Los lujos de Benjamín Agüero en el primer torneo que ganó con Tigre: gambeta entre dos y el penal de la definición

La Gambeta De Benjamin Aguero En Un Partido Con Tigre

Desde que Benjamín Agüero decidió iniciar su camino en el fútbol con la camiseta de Tigre, cada trofeo o jugada que dibuja tiene repercusión extra por los icónicos deportistas que lo rodean en su familia. En este caso, el joven categoría 2009 que porta el dorsal número 10 de su equipo se coronó campeón con el Matador en el tradicional Torneo de Naranjitos que se celebra cada año en Paraná al derrotar en la final a Sakachispas por penales con un ajustado 6-5 luego de empatar sin goles.

Con apenas 13 años, el hijo del Kun y nieto de Diego Maradona levantó su primera copa y dejó otro video que se volvió viral en la redes sociales, en el que se lo ve amagar contra dos rivales antes de recibir una falta. Los cibernautas lo compararon con los movimientos de su padre y lentamente comienzan a confiar en el nuevo talento de los Agüero. Uno de los comentarios del destello de habilidad confirmó que Sergio viajó a ver el día final de la competencia y se encapuchó para no ser reconocido por las personas presentes en el predio.

Otra de las imágenes que quedaron del último partido fue la buena ejecución de Benjamín en la tanda de penales: derechazo bajo a la izquierda del arquero. “Torneo naranjitos. Campeones”, redactó en su perfil de Instagram con varias fotos con el trofeo y sus compañeros de plantel. Cabe destacar que en el camino al encuentro culmine, el Matador doblegó 2-0 a Belgrano en los cuartos de final y a ACD River 2-0 en las semifinales.

A principios de año, Sergio utilizó una de sus transmisiones para anunciar los primeros pasos de Benjamín en el fútbol. “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se probó y me escribió: ‘Pá, quedé’. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le expliqué que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta. Vamos a ver…”, fueron las primeras palabras al respecto. Por lo que se vio en las distintas imágenes que aparecieron en las redes sociales, el joven delantero está a gusto con su presente.

Ya en su momento, el Kun puntualizó que Benjamín tenía que tomarse el deporte como algo serio si sueña con llegar lejos. “Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le dé igual, ¿me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, declaró cuando su hijo comenzó a dar sus primeros pasos en Tigre.

