Polémica con el VAR en Barracas Central-San Lorenzo: los errores que hicieron explotar a los jugadores del Ciclón

* El gol de James, mal anulado por el VAR

Barracas Central se impuso por 2 a 1 ante San Lorenzo, logró su primer triunfo en la Liga Profesional y cortó el invicto azulgrana, pero en el contexto de un encuentro cargado de polémicas. El Guapo se vio claramente favorecido por los errores del VAR, que no asistió correctamente al árbitro Jorge Baliño en dos acciones clave en el desarrollo.

La primera jugada controvertida se dio a los 19 minutos del primer tiempo, cuando luego de un desborde por la derecha de Agustín Giay centró para el ingreso de Adam Bareiro, quien no llegó a conectar incómodo por la sujeción de Ferreyra. Enseguida, el paraguayo salió lanzado hacia la ubicación del juez para reclamar, pero la Asistencia Arbitral por Video, comandada por por Yael Falcón Pérez y Miguel Savorani, no lo convocó a revisar en la pantalla. El duelo en el estadio de All Boys estaba 1-0 para el local; era la chance del empate para el Ciclón. Hubo una segunda situación muy similar, con una sujeción, a los 26 minutos, al propio Bareiro.

* La sujeción a Bareiro no advertida por el juez y el VAR

En el inicio de la segunda parte, otra polémica, esta vez con acierto para la humano tecnología. Neri Bandiera gritó el 3-1 tras un error de la defensa visitante y una gran intervención individual. Sin embargo, cuando recibió el pase en el inicio de su participación, estaba con un hombro adelantado. Así, desde el VAR le advirtieron a Baliño que anulara la conquista tras su revisión y el cotejo continuó 2-1.

A los 27′ del complemento, el foco mayor de furia para el Cuervo. En una segunda jugada tras una pelota parada, llegó un centro profundo al segundo palo, donde apareció Jeremías James y firmó el 2-2. Pero también quedó bajo la lupa del VAR, que tardó más de tres minutos en analizar. Y terminó anulando el festejo. Pero cuando sale el pase, el marcador central, último en la fila, está habilitado. La sensación es que las líneas del offside fueron mal tiradas en el software.

* La conquista no convalidada a Bandiera, que sí estaba fuera de juego

“Nos vamos con una bronca enorme porque sabíamos que con una victoria nos poníamos ahí. Veníamos haciendo las cosas bien y hoy no fue un buen partido en general. No pudimos sostener la solidez defensiva que veníamos sosteniendo. En cuanto lo ofensivo, generamos, pero han influido bastante las decisiones arbitrales. En el primer tiempo hubo un penal claro a Bareiro. En el segundo tiempo también hubo jugadas complejas. Estoy caliente por el resultado, soy un tipo que respeta mucho el arbitraje, que tiene buena relación en general, pero lo de hoy habría que revisarlo”, explotó el arquero Augusto Batalla.

El arquero de San Lorenzo, Augusto Batalla, habló sobre las decisiones que perjudicaron a su equipo

“En el penal a Bareiro nos dijo que es una sujeción, pero que no basta para tirar al delantero. No entiendo. Si hay una sujeción es penal, está a punto de definir. Es claro. Pero hay que arremangarse y tenemos que laburar mucho de cara al próximo partido con Boca. Hay que sacarnos la bronca”, concluyó el guardameta ex River.

* Las principales acciones en Floresta

