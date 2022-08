Los dardos de Sebastián Battaglia al Consejo de Fútbol de Boca Juniors: “No es lo mismo hablar con uno que con cinco”

"No es lo mismo hablar con uno que con cinco", disparó el ex DT xeneize

Sebastián Battaglia volvió a hablar de su paso por Boca Juniors. En una entrevista “picante” con el youtuber Ezzequiel, el ex entrenador xeneize reconoció que “no es lo mismo hablar con uno que con cinco”, en relación al Consejo de Fútbol compuesto por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, bajo el comando del vicepresidente Riquelme.

En este punto, pese a sus diferencias con Román, reconoció que “volvería en un futuro a Boca”, ya sea con la actual o con otra dirigencia. Sin embargo, aclaró: “Con discusiones, mis convicciones nunca las voy a modificar”.

En otro orden, el DT que ganó la última Copa Argentina y la Copa de la Liga, aseguró: “Cualquier entrenador estaría dirigiendo con mi efectividad y resultados”. Mientras que frente a los rumores que lo acercan a Colón de Santa Fe, para suceder a Sergio Rondina, contó que tuvo “propuestas para dirigir”, pero nada formal por el momento.

Su relación con Riquelme antes de ser elegido como DT de Boca Juniors y en la actualidad :

“Sigue igual. Teníasmo las charlas que teníamos que tener, se dio la posibilidd de tabajar al club, pero normal. No he vuelto a hablar después de que salí del club, pero no tendría problemas en sentarme y hablar porque siempre lo hemos hecho como dos personas civilizadas”.

Si por sus resultados merecía que el proyecto continúe :

“Por porcentaje de efectivadad, sí. Cualquier entrenador estaría dirigiendo con ese porcentaje. Podemos discutir irregularidades en cuanto al juego, pero en efectividad y resultados, específicamente en números, debería estar dirigiendo”.

La forma en que le comunicaron el despido (en una estación de servicio) :

“No, no estoy de acuerdo, pero son cosas que no dependen de mí, ellos decidieron de esa manera. Era una decisión que habían tomado, pero sí uno espera que sea de la misma manera a cuando te contratan. Por qué debería cambiar si un día te van a contratar y te tratan de una manera y cuando te van a despedir te tratan de otra, creo que debería ser lo mismo”.

Sobre si más difícil que el entrenador trabaje tranquilo con un Consejo de Fútbol :

“Boca tiene un formato diferente a otros equipos, que tienen director deportivo o manager. Boca tiene otra manera de trabajar y eligió esta, pero sí, no es lo mismo hablar con uno que con cinco. Son diferentes opiniones, puntos de vista, por momentos tenés que hablar y que todos coincidan en algo quizás se hace más difícil”.

“Con discusiones, mis convicciones nunca las voy a modificar. Podemos tener diferentes opiniones, pero yo voy a estar con mis convicciones siempre, a donde sea”.

Si volvería a trabajar en Boca con esta dirigencia:

“Todo siempre se puede hablar y volver a proyectar cosas hacia adelante. Hoy no me lo imagino, pero quién sabe en un futuro con esta dirigencia o el que esté. A Boca hay que ponerlo siempre por delante de todo y pensar en el bien para Boca. Viví un montón de cosas lindas en esa institución, veremos que nos depara en un futuro”.

El cuerpo técnico de Hugo Ibarra :

“Le deseo lo mejor. Si bien creo que no es algo que se haya armado pensado, por ahí se acomodaron como para poder salir en este momento y no sé si seguirá el día de mañana, pero siempre deseándole lo mejor”.

Si se arrepiente de su declaración sobre la falta de refuerzos tras la eliminación con Corinthians en la Libertadores :

“No, no me arrepiento proque era una respuesta a una pregunta que me hicieron y nunca pensé en herir sentimientos de nadie. Simplemente que todos los entrenadores tienen la posibilidad de poder plantear y pedir refuerzos o decir los lugares donde hay que merjorar, pero fue una respuesta a una pregunta”.

Sobre si seguiría en el cargo si no hubieras respondido eso y qué posiciones necesitaba reforzar :

“Yo no lo puedo pensar, pero no soy quien lo deba responder. Eso deberían responderlo los otros. No eran muchos los lugares que uno pensaba que se necesitaba tener opciones. Como el caso de la no renovación de Salvio, pensábamos que ahí necesitábamos tener variantes para más competitivos. Eran tres posiciones nada más lo que plantee”

El reclamo de lospremios de los jugadore previo al Corinthians y la idea de no concentrar:

“Sí, estaba al tanto. Podemos estar de acuerdo o no si era lo mejor, pero en las decisiones de los demás se puede influir o no. Debería haberse resuelto ante, no tengo dudas. Lo sabía, pero no estaba de acuerdo. Creo que era un partido importante como para tomar esa decisión. Sí la apoyé en su momento porque creo que era una decisión que tomaron y al fin y al cabo era lo que habían decidido. Después cada uno se tiene que hacer cargo de las decisiones que va tomando”.

El caso Agustín Almendra :

“Despues de lo que fue la situación no volví a hablar. NO me costó para nada tomar la decisión (de apartarlo) porque la falta de respeto grave. Era algo que en ese momento tenía que hacer como cabeza de grupo. Sí después hubo distintas cuestiones sobre si se podían solucionar, pero mantenía la armonía grupal que era lo más importante”.

“Nunca vivi una cosa así, no se me pasaba por la cabeza que alguien le diga algo así a Bianchi, imagino que tampoco a los que estaban al lado mío. Se dio así y pasó lo que pasó, no hace falta ahondar en detalles. Agustín es un gran jugador, tiene un gran fuuro, y lo dije mil veces, futbolísticamente no lo vamos discutir. Sí tiene que aprender y estas cosas le van a servir para su futuro”

Propuestas para dirigir y si se sumaría a otro equipo grande :

“Sí tuve consultas, más que propuestas firmes. Uno escucha proyectos y demás, nos han consultado pero no se llegó a avanzar. Estamos abiertos a lo que pueda surgir y seguir con esta carrera de entrenador que tanto nos gusta”.

“Sí, dirigiria a los otros grandes. Si los proyectos son buenos, si nos convence la idea de lo que busca el club y demás, obviamente que uno está dispuesto a seguir y crecer en la carrera de entrenador. No por haber dirigido a Boca... yo tengo mi carrera y debo seguir creciendo como entrenador. Como el caso de Fernando (Gago) que está en Racing con un pasado en Boca, y como pasa con un montón de otros entrenadores”.

