellos y estar cerca de todos los jugadores. También es muy importante que los jugadores con más experiencia estén aconsejando a los más jóvenes, porque tenemos muchos con muy buenos resultados, y que están haciendo las cosas muy bien en el circuito. En la serie anterior debutó Seba Báez, ahora le tocó a Fran Cerúndolo y tal vez, en febrero, le toque debutar a otro, o no. Faltan varios meses”.

Argentina viajó a Bolonia con los mejores 5 jugadores que tiene en la actualidad, pero ya sea por mucho o por poco, registró una de las peores presentaciones en su historia. La pregunta seguirá girando en torno a si fueron la acumulación de malas presentaciones de los singlistas o las fallidas estrategias en las formaciones del capitán. En ese contexto, Guillermo Coria prefierió hacerse cargo de toda la situación: “Cada cosa y cada decisión que tomé fue porque estaba convencido de ello, podía salir bien o mal, pero creía que era lo mejor. En algunos partidos, la diferencia fue cuestión de puntos, ni siquiera de games, y el resultado pudo haber sido bien diferente. Pero bueno, no se nos dio.”

Argentina debe esperar a fines de noviembre, cuando se sorteen los Playoffs a disputarse en febrero, para conocer quién será su rival y si lo enfrentará de local o visitante. Aunque existe la posibilidad en que la Federación Internacional (ITF) le conceda una invitación que lo lleve directamente a una de las fases de Grupo, en la que la Argentina podría ser sede, algo para lo que la Asociación Argentina de Tenis está trabajando en conjunto con una empresa privada.

