El doble blooper de Cristian Castro con Juan Román Riquelme tras alentar a Boca Juniors en La Bombonera

Cristian Castro alentando a Boca Juniors en uno de los palcos de La Bombonera

El pasado domingo, en el triunfo de Boca Juniors 2-1 ante Atlético Tucumán por la Liga Profesional, hubo un espectador de lujo en uno de los palcos y se trató de Cristian Castro. Primero fue furor en las redes sociales un video con el cantante gritando a pleno por el Xeneize y este jueves el mexicano agradeció un reconocimiento que le hizo la dirigencia del club, aunque cometió un error al referirse nada menos que a Juan Román Riquelme. Luego de dio cuenta y lo corrigió, pero para ese entonces el blooper ya era viral.

“Y dale Bo, y dale, dale, Boca”, cantó el azteca en el video, como el hincha más fanático del equipo de La Ribera, y de inmediato algunos usuarios de las redes jugaron con uno de sus hits, “Azul” y escribieron “este amor es “azul y oro”.

Cristian Castro con la camiseta que le entregó Jorge Amor Ameal (@cristiancastro)

Aunque no fue oportunismo su visita al templo boquense, dado que desde hace varios años el artista norteamericano aseguró que su corazón también es de Boca Juniors, mientras que su equipo en México es Pumas, equipo del cual lo hizo su padre El Loco Valdés, y donde ahora juega el ex Boca Juniors, Eduardo Salvio, y Dani Alves, el jugador más ganador de la historia del fútbol, pero al que lo acecha Lionel Messi.

En el choque ante los tucumanos, que fue clave para que el elenco a cargo de Hugo Ibarra mantuviera una posición expectante por el campeonato, Cristian alentó a pleno y vio la victoria ante el único puntero del campeonato. Por su triunfo producto de los dos goles del juvenil Luca Langoni.

Cristian Castro en uno de los palcos de La Bombonera en 2010

Cada vez que visita la Argentina suele acercarse a La Bombonera para presenciar un partido de Boca Juniors. En otra oportunidad se lo vio en los palcos de enfrente, esos que fueron construidos en 1996. “Me siento como el mejor. Una religión Boca. Me hace sentir muy bien estar acá en La Bombonera, que hace años que no regresaba. Estoy muy contento, quiero mucho a Boca desde que llegué por primera vez con mi mamá en 1982. Realmente es una pasión porque Diego (Maradona) jugaba en esas épocas. La verdad que me agarró mucho cariño”, contó en 2010.

En esta oportunidad recibió un halago de la cúpula dirigencial y el presidente Jorge Amor Ameal le entregó una plaqueta y una camiseta. También recibió el saludo de Riquelme, al que confundió como entrenador del equipo. “Agradezco a Jorge Ameal, Presidente del Club Boca Juniors, y a su director técnico, ídolo, Juan Román Riquelme, por uno de los mejores días de mi vida”, escribió Cristian. Luego modificó el texto y reemplazó “director técnico” por “manager”.

El blooper de Cristian Castro y que luego corrigió

El cantante de 47 años se encuentra en la Argentina grabando el programa de televisión “Canta conmigo ahora” junto a Marcelo Tinelli. Y, fiel amante del fútbol, no quiso dejar pasar la oportunidad de acercarse a La Bombonera para vibrar como un fanático más y en un partido duro, ya que Boca Juniors dio vuelta el resultado ante el Decano.

En la próxima fecha el Xeneize viajará hasta Santa Fe para visitar a Colón al que enfrentará el domingo desde las 18 para un encuentro en el que Ibarra planifica siete cambios.

