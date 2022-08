La llamativa conversación que tuvieron Marcelo Gallardo y Abel Balbo después de la victoria de River Plate sobre Central Córdoba

* El abrazo final y el desafío entre Gallardo y Balbo

La goleada de River Plate sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-0 significó el reencuentro entre dos ex futbolistas del Millonario: Abel Balbo y Marcelo Gallardo. El actual entrenador del Ferroviario siembre demostró su admiración hacia el Muñeco y a la hora de darse el abrazo final frente a las miles de miradas en el estadio Monumental, arregló entre sonrisas un desafío frente a su colega en un deporte que los dos practican seguido y conocen muy bien: padel.

Antes de retirarse de Núñez, le consultaron al técnico del cuadro santiagueño detalles sobre su reencuentro con Gallardo. “Cuando hablamos con Marcelo al final, hablamos de padel. Nos pusimos de acuerdo para que cuando yo venga ir a jugar al padel en Ezeiza. Primero me preguntó si soy bueno, me tiene miedo. Yo ya tengo dupla pero lo tengo tapado, no le puedo decir porque si no se elige uno mejor. Pero hablamos de padel, increible pero hablarmos de eso”, reveló en charla con TyC Sports.

La charla de Gallardo y Balbo después del River-Central Córdoba

Y agregó al respecto: “Al final del partido me convenía hablar de padel que de fútbol. Me va a querer ganar siempre, tiene esa mentalidad ganadora. Pero yo también la tengo, así que va a estar duro. Pero saludé con mucha alegría, hace mucho que no lo veía. Es una persona y un técnico extraordinario”.

No es la primera vez que al Muñeco se lo vincula con el deporte que tuvo su pico de popularidad poco después de la pandemia. Vale destacar que suele arreglar partidos y es un deporte que disfruta en la vida cotidiana. Ya en su momento aparecieron imágenes de un duelo en el Lasaigues Padel ubicado en la zona de Retiro donde de un lado apareció la dupla conformada por Gallardo y el vicepresidente primero Matías Patanian contra el presidente Jorge Brito y el manager Enzo Francescoli.

Abel tiene experiencia dentro del 20x10 (Foto: padelclubcasalotti)

Además a fines de 2021 Gallardo recibió a Franco Stupaczuk, reciente campeón del campeón del Mendoza Premier Padel, en River Camp quien le obsequió una pala y se sacó una foto al ser fanático del Millonario. Vale destacar que Jorge Brito también es un amante de este deporte, al igual que el resto de su familia. Su hermano Santiago, más conocido como Tati, a inicios de noviembre asumió como el nuevo presidente de la Asociación de Padel Argentino (APA). Incluso el banco Macro suele ser uno de los principales auspiciantes de esta disciplina. Por el lado de Balbo su afinidad a la disciplina es desconocida pero existen imágenes del actual entrenador de Central Córdoba dentro del 20x10 junto a amigos y familiares.

El Muñeco tiene mucha afinidad con el deporte y a fines de 2021 recibió a Stupaczuk, uno de los argentinos del circuito (Foto: francohs22)

