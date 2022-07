Debutó y al minuto anotó el gol del triunfo: el estreno soñado del esloveno Andrés Vombergar en San Lorenzo

* El gol de Andrés Vombergar cuando se terminaba el partido

Pocas cosas son más reconfortantes para un goleador que el placer de anotar. Andrés Vombergar llegó hace apenas cuatro días a San Lorenzo, tuvo unas pocas prácticas con sus compañeros y este sábado salto a la cancha para sumar sus primeros minutos ante Argentinos Juniors. El estreno oficial no pudo ser mejor: marcó el gol del triunfo en la primera pelota que tocó.

El futbolista nació en Villa Luzuriaga, pero está nacionalizado esloveno a raíz de su estrecho vínculo con ese país donde nacieron sus cuatro abuelos. El atacante que llegó libre desde Atlético San Luis de México saltó al césped del Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal en lugar de Nahuel Barrios cuando faltaban tres minutos para el final. Y segundos más tarde apareció abajo del arco para empujar la pelota al gol y darle la victoria a los de Rubén Darío Insúa por 1-0 ante el Bicho de Gabriel Milito.

Todo se inició cuando Iván Leguizamón se llevó el balón por el carril izquierdo con Argentinos volcado al ataque, llegó hasta la puerta del área y divisó al goleador en soledad en el punto penal. Cedió la pelota y Vombergar sólo debió acertar ante un arco vacío para darle otra victoria a un Ciclón que acumula cinco presentaciones consecutivas sin derrotas.

El atacante de 27 años y 1.88 metros fue presentado oficialmente el martes pasado, cuando San Lorenzo utilizó el cupo extra para incorporar que tenía disponible a raíz de la grave lesión que sufrió Jeremías James. Vombergar nació en Argentina, pero sus cuatro abuelos llegaron al país luego de la Segunda Guerra Mundial desde Eslovenia y marcaron a fuego la vida del futbolista, incluso reconoció en diversas notas que aprendió a hablar primero el idioma de sus abuelos antes que el argentino.

El jugador que se inició en el ascenso con la camiseta de Ituzaingó y luego estuvo por Fenix y Los Andes, decidió marcharse en el 2017 al país familiar para jugar durante dos temporadas en el Olimpija Ljubljana. En el 2019 pegó el salto a la Premier League rusa a raíz de una recomendación que hizo al Ufa el capitán de la selección eslovena Bojan Jokić. Estuvo en ese club ruso hasta finales del 2020, cuando otra vez retornó a Eslovenia para militar nuevamente en el Olimpija Ljubljana hasta mediados del 2021.

Fichó con Atlético San Luis de la Liga MX pero quedó en libertad de acción meses atrás y coordinó su arribo en esa condición a Ciclón para tener su primera experiencia en la elite del fútbol argentino. Durante toda su estadía en el fútbol europeo llegó a ser citado para la selección eslovena para un amistoso, aunque no pudo ganarse un lugar hasta el momento. “El técnico nuevo quiso probar algunos jugadores y para mí fue una de las mejores cosas que me pasó futbolísticamente. Mis abuelos son eslovenos y desde chico me inculcaron todas sus costumbres. Me siento mitad esloveno y mitad argentino”, expresó en una entrevista con el portal Solo Ascenso durante 2019. “Desde chiquito que sueño con jugar en la selección de Eslovenia”, subrayó en otra nota del 2020 con el medio política del sur.

Un detalle poco conocido es que Vombergar, antes de su debut en Ituzaingó, estuvo en las inferiores de River Plate, pero su revancha en el fútbol argentino llegó en otro de los grandes del país.

Vombergar con la camiseta de la selección de Eslovenia

Sus primeros minutos con San Lorenzo le permitieron darle tres puntos al equipo que lo posicionan en el noveno lugar con 16 unidades a seis puntos del líder Atlético Tucumán. “Llegué el lunes a la mañana, se me había cancelado el vuelo, y el martes empezamos a entrenar con el equipo. Uno siempre espera entrar unos minutitos. La última semana venía entrenando solo, pero físicamente me sentí bien. Como nueve uno siempre sueña con tener esa pelotita, tal vez fue demasiado soñado ese momento. El equipo había tenido sus situaciones, se nos presentó esa oportunidad y tuve la suerte de ser yo el que la empuje”, expresó en una entrevista con ESPN post partido.

“Jugué un amistoso para Eslovenia, fue un orgullo vestir esa camiseta. Mis dos abuelos todavía vivían y para ellos fue un orgullo. Sé hablar esloveno desde chiquito, en casa se hablaba esloveno. Al ser mis cuatro abuelos eslovenos, mis padres nacieron acá, pero hablábamos eslovenos. Aprendí antes el esloveno que el castellano”, contó.

LAS MEJORES ACCIONES DEL TRIUNFO DE SAN LORENZO