Club América: Sabrina Enciso denunció acoso por parte de un aficionado luego del partido ante el AC Milan

Jugadoras del Club América celebran anotación ante el AC Milán. Foto: @AmericaFemenil

Sabrina Enciso, jugadora del Club América, denunció mediante su redes sociales sufrió acoso por parte de un aficionado luego del partido que el equipo disputó ante el AC Milan en los Estados Unidos. El hecho ocurrió luego de que la futbolista se acercó a las tribunas del Estadio Lynn Family para tomarse fotos y firmar autógrafos a la afición presente.

Según lo narrado por la mexicoamericana de 23 años, una persona trató de besarla mientras posaban juntos para una selfie. “Desafortunadamente después de nuestro último partido, viví una experiencia muy incómoda mientras interactuaba con un ‘admirador’. Esta persona invadió mi espacio personal, tratando de besarme mientras aceptaba tomarme una foto”, compartió Enciso a través de sus historias de Instagram.

La defensora arribó apenas este mercado de fichajes a la institución azulcrema en donde se ha hecho de un puesto titular en las alineaciones del entrenador español Ángel Villacampa. En el duelo ante el conjunto italiano, Sabrina comenzó desde el banquillo y su ingreso a la cancha se dio apenas a los 39 minutos en lugar de Alexandra Godinez.

Sabrina Enciso, defensora del Club América. Foto: @AmericaFemenil

El encuentro correspondió al juego por el tercer lugar del torneo amistoso The Women’s Cup, que tuvo lugar en Louisville, Kentucky, y fue una victoria mexicana por cinco goles a cuatro. El campeonato reunió, además de las azulcremas y rossoneri, al Tottenham Hotspur de Inglaterra, Tokyo Verdy Beleza de Japón y a las escuadras locales de Racing Louisville y OL Reign.

El relato de Enciso continuó: “Quise venir aquí a decir que estoy muy agradecida por todo el amor y apoyo que recibo. Después de los partidos estoy feliz y dispuesta a tomarme fotos con cuantas personas pueda. Pero no está bien ser acosada ni que se aprovechen de uno.

“Todo lo que pido es que, por favor, sean todos respetuosos y que esto nunca vuelva a sucederme a mí, ni a ninguna otra jugadora. Amo dar todo de mí, dentro y fuera de la cancha, y no me gustaría tener que dejar de interactuar con todos por no sentirme segura y que se aprovechen”, advirtió.

Liga MX Femenil exige respeto

A pesar de no corresponder a un juego del torneo local, la Liga MX Femenil se posicionó respecto a lo sucedido y reprobó el accionar del aficionado para con la futbolista. Además, instó a la afición a mantener los estándares de respeto para el desarrollo adecuado del fútbol en todas sus categorías.

“Luego de los sucedido con la jugadora del América, Sabrina Enciso en Estados Unidos, la Liga MX Femenil reprueba todo tipo de acoso hacia las futbolistas, por lo que exhortamos a las y los aficionados respetar a las jugadoras. Disfrutemos nuestro fútbol con el ambiente familiar que nos caracteriza”, informó el campeonato mexicano.

Y es que, el caso de la defensora no es el único dentro del mismo club. Apenas unas semanas antes, la portera Renata Masciarelli también denunció acoso en sus redes sociales, pero esta, en modalidad de agresión y amenaza. Entre los elementos que ha atravesado y expuesto situaciones parecidas se encuentran Selene Valera y Scarlett Camberos.

Parte de la conversación entre Masciarelli y un usuario que la amenaza. Foto: @MasciarelliR

