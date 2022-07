Liberaron a los 48 detenidos por los incidentes en la asamblea de socios de Independiente

Cientos de hinchas se cruzaron con la Policia en el marco de la asamblea del club

La situación institucional caótica que vive Independiente explotó este viernes en las puertas de la sede en donde la comisión directiva celebró la asamblea para establecer el presupuesto desde el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. Cientos de hinchas se autoconvocaron en el lugar, pese a la prohibición anunciada por la dirigencia de Hugo Moyano de ingresar al recinto, y se manifestaron con cánticos e insultos contra el presidente de la institución. La violencia fue subiendo de tono hasta que iniciaron los enfrentamientos con la policía y las agresiones a la prensa.

Lo llamativo es que los 48 detenidos que participaron de los serios incidentes durante la Asamblea de Socios del club recuperaron su libertad por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 del ese partido bonaerense, según informaron fuentes judiciales. Los 47 hombres y la mujer que habían quedado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, a cargo del fiscal Mario Walter Prieto, fueron investigados por los desmanes en la vía pública y resistencia a la autoridad, entre otros cargos.

La violencia en los alrededores de la sede de la institución en Avenida Mitre 470, dejó además un total de 15 policías heridos, al menos dos patrulleros rotos y numeroso mobiliario público dañado.

Móviles de TN, C5N y A24 se vieron violentados durante las protestas en Avellaneda

También resultaron agredidos los equipos periodísticos de los canales C5N, Todo Noticias (TN) y América 24 (A24), que cubrían los incidentes desatados durante la Asamblea, en la que la Comisión Directiva encabezada por el presidente Hugo Moyano aprobó el presupuesto del próximo ejercicio (2022-23), sin tratar el tema de las elecciones postergadas desde diciembre del año pasado.

Cientos de socios e hinchas de Independiente se acercaron hasta la puerta de la sede a protestar y pedir que se fije una fecha para los comicios que fueron postergados por la justicia debido a la impugnación de la lista de Fabián Doman, uno de los dos candidatos opositores.

Los inconvenientes comenzaron cuando algunos manifestantes se desplazaron hacia una de las calles laterales de la sede para interceptar la salida de Moyano y el resto de los dirigentes oficialistas.

Desde entonces y por espacio de más de una hora, los socios mantuvieron un enfrentamiento con la policía en el que se intercambiaron piedras, gases lacrimógenos y disparos de bala de estruendo.

El actual presidente del Rojo, que salió de la sede custiodado por la policía, apuntó a los sectores opositores: “Afuera estaba esta mafia, esta banda que manejan y pretenden adueñarse de Independiente, encabezada por (Fabián) Doman, (Cristian) Ritondo, (Florencia) Arietto y Patricia Bullrich, que desgraciadamente es hincha de Independiente. Nosotros decimos que ella se quiere hacer dueña de Independiente por las copas, porque somos el Rey de Copas”. Y añadió: “No hay ningún tipo de dudas de que está metida la política, quedó en evidencia. Son los que están interesados en utilizar al club como plataforma para la gobernación y otras cosas más”.

Además, cuestionó la renuncia de Eduardo Domínguez: “Teníamos mucha confianza en él y se fue. No sé por qué, pero por lo menos muestra falta de autoridad y coraje para seguir en el momento más difícil. Cuando la cosa viene bien es fácil revolear el poncho, el tema es cuando viene mal”. Se lamentó por la “falta de suerte” que tuvo el Rojo en el último tiempo y acusó escasez de “fortaleza” de los jugadores dentro de la cancha.

Por último, desmintió que la economía de Independiente esté dañada, pese a que no tiene ingresos por publicidad en la camiseta y afronta juicios de jugadores: “Muchas instituciones pasan por una situación muy compleja, pero nosotros estamos bastante bien ubicados. Todo esto que dicen que se debe esto y lo otro, no es así. Hemos pagado fortunas que quedaron debiendo las comisiones anteriores. Y no solamente hoy Independiente tiene la cancha sino lugares de entrenamiento de primer nivel”.

SEGUIR LEYENDO