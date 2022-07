La maniobra con la que le robaron 450.000 pesos a un futbolista de Primera División

Cómo fue el robo del dinero a Matías Orihuela. La cámara de seguridad

Ni los futbolistas se salvan de la inseguridad y Matías Orihuela, defensor de Atlético Tucumán, sufrió el robo de 450 mil pesos hace una semana, y todavía se llevan a cabo las investigaciones para poder identificar a los autores del hecho delictivo, que no fue violento, aunque sí premeditado con un seguimiento al lateral.

Según informa La Gaceta, el hecho fue el miércoles pasado cuando el jugador se trasladó con su auto y dejó en la guantera el dinero. El hecho fue durante el día. Estacionó un instante en el Complejo Open Plaza de Yerba Buena. En ese momento los delincuentes, que los siguieron con una camioneta, emplearon un inhibidor de alarma para evitar que las puertas del auto se cerraran. Uno de los ladrones fue al coche del futbolista, abrió la puerta delantera derecha y se llevó el dinero. Luego se equivocó de camioneta, una Toyota Hilux igual a la que usaron los delincuentes, pero después ubicó el vehículo correcto.

Pasaron apenas unos segundos y cuando el jugador del Decano regresó a su Audi Q3, los ladrones ya se habían llevado la plata, que Orihuela iba a destinar para el pago de un alquiler. Luego del hecho, un testigo se arrimó al futbolista para informarle lo que ocurrió y más tarde efectuó la denuncia. “Un señor que estaba tomando un café me contó todos los detalles”, dijo Matías.

“Me bajé del auto para pagar al alquiler, pero el dueño del lugar adonde me mudé me dijo que el dinero se lo diera a la noche. Yo fui a firmar a una escribanía”, contó el futbolista en diálogo con dicho medio tucumano. “Venía de la casa de un amigo y había comprado algo para merendar. Cuando volví al auto me encontré con la torta que había comprado toda desarmada y la otra torta se la llevaron ellos”, apuntó.

Matías Orihuela contrató un equipo de investigadores para recuperar su dinero (@matiorihuela)

Al notificarse de lo ocurrido, la Policía local comenzó el rastreo para dar con los ladrones. La unidad de investigaciones de la Regional Norte (URN) llevó a cabo allanamientos en dos viviendas de San Miguel de Tucumán y en uno de los procedimientos secuestraron la ropa que habría usado el ladrón. Sin embargo, Orihuela se encargó de contratar a un equipo privado para investigar el hecho.

“Al no tener novedades, puse a trabajar a mi equipo aquí en Tucumán para saber qué había pasado”, señaló. “Me parece raro que mi equipo, al que le decimos ‘Los Simuladores’, pudo encontrar varias evidencias. Me siguieron hasta llegar al Open; estacioné y a los cinco segundos tenía una camioneta atrás; se bajó (un hombre) a plena luz del día, a las 18.10, se subió a mi camioneta y me robó. Me pareció raro, por eso, contacté a este equipo”, aseguró.

“Mi equipo está trabajando, sin interferir en las tareas de la Policía. Quiero que se aclare esto para que a otro no le pase lo mismo”, agregó. “Me dijeron que hay 19 denuncias desde el año pasado con hechos de este tipo”, informó.

La situación empaña el buen momento que atraviesa el futbolista y su equipo que está séptimo en la tabla de la Liga Profesional, pero a solo dos puntos del líder Newell’s. En la próxima fecha el elenco tucumano visitará este viernes a Aldosivi desde las 21.30.

