Con un “indultado” y la duda por el jugador que sería transferido: Battaglia planea 10 cambios en Boca para recibir a Banfield

Sebastián Battaglia volverá a poner un equipo totalmente alternativo para recibir a Banfield. ¿El motivo? El gran objetivo sigue puesto en el duelo del martes ante Corinthians, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Xeneize recibirá este viernes al Taladro por la sexta fecha del campeonato 2022 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará desde las 21.30 en La Bombonera, con Darío Herrera como árbitro y televisación de ESPN Premium. En el VAR estarán Héctor Paletta y Lucas Germanotta.

Boca tiene como objetivo principal la revancha del próximo martes ante Corinthians en busca de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En San Pablo fue empate sin goles, por lo que no se permitirá un nuevo traspié ante su gente por el torneo local. Asimismo, espera por refuerzos, luego de anticiparse hoy una oferta formal realizada al chileno Arturo Vidal, que la dirigencia desmintió.

El Xeneize viene de perder ante Unión de Santa Fe (2-1), en un partido caliente y con un final polémico. Boca suma 9 puntos y quedó a cuatro del líder Newell’s Old Boys. Para ir en búsqueda del triunfo como local, Sebastián Battaglia presentará una formación completamente distinta a la que jugó el martes pasado en Brasil: solo el lateral izquierdo Agustín Sández, quien actuó debido a la suspensión de Frank Fabra, se repetirá en el equipo titular.

Jorman Campuzano sería transferido, por eso no saldría desde el inicio ante Banfield (EFE/ Marcelo Endelli/Archivo)

El entrenador no podrá contar con los suspendidos Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano, expulsados ante Unión, y por la lesión de Nicolás Figal deberá recurrir a una zaga central improvisada. El juvenil Gabriel Aranda volverá a ser tenido en cuenta (su último partido fue contra Tigre en la última fecha de la Copa de la Liga) y jugará junto con el “indultado” Gastón Ávila.

El defensor rosarino, quien pretende volver a Rosario Central pero no fue cedido por no llegar a un acuerdo de renovación, también jugó por última vez en el mencionado encuentro en Victoria (que Boca ganó por 2-0) y en este semestre no fue considerado por el cuerpo técnico.

La duda de Battaglia está en el mediocampo y es por la presencia de Jorman Campuzano, quien estaría definiendo los detalles de una posible transferencia al exterior. Por este motivo, quien jugaría como volante tapón sería Esteban Rolón. El resto del equipo sería el mismo que enfrentó al Tatengue con la salvedad de que ya no estará Eduardo Salvio (seguirá su carrera en el Pumas mexicano) y en su lugar ingresará Juan Ramírez.

Así las cosas, el probable equipo para jugar este viernes a Banfield en la Bombonera por la sexta fecha de la Liga Profesional sería con: Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Juan Ramírez, Aaron Molinas; Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

