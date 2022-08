A cuatro días de la eliminación de Estudiantes de la Libertadores, filtran un audio de la furia de Juan Sebastián Verón contra los árbitros

La eliminación de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Libertadores sigue generando polémica. Si bien la derrota como local ante Athletico Paranaense en la última jugada fue hace cuatro días, este lunes la labor del árbitro uruguayo Matías Matonte volvió a primer plano. ¿El motivo? Un audio que se filtró del vicepresidente del club, Juan Sebastián Verón, contra el juez, que le anuló un gol a Luciano Lollo a los 20 minutos del complemento.

Fue el periodista Pablo Carrozza, a través de su cuenta de Twitter, quien había adelantado sobre una fuerte cruce entre la Brujita y la terna arbitral que dirigió el pasado jueves en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata. “Juan Sebastián Verón, vice de EDLP una vez finalizado el partido, bajó a la zona de vestuarios y agredió a los árbitros en la puerta del doping. Los amenazó, los insultó, y debió ser retirado por varios efectivos policiales. La Conmebol evalúa una fuerte sanción”, escribió aquella noche Carrozza.

También precisó: “‘Yo a ustedes los conozco, nos vienen a robar en la cara. Cagón de mierda, puto, vigilante, a vos te va a volver. Por forro, por puto y vigilante. Veinte años jugué al fútbol, los conozco bien’, expresó la Bruja a los gritos, con una capucha, rodeado de policías y gente de EDLP”. A modo de adelanto, el periodista informó: “Me agregan que la Conmebol hará un informe durísimo contra JSV por haber bajado a los vestuarios para increpar a los árbitros. Lo mismo contra un hombre de campera negra y otros dos con ropa de EDLP. Hasta les podrían poner derecho de admisión e iniciar una causa penal”.

Cuatro días después, el propio Carrozza utilizó su cuenta de Instagram y publicó el audio en cuestión. El mismo tiene una duración de 45 y se puede oír con claridad la furia de Verón contra el árbitro Matías Matonte. Horas antes, el dirigente de Estudiantes de La Plata había compartido una historia de Instagram con un fuerte mensaje irónico contra la entidad que rige el fútbol sudamericano: “Conmebol haciendo lo que hace Conmebol. No importa cuando leas esto”.

El dirigente de Estudiantes estalló contra la terna arbitral comandada por el uruguayo Matías Matonte

Fue un partido caliente y plagado de polémicas el que Athletico Paranaense le ganó por la mínima en La Plata a Estudiantes y lo eliminó en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y por supuest, uno de los principales protagonistas del encuentro fue el árbitro Matías Matonte, quien decidió no convalidar el tanto de Luciano Lollo a los 20 minutos del complemento.

“Al minuto 64, el equipo rojiblanco convierte un gol. El árbitro, a instancias del asistente, sanciona fuera de juego por interpretar que el jugador que se encontraba en posición de fuera de juego interfería al portero. El VAR, al revisar las diferentes imágenes y ángulos, sugiere al árbitro una revisión de campo. El árbitro, al observar las distintas imágenes, decide mantener la decisión inicial de fuera de juego por entender que el jugador realiza un movimiento que interfiere con el arquero”, fue la explicación que dio la Conmebol al inicio del video en el que difundió los audios del VAR.

Los audios del VAR en el gol de Estudiantes-Paranaense

Andrés Cunha, encargado del Video Assistant Referee, hizo foco en el accionar de Jorge Morel luego de que el balón pegara en el poste y fuera donde se encontraba el ex defensor de Banfield y River Plate. “El jugador está por delante de la visión del golero. Creo que no lo tapa para la acción defensiva”, comenzó su análisis. “El balón pasa entre el jugador y el guardameta, ¿verdad? Pero el guardameta no le impide hacer el movimiento”, le consultó a sus compañeros de cabina. Y luego, sentenció: “Para mí, el guardameta siempre ve el balón, salvo un movimiento y no le impide el movimiento de tirarse”.

Su asistente, Gustavo Tejera Capo, se mostró en la misma línea: “Cuando sale el balón no está por delante del golero. El que está tapando la visión del golero es el compañero en todo caso”. Ante este veredicto, el VAR le recomendó a Matías Matonte que fuera a la pantalla para revisar las imágenes de la jugada. Sin embargo, el juez principal se mantuvo firme en su decisión inicial: “El número 5 hace un movimiento, tiene proximidad sobre el golero, y es justo por donde pasa el balón. Voy a mantener la decisión de fuera de juego”.

Vale destacar que sobre el epílogo, el joven de 17 años Vitor Roque apareció en el área para abrir el marcador y sellar el boleto de los brasileños. Pese al reclamo de Estudiantes de La Plata de una mano previa al tanto, se convalidó la conquista del conjunto visitante.

