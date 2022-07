Duro descargo de Lucas Pratto contra los árbitros: “Son unos soberbios”

Lucas Pratto se enfureció contra el arbitraje

Este sábado Vélez perdió 1 a 0 como local ante Atlético Tucumán en el duelo correspondiente por la fecha 6 de la Liga Profesional. El conjunto conducido por el Cacique Medina formó con mayoría de suplentes, pensando en el choque ante River Plate por la Copa Libertadores, y pese a mandar a la cancha a varios titulares sobre el final, no pudo cambiar la historia.

La sorpresa después del pitazo final fue la declaración de Lucas Pratto, referente del plantel, quien estalló contra el arbitraje. El experimentado delantero criticó con dureza a Yael Falcón Pérez pero además aseguró que son varios los jueces los que maltratan a los jugadores adentro de la cancha. “Es una lástima porque siempre Vélez juega condicionado, cancha de Defensa y Justicia, cancha de Boca, cancha de River, cancha de Vélez, parece que los árbitros están contentos con hacerle un mal a Vélez. Será un tema dirigencial, pero siempre nos callamos y creo que es momento de empezar a dejarlos expuestos porque son todos unos soberbios, en el trato con los más chicos, en el trato con los jugadores”, disparó.

Lo cierto es que en el partido ante el Decano no hubo demasiadas acciones polémicas, pero el goleador se refirió puntualmente a los modos que utilizan los referees: “Hay árbitros que hablan mucho de los jugadores pero cuando dirigen uno o dos partidos importantes se creen que son los protagonistas del fútbol y los protagonistas somos los jugadores, aunque a ellos les duela. Tienen que dejar un poquito de lado la soberbia y empezar pitar como corresponde“.

“No podés hablar, ya me pasó con cuatro o cinco árbitros, así que uno se cansa. Estamos grandes pero parece que nos faltan el respeto, llega un momento en el que si no los dejamos expuestos en la televisión... La gente grande nos callamos mucho la boca porque respetamos, pero llega un momento que estamos cansados que nos pasen por encima”, insistió el ex River Plate.

Vélez lamentó haber dejado tres puntos en el camino que los dejan con apenas cinco puntos en seis presentaciones en el torneo, pero lo cierto es que el objetivo del Fortín es avanzar en la Copa Libertadores. Después del 1 a 0 cosechado en Liniers en la ida de los octavos de final contra el Millonario, el cuadro de Medina espera poder repetir una actuación similar el miércoles en el Monumental para sellar la clasificación.

