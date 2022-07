¿Refuerzos cruzados? Boca Juniors y Lanús negocian por un trueque de mediocampistas

Tomás Belmonte y Jorman Campuzano podrían intercambiar colores (Fotobaires)

En Boca Juniors buscan volantes y mientras surgió en las últimas horas la posibilidad de sumar a un extremo por una vieja deuda de Cristian Pavón con Talleres de Córdoba, aumentan los rumores por el desembarco de Arturo Vidal y apareció en escena un nombre imprevisto hasta ahora: Tomás Belmonte. En la negociación con Lanús podría figurar Jorman Campuzano, que busca cambiar de aire cuanto antes.

Sebastián Battaglia había probado al colombiano en el equipo titular pensando en el encuentro de anoche ante Banfield (dura derrota 3-0 en la Bombonera), pero recibió un pedido inesperado del futbolista. “Campuzano me dijo que su cabeza no estaba para estar con el partido, por los inconvenientes que tiene él, que sería bueno que también los pueda aclarar en el caso de que decida hablar”, hizo referencia el entrenador a la suplencia del ex Atlético Nacional (ingresó por Esteban Rolón a falta de 20 minutos para el final del match) en conferencia de prensa.

Campuzano perdió la titularidad con el juvenil Alan Reserva y hoy es pieza de recambio para el cuerpo técnico que decidió no concentrarlo para el primer partido oficial tras el breve receso por haber vuelto tarde a los entrenamientos. El volante de 26 años parece forzar una salida y, en caso de concretarlo, Boca contaría con el beneficio de liberar un cupo de extranjero (reservado para Vidal) ya que al colombiano recién le aprobarían la ciudadanía entre agosto y septiembre de este año.

Belmonte viene de convertir en Copa Sudamericana

¿Cómo sería la operación por los mediocampistas de Boca y Lanús? El Granate ya le comunicó a Campuzano su deseo de contar con él en lo inmediato (además del torneo local, el equipo de Jorge Almirón disputa los octavos de final de la Copa Sudamericana) y ofertaría por el 50% de su ficha, que a Boca le costó 4 millones de dólares a principios de 2019. Desde el Consejo de Fútbol blanquearon el interés por Belmonte, al que también propondrían comprarle la mitad de su pase y además dejarlo a préstamo en la Fortaleza hasta fin de año (es decir que Toto se incorporaría al Xeneize en 2023).

Según el sitio especializado en el mundo de las compras y ventas del fútbol Transfermarkt, el valor actual de mercado de Campuzano asciende a 3 millones de euros (unos 3.130.000 dólares) y el de Belmonte, que tiene 24 años, escala a 5,50 millones de euros (5.740.000 dólares). Los dirigentes de uno y otro club se estrecharon las manos no hace mucho tiempo por la transferencia de Nicolás Orsini y gozan de buena relación.

Por lo pronto, Belmonte viene de convertir y ser elegido en el equipo de la semana en la Sudamericana y descansará este fin de semana pensando en la revancha que afrontará Lanús en su casa ante Independiente del Valle de Ecuador (los de Quito ganaron 2-1 la ida). Almirón no incluyó al futbolista que pasó por las selecciones juveniles para el viaje a Santa Fe (el Granate visitará mañana a Unión). Campuzano, en tanto, parece tener las horas contadas en Boca y posiblemente sea suplente contra Corinthians el próximo martes en la Libertadores.

