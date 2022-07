El papel viral que utilizó Claudio Vivas para dar indicaciones en la Bombonera: qué decía y la curiosa explicación del DT

* La indicación de Claudio Vivas

La Bombonera es uno de los estadios más apabullantes para los equipos que deben visitarlo. La acústica y la vibración que tiene la casa de Boca Juniors es tal que hasta el propio Juan Román Riquelme muchas veces se pronunció en contra de la mudanza para preservar esta mística. Un ejemplo de todas estas afirmaciones se desarrolló este viernes durante el duelo ante Banfield por la 6ª fecha de la Liga Profesional.

El entrenador del Taladro no podía comunicarse con sus futbolistas con claridad y decidió apelar a un método que rápidamente se viralizó por redes sociales: escribió las indicaciones en un papel para que la vean sus dirigidos. “Juntemos toques”, fue uno de los mensajes que firmó Claudio Vivas durante el primer tiempo del juego que ya tenía un 3-0 en el marcador a favor de la visita gracias a las anotaciones de Ramiro Enrique (2) y Giuliano Galoppo.

“Lo importante era que llegue el mensaje. Obviamente no me voy a detener a ver si tengo buena letra o no, lo importante era que le llegue a los jugadores y creo que en algunas ocasiones les llegó. A veces de forma directa y a veces a través del doctor o el kinesiólogo, porque en esta cancha no se escucha, hay una hinchada que grita todo el partido y se hace muy difícil”, explicó Vivas sobre su singular método ante las cámaras ESPN tras consumarse el triunfo ante los de Sebastián Battaglia.

“Me arrepiento porque mi intención no era que salga en todos lados, porque ahora te van a decir vende humo y todo eso. A mi me tocó venir varias veces a la cancha de Boca y la última vez que vine como técnico me comí tres. El mensaje no llega, vos le decís una orden a un jugador y no se escucha. La hinchada grita todo el partido. La manera de comunicarse es con señas, gritando, quedándote sin voz. A veces llega, a veces no. Se me ocurrió que el mensaje llegue con una canchita, escrito lo que necesitábamos en cada momento. Aprovechábamos a veces el ingreso del doctor o el kinesiólogo, y otras veces mostrándolo”, agregó en diálogo con TyC Sports.

“Lo único que me interesaba era que llegue el mensaje al equipo. En este caso se lo traslado a uno y ese se encarga de manifestarlo. Lo escribí ahí pero lo tenía pensado de ante mano. Había traído tres o cuatro canchitas que ya no las tengo. Se me ocurrió antes del partido porque en esta cancha el mensaje no llega a veces y necesitábamos que les llegue el mensaje”, se explayó.

“Nico Domingo me criticó la letra, voy a contemplar si el próximo partido juega. No puedo cambiar la letra después de 53 años. Me dijo que mejore la letra”, reconoció entre risas.

