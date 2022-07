Las definiciones del presidente de River Plate, Jorge Brito: por qué aún no firmó Borja y su enojo con el VAR tras la eliminación

El presidente de River Plate se refirió a la llegada del colombiano

Por primera vez después del empate 0-0 ante Vélez Sarsfield, el presidente de River Plate, Jorge Brito, habló sobre cómo vive el club las horas posteriores a la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores. El máximo dirigente se refirió en una entrevista con TyC Sports a lo que siguen siendo las negociaciones con el colombiano Miguel Borja, la frustración por la no llegada de Luis Suárez y lo que ocurrirá con Enzo Fernández, entre otros temas.

Brito se mostró satisfecho por las llegadas de Rodrigo Aliendro y Lucas Beltrán y se lamentó porque el artillero uruguayo no se haya puesto la camiseta del club de Núñez: “Sabíamos que Suarez no podía estar para jugar los octavos de final, se podía incorporar a cuartos”, explicó y detalló: “En la instancia en la que el jugador tenía la intención de sumarse era en cuartos de final. Estábamos convencidos de que era lo mejor para River”.

En relación a las tratativas con Borja, admitió que en los últimos días han surgido inconvenientes que han trabado la operación: “Hubo cosas que complejizaron las negociaciones. El salario del jugador, como la mayoría de los futbolistas extranjeros, lo miran en término de dólar y el dólar con el que iniciamos las conversaciones valían 200 pesos y hoy vale 300. Y también cuestiones que tienen que ver con los que tienen los derechos económicos del jugador que no solamente es Junior, sino también Palmeiras”.

En este sentido, fue contundente: “Nunca estuvo hecho como se dijo y nunca estuvo caído, como se dice”, pero adelantó que desde la dirigencia trabajan paralelamente en la búsqueda de otros delanteros en caso de que no se cierre lo del goleador colombiano. A su vez, aprovechó para dejar en claro que River nunca recibió un impedimento por parte del Banco Central para conseguir los dólares necesarios para la operación.

“No estamos bajando los brazos por Borja. Es un jugador muy importante y con características que hoy no se encuentran. Pero estamos en paralelo buscando otras alternativas y que también pueden ser de muchísima utilidad para este cuerpo técnico y al plantel”, sentenció.

Jorge Brito, presidente de River Plate (Adrián Escandar)

Con respecto a la situación del país, sobre todo después de que en la última semana el dólar se haya disparado por la incertidumbre que generó el cambio del gabinete económico del gobierno nacional, Brito fue claro al insistir con que esto no ayuda a los clubes: “El contexto de Argentina no ayuda. El fútbol no es ajeno. El principal ingreso tiene que ver con los derechos audiovisuales y esos ingresos han quedado pesificados a valores históricos muy antiguos sin un diferencial importante como tienen los principales clubes en otras ligas. Los ingresos son chatos y se dividen por 28 equipos. Eso es bastante complejo”.

En este punto, agregó que la situación vuelve compleja la posibilidad de sumar futbolistas provenientes del extranjero: “ El salario del jugador debe pagarse en pesos, pero el jugador que viene del exterior hace la cuenta en dólares, con lo cual uno tiene que darle el doble de pesos para compensar la brecha cambiaria del 100 por ciento. Es decir que hoy uno debe pagar 50% más de pesos de lo que debía pagar hace 25 días para darle la misma cantidad de dólares en el exterior a un jugador”.

Después de asumir en reemplazo de Martín Guzmán, la nueva ministra de economía nacional, Silvina Batakis, bromeó en un programa de televisión con que no le daría los dólares a River Plate para fichar refuerzos porque es hincha de Boca. Con respecto a eso, Brito se puso serio: “Me guardo la opinión, la vi al día siguiente y el tema ya lo pude aclarar con ella. Tal vez el chiste no era para el momento de la Argentina”.

Durante la charla, el presidente del club de Núñez se mostró muy molesto por lo que fue la decisión del VAR de anular el gol de Matías Suárez ante Vélez en el partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores por una supuesta mano. Aquel tanto hubiese igualado la serie. “Cuando uno ve que el árbitro ve la jugada 45 veces y hasta la vez número 29 siguió viendo que era gol y cobra ante la insistencia de los que deben ser una herramienta y no la máxima autoridad... es ahí es donde uno ve que no es un error arbitral sino que ahí hubo una equivocación y no se aplicó esta herramienta como se debe aplicar. Ahí pasa a ser un tema grave, no solamente un error”.

En este punto, adelantó que la semana que viene tendrá una reunión con autoridades de la Conmebol en donde pedirá explicaciones sobre por qué se aplicó mal el protocolo: “El VAR no puede ser la máxima autoridad arbitral como lo fue en este partido”.

Por último, Brito confirmó que Enzo Fernández se marchará pronto rumbo a Portugal para unirse al Benfica ya que su traspaso estaba condicionado al avance del equipo en la Copa Libertadores: “Entiendo que lo que estaba conversado es que si River quedaba afuera antes del 30 de agosto, Benfica lo iba a necesitar y el jugador lo iba a entender de esa manera porque el Benfica está jugando pre Champions”.

