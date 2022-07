El controvertido partido de Benjamín Garré ante Vélez: del festejo a lo Topo Gigio y las pisadas de cara a la platea al pedido disculpas

El pedido de disculpas de Benjamín Garré a la gente de Vélez por el festejo de su gol y su revelación de cómo esperó este partido

Este lunes Benjamín Garré jugó un partido muy especial ya que convirtió el tanto que le dio el empate a Huracán ante Vélez, el club donde se formó y del que se fue a los 15 años ejerciendo la Patria Potestad para jugar en el Manchester City. El extremo izquierdo tuvo una noche agitada con el público local por su festejo polémico, pero luego del encuentro reconoció su error y le pidió disculpas a la gente del Fortín.

En un encuentro intenso, con tensión y polémico por un penal controvertido que perjudicó a Huracán, el trámite fue de ida y vuelta con llegadas para ambos lados y en el segundo tiempo el Globo convirtió por medio de Garré, que capturó un rebote y de zurda consiguió la igualdad. En su celebración hizo el Toto Gigio y se dirigió a la gente de Vélez, que se molestó con el volante.

Luego Garré fue por más y hubo pasajes en los que pisó la pelota sobre la banda izquierda, bien cerca de la platea Norte y generó una ola de insultos. Incluso su actitud no le cayó bien a su entrenador, Diego Dabove.

Terminado el partido Garré, reconoció su error y pidió disculpas: “Antes que nada quiero pedirle disculpas públicamente a la gente de Vélez. Se me hizo muy complicado manejar las emociones después del gol”, admitió en diálogo con TNT Sports.

Las mejores alternativas del empate entre Vélez y Huracán

“Empecé muy chico acá, desde los siete años. Fue un partido complicado para mí, especial por sobre todas las cosas, ya lo venía transitando en la semana”, agregó el nieto de Oscar Garré.

“En realidad no le debo nada al club. Sé que empecé acá, soy consciente de todo lo que viví. Empecé a jugar acá a los siete años, hice el colegio, mi hermana vino al colegio, conocí a mi mujer acá en el club y le tengo mucho cariño. No descarto en venir a jugar acá el día de mañana. Fue una noche muy especial para mí”, reconoció.

“En el gol me quedó justo el rebote, lo veo al arquero que estaba viniendo desde el otro palo y decidí pegarle fuerte al primer palo”, explicó sobre su tanto.

“Estoy agradecido a mis compañeros porque sabían lo especial que era para mí este partido, pero supieron contenerme los 90/95 minutos”, destacó.

“Estamos por buen camino. Quiero agradecer al club, al entrenador que me llamó, y por sobre todas las cosas es un grupo bárbaro que está en todo momento. Mi deber era venir acá y entregarme el ciento por ciento. Si puedo aportar con goles o con asistencias, bienvenido sea. Mi función principal es ayudar al equipo”, concluyó.

En junio de 2016 Garré decidió irse de Vélez y emigró a Inglaterra para sumarse al Manchester City. En su momento esgrimió en una carta: “No me voy detrás del dinero, si no viajaría con mi familia. Lo que voy a percibir es una beca de estudio y posteriormente un contrato”.

El porteño de 22 años jugó en los equipos menores del City y en 2020 regresó a la Argentina ya que se incorporó a Racing y este año fue cedido a préstamo a Huracán.

SEGUIR LEYENDO