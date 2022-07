Vignolo volvió a hablar de la eliminación de Boca y de Battaglia tras la tensa entrevista con el DT: “Terminó agrediendo a los futbolistas”

Sebastián Vignolo le respondió a Sebastián Battaglia en el programa F90, luego de la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Este mediodía se vivió un momento tenso entre el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, y el conductor Sebastián Vignolo, en la primera edición de ESPN F90. Por la tarde se vio un segundo capítulo, pero fue la respuesta del Pollo al director técnico por sus declaraciones sobre los refuerzos que no llegaron, ante una pregunta en la conferencia de prensa luego de la eliminación por penales (empate 0-0) ante el Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego del entrenamiento en el predio de Ezeiza, el propio DT se bajó de su auto y pidió aclarar sus comentarios y ahí se produjo el álgido diálogo en el que le respondió a Vignolo “el otro día dijiste que era un maleducado”.

En el inicio de la edición vespertina de su programa, Vignolo volvió a ir con los tapones de punta. “Lo hablé con el técnico de Boca que llegó antes del cierre de F90 y fue bueno hablar con él porque a mí me parece que lo más grave de la derrota de ayer, fueron sus declaraciones post partido. Yo le creo a Battaglia cuando dice ‘la idea no era dañar al plantel’. Estaba direccionada para otro lado, hacia los que dirigen el fútbol de Boca, y sin querer, terminó agrediendo a los futbolistas”, sentenció.

“Está muy bien que Battaglia hable de refuerzos, está muy mal que lo haga después del partido cuando sus futbolistas habían perdido un partido importante, cuando estaban algunos llorando incluso por la derrota y sintiéndose culpables, hablar de los futbolistas que no tenía o no le trajeron. Si bien (Battaglia) tiene el derecho y hasta la obligación de hacerlo, y pedir y reclamar, no era el momento ni mucho menos el lugar”, agregó.

Sebastián Battaglia focalizará la participación en la Liga Profesional y la Copa Argentina

“Expuso su queja o quiso exponer según él (Battaglia) a quienes no le trajeron los futbolistas. Creo que Boca tiene un muy buen plantel, el mejor de la Argentina y que podía superar a un Corinthians que terminó sin nueve de sus titulares. Después podemos discutir si era para salir campeón de América o no. Pero en esta, me hago cargo de lo que digo, no debió Battaglia hacer mención de los refuerzos en un post partido tan caliente y sobre todo con jugadores tan destruidos después de haber perdido ante el Corinthians”, subrayó.

No obstante, Vignolo aclaró que los responsables del fútbol en el club no deben cambiar al entrenador: “Esta eliminación no le tiene que cambiar el destino, la idea y conociendo a los que manejan el fútbol de Boca, no van a ir a los banquinazos, que no van a saltar de golpe a hacer desastres. Creo que evaluarán, se tomarán su tiempo, charlarán. Habrá que ver mejoras, el día de mañana los refuerzos. El camino es este y después la Copa Libertadores, cuando tenga que llegar, llegará. Nadie del Consejo de Fútbol de Boca piensa en discontinuar la tarea de Battaglia”.

“Fue una derrota dolorosa, fuerte, por penales, pero hizo una buena serie y mereció algo más”, afirmó. “Boca fue un equipo que compitió y pudo haber ganado en los 90 minutos. Le tocó perder por penales con un Rossi cada vez más enorme en los penales”, analizó.

Las mejores alternativas de la eliminación de Boca Juniors ante el Corinthians

También bancó a Darío Benedetto, quien erró un penal en los 90 minutos y en la definición, además de perder otras claras chances para convertir ante el Timao. “Benedetto vivió una situación inédita. Fue una noche trágica y no una tragedia. Nada le salió a Boca Juniors. Es muy fácil bajo emoción violenta decir ‘Benedetto, váyase, vaya a China con Gigliotti, vaya con Wilmar Barrios’. Creo que sería un error, errores del pasado que Boca no los tiene que cometer. Hay cosas mucho más buenas que malas”, aclaró.

Además, reparó en que a pesar de la eliminación, no todo está mal. “Hoy (Battaglia) se reencontró con el plantel y el año se le hace largo para Boca. Soy de los que piensan que ‘no es que nada sirve, Boca se quedó afuera, entonces está todo mal. No se ganó la Libertadores y está todo mal’”, indicó.

“No voy a hablar de un equipo que no me gustó cómo jugó, el segundo tiempo por ahí un poquito más, podemos discutir los cambios. El camino debe seguir siendo esto porque ha tenido cosas buenas, inclusive en funcionamiento, inclusive con el entrenador que ha tenido cosas muy buenas”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO