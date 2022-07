Qué piensa el cuerpo técnico de River Plate del inquietante presente del equipo

La derrota ante Velez encendió las luces de alarma en el tablero de Gallardo

La frase sonó fuerte en el vestuario visitante del José Amalfitani y también en el camarín Ángel Amadeo Labruna del Monumental: “No lo jugamos como un partido de Copa. Esto no nos puede volver a pasar”. Los reproches internos entre los futbolistas dejaron en claro el marcado disconformismo que envolvió a todo River después de la caída ante Vélez por 1 a 0, en el choque de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La autocrítica los unió a todos: futbolistas e integrantes del cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo. El propio Muñeco sentenció públicamente: “Peor que esto no podemos jugar. No recuerdo en todos estos años haber sentido en un partido de Copa Libertadores esta sensación de que no estuvimos”. Y fue más duro todavía en la intimidad del vestuario.

Al mismo tiempo, el traspié por la mínima diferencia le dejó al Millonario la sensación de que revertir la serie, el miércoles a las 21.30 en el Monumental, está lejos de ser una misión imposible. “Es un gol de diferencia nada más. Nosotros ya hemos dado fe de que cuando nos han dado una chance, hemos revertido series. Y ésta no va a ser la excepción”, afirmó el entrenador, confiado de cara a la revancha.

Ahora bien, en el cuerpo técnico saben que el equipo es víctima de una inestabilidad que lo vuelve poco confiable. Los últimos siete partidos del conjunto Núñez son una muestra perfecta de ello: goleó 8 a 1 a Alianza Lima de local, luego empató sin goles frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y Atlético Tucumán en el Monumental, perdió frente a Colón 1 a 0 en Santa Fe, le asestó un 5 a 1 a Unión en Santa Fe, le ganó 2 a 1 a Lanús como local y el último miércoles cayó 1 a 0 ante Vélez, en Liniers. Un electrocardiograma que deja en claro la imprevisibilidad de este River modelo 2022.

“La inestabilidad del equipo está relacionada con que tenemos un plantel más bien joven. Antes teníamos equipos con más caciques y jugadores de experiencia . El equipo actual es mucho más joven y eso hace que no sea tan sencillo sobrellevar los momentos de adversidad en los partidos”, comenta, en diálogo con Infobae, un integrante del cuerpo técnico.

En efecto, los dos líderes que tiene hoy en la formación titular base son Enzo Pérez, de 36 años, y Franco Armani, de 35. Ya retirado Leonardo Ponzio, quien el 21 de septiembre tendrá su partido despedida en el Monumental, en el plantel solo quedan otros tres veteranos: un habitual titular como Milton Casco (34 años) y dos suplentes: Jonatan Maidana, de 36, y Javier Pinola, de 39. Braian Romero, de 31, es el que les sigue en edad, pero por su perfil bajo no tiene demasiada ascendencia en el vestuario.

Gallardo fue duro en el vestuario tras la derrota, aunque confía en revertir el resultado. (Fotobaires)

El de River es un plantel con mayoría de jugadores jóvenes, como Enzo Fernández (21 años), Santiago Simón (20), Julián Alvarez (22), Andrés Herrera (23), David Martínez (24), José Paradela (23) y Esequiel Barco (23); y otros de mediana edad, como Emanuel Mammana (26), Paulo Díaz (27), Leandro González Pirez (30), Elías Gómez (28), Nicolás De La Cruz (25), Agustín Palavecino (25), Tomás Pochettino (26) y Bruno Zuculini (29), entre otros.

En otros tramos del ciclo de Gallardo, en la formación titular estaban experimentados como Gabriel Mercado, Maidana, Leonel Vangioni, Carlos Sánchez, Ariel Rojas, Leonardo Pisculichi, Teófilo Gutiérrez, Rodrigo Mora, Lucas Pratto, Ignacio Scocco e Ignacio Fernández, por citar a muchos de ellos.

Enzo Pérez, Pinola y Armani suelen llevar hoy la voz cantante del plantel. Y en los últimos días buscaron inculcarles a sus compañeros la necesidad de tener una reacción anímica y futbolística el miércoles ante Vélez. Antes, River jugará ante Huracán, en el Tomás A. Ducó, por la sexta fecha del campeonato local. Un partido importante, sí, pero de una relevancia mucho menor a la del que afrontará el miércoles en el Monumental. Frente a Vélez, River estará ante una prueba de carácter luego de un choque de ida en el que se lo vio desconocido en todo sentido.

SEGUIR LEYENDO: