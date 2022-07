Los dos cambios que piensa Marcelo Gallardo en River Plate para volver a la victoria ante Gimnasia

Marcelo Gallardo piensa en variantes de cara al choque con Gimnasia (@RiverPlate)

“Estamos en un momento en el cual después de muchos años, de situaciones en armados de plantel y conformidad de equipo con el mejor rendimiento posible no hemos podido cumplir los objetivos de este semestre. Lejos estamos de creer que por no conseguir los objetivos se comience a armar falsos comentarios con cuestiones que tiene que ver con lo extrafutbolístico. No hay crisis acá, no la van a encontrar”.

Con esas palabras, Marcelo Gallardo fue claro e intentó despejar cualquier tipo de inconveniente de cara a la recta final del semestre pese a quedar afuera de la Copa Libertadores (el gran objetivo de la temporada) y mostrar un andar irregular en el torneo local.

Tras ocho presentaciones, el Millonario solamente posee 9 puntos y deambula por la mitad de la tabla, a 7 puntos de los líderes Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. Ante este escenario planteado, el Muñeco tiene en mente realizar dos varias para volver al triunfo este jueves, cuando desde las 21.30 reciba en el Monumental a Gimnasia y Esgrima de La Plata, uno de los principales animadores del torneo con 15 puntos. Los de Núñez acumulan tres partidos sin victorias, con dos derrotas y un empate (versus Vélez, en su última presentación).

La lista de concentrados de Marcelo Gallardo para recibir a Gimnasia (@RiverPlate)

Con respecto al 11 que presentó en Liniers, el director técnico apostará por la vuelta de Héctor David Martínez, quien se ausentó ante el Fortín producto de un problema familiar. De esta manera, saldrá de la última línea el experimentado Javier Pinola. Junto al hombre de la Selección de Paraguay estarán Milton Casco, Jonatan Maidana y Elías Gómez. Vale recordar que el chileno Paulo Díaz, producto de una sinovitis de cadera, volvió a quedar fuera de la lista de concentrados.

En la mitad de la cancha se podría dar el regreso de Rodrigo Aliendro, quien se acomodó rápidamente a las exigencias del DT y arribó para suplir la importante salida de Enzo Fernández rumbo al Benfica de Portugal. El interrogante pasa por saber quién saldrá y ocupará un lugar entre los suplentes. El ex Colón, tras cumplir con su fecha de suspensión, podría jugar por Agustín Palavecino o por Esequiel Barco.

Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Pablo Solari, entre los concentrados de River Plate

Otra de las principales novedades dentro de la lista de citados por Marcelo Gallardo es que figuran las dos últimas incorporaciones del plantel: el delantero colombiano Miguel Borja (llegó para ser el reemplazante de Julián Álvarez, flamante fichaje del Manchester City) y el joven Pablo Solari, que llegó desde Colo Colo de Chile.

Por consiguiente, la alineación de River Plate para recibir a Gimnasia sería Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, Elías Gómez; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino o Esequiel Barco, Nicolás De la Cruz; y Lucas Beltrán.

LA LISTA DE CONCENTRADOS:

Arqueros: Franco Armani y Ezequiel Centurión.

Defensores: Emanuel Mammana, Milton Casco, Andrés Herrera, Elías Gómez, David Martínez, Leandro González Pirez, Jonatan Maidana y Javier Pinola.

Mediocampistas: Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, José Paradela, Agustín Palavecino, Esequiel Barco, Juanfer Quintero, Tomás Pochettino y Santiago Simón.

Delanteros: Braian Romero, Lucas Beltrán, Pablo Solari y Miguel Borja.

