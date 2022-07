El dardo del Patrón Bermúdez a Battaglia y el enojo por una pregunta sobre Izquierdoz: “Les voy a sugerir un poco de respeto”

Patron Bermudez habló sobre las críticas al Consejo de Futbol

La eliminación en Copa Libertadores ante Corinthians abrió una grieta en Boca Juniors. El primer síntoma de conflictos fue inmediato: Sebastián Battaglia se mostró crítico con el mercado de pases que realizó la dirigencia. El resto, historia conocida: el Consejo de Fútbol echó al DT, se conoció de una discusión por premios con el plantel en la previa del choque contra los brasileños y la sugestiva salida del equipo titular del Cali Izquierdoz, el capitán de la era Battaglia.

Si bien el Patrón Bermúdez dio una nota horas después de la salida del entrenador para intentar calmar las aguas, la tormenta continúa y en la previa del clásico contra San Lorenzo de la Liga Profesional decidió hablar ante la prensa nuevamente. Un periodista realizó una introducción con una afirmación que activó al directivo: “Está claro que el cuerpo técnico es el que va a tomar las riendas del equipo...”, subrayó el cronista.

“Me alegra que tengas en claro que el cuerpo técnico es el que toma las decisiones. Pareciera que en este club no es así. Hace dos años y medio pareciera que somos nosotros, todo lo negativo somos nosotros. Pero cuando ganan los cuerpo técnicos, lo merecen ellos. Qué bueno que cuando ganan y pierden se hagan cargo los que tienen que hacerse cargo ”, planteó con cierto enojo el líder del Consejo.

“Nosotros vamos a hacer nuestra labor. Vamos a seguir haciéndolo con convicción, si tener que escondernos en la cara de nadie. Mucha gente habla de ética, la ética tiene que ver con la verdad. Quisiera ver si tanta gente, tantos medios que hablan en contra del Consejo, la tienen”, sentenció.

Cuando le recordaron el comentario de Battaglia sobre que la directiva debió ser más “agresiva” durante el período de transferencias, el colombiano mostró sus logros: “Siempre hemos hecho nuestro trabajo y lo vamos a hacer hasta el último día. Tuvimos la fortuna de contar con Oscar Romero en el mercado de pases, con Pol Fernández, que muchos decían que venía porque era amigo de alguien del Consejo, la oportunidad de traer a Luis Advíncula, la fortuna de traer a Rojo. Creo que el trabajo se ha hecho con convicción y siempre apegados al criterio de cuidar la institución y la economía de nuestro club. Tenemos la conciencia muy tranquila”.

Inmediatamente después de eso, dejó un dardo en el aire que quedó conectado con el ex DT: “Nos dolió mucho la eliminación ante Santos porque el equipo no compitió, pero contra Corinthians compitió, demostró ser mejor. El resultado tiene que ver poco con el plantel. Estamos orgullosos de nuestro plantel, seguimos pensando que es el mejor plantel de Argentina ”.

El responsable del fútbol también reconoció un cortocircuito con el plantel por los premios: “El tema de premios se ha venido hablando hacía rato, se ha seguido hablando y se llegó a un acuerdo antes del partido con Corinthians”.

Jorge Bermúdez se enojó por una pregunta sobre Izquierdoz

Si bien se mostró preparado para responder las críticas que caen por estas horas sobre la gestión que lleva adelante, no pudo ocultar el enojo que le generó que se los emparente a la salida de Izquierdoz del equipo titular. “ Me parece que ustedes se equivocan y les voy a sugerir un poco de respeto . Pareciera que todas las cuestiones y decisiones que se toman en Boca son un irrespeto hacia los demás. Tenemos un cuerpo técnico, cada uno en Boca hace su labor. ¿Por qué no preguntás si salió Zeballos? Se acaba de bajar Carlos Izquierdoz como uno más del plantel, como también el Chango Zeballos que venía siendo titular. Las decisiones las toman nuestro cuerpo técnico. El jugador manifiesta un profundo respeto hacia el cuerpo técnico. Acá cada uno hace su labor, cumple su rol”.

