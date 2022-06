La contundente respuesta de Matías Cóccaro a la oferta del Rosario Central de Carlos Tevez

La contundente respuesta de Matías Cóccaro a la oferta del Rosario Central de Tevez (TNT Sports)

Carlos Tevez debutó con una derrota (0-1 ante Gimnasia) como director técnico de Rosario Central y ya empezó a buscar refuerzos. Uno de los sondeados fue el delantero Matías Cóccaro, de buen presente en Huracán y referente. El uruguayo fue el goleador de su equipo en la Copa de la Liga y si bien aún no pudo anotar en la Liga Profesional, es un jugador muy peligroso en el área rival por su movilidad, presión en la salida y oficio. Este miércoles el Zorro fue tajante sobre el interés del flamante entrenador del Canalla.

“Mi representante algo me dijo y me enteré ayer, no sabía nada del tema. La verdad es que estoy muy cómodo en Huracán, jugando, estoy tranquilo donde estoy y estoy muy feliz con eso”, respondió el charrúa en una rueda de prensa esta mañana en el predio del club, La Quemita, en declaraciones que fueron tomadas por TNT Sports.

Además, sobre el tema reveló que el actual entrenador del Globo, Diego Dabove, le hizo algunas bromas: “Es un gran tipo y desde el primer día le llegó muy bien al grupo. Él sabe lo que piensa de mi futuro y sabe que yo de acá me quiero ir al exterior. Desde que vene siempre lo dije. En 15 días voy a tener el pasaporte comunitario y lo que yo quiero es irme a jugar a Europa y creo que teniendo el pasaporte se me van a abrir muchas puertas. Justo estábamos hablando un poco de eso y él me hace algunas jodas”.

Central se habría puesto en contacto con Huracán para poder comprarlo al uruguayo, pero en Parque Patricios le dieron una respuesta negativa, más allá de las ganas del jugador por quedarse. Otro artillero por el que se interesó Tevez es el brasileño Jô y desde aquel país afirman que hubo un contacto del Apache con su ex compañero del Manchester City.

Cóccaro rechazó la chance de Central y quiere seguir en Huracán (@CAHuracan)

Cóccaro llegó el año pasado a préstamo al conjunto de Parque Patricios y en el primer semestre de 2022 marcó siete tantos en la Copa de la Liga, incluido el de la victoria ante Boca Juniors por la mínima diferencia en La Bombonera. A principios de junio Huracán compró el 75 por ciento de su pase. Por su carisma dentro y fuera de la cancha se convirtió en uno de los referentes del plantel y sigue focalizado en lo que viene. La agenda marca que este domingo se medirán ante River Plate, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.

“Estoy con la cabeza puesta en River y volver al gol, que últimamente no se me está dando, pero estoy laburando para eso, pero estoy disfrutando que al equipo le está yendo bien, que ganamos y estoy disfrutando de eso”, contó el oriental. “Siempre marcarle a un grande es especial. Como delantero te marca otro tipo de jerarquía. Nosotros tenemos que estar preparados para llegar y liquidar”, agregó.

Aclaró que no los favorece que River Plate esté jugando los octavos de final de la Copa Libertadores y afirmó que “en la Argentina los partidos son todos parejos y hay planteles largos en todos los equipos, con jugadores de experiencia y trayectoria, como en River donde sabés que cualquiera que entre o salga no hay diferencia”.

Cóccaro marcó 7 goles en la Copa de la Liga (Foto: Club Atlético Huracán)

El Globo tendrá todo el apoyo de su público para recibir al elenco de Marcelo Gallardo y destacó lo importante de jugar de local. “Es un punto a favor para nosotros jugar de local ya que con nuestra gente nos hacemos fuertes. Tenemos que tratar de ganar para estar fuertes en la tabla y para que nuestros rivales sepan para lo que estamos”, explicó.

“Hay que mantener la tranquilidad como lo estamos haciendo. Debemos hacer un partido perfecto. Ser un equipo intenso y saber que estos equipos (como River) cuando tenés la chance tenés que liquidarlo y hay que tratar de focalizarnos, de llegar, lastimar, y quedarnos con los tres puntos”, subrayó

“La victoria en Santa Fe fue en un partido muy difícil, trabado, pero lo pudimos sacar adelante. Hay un gran grupo, estamos fuertes, los jugadores nuevos se integraron muy bien y estamos muy contentos. Creo que será un gran partido este fin de semana”, concluyó Cóccaro, que no lo sedujo la chance de ser dirigido por Tevez y pasar a Rosario Central.

